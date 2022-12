Musk está completamente desatado: suspende la cuenta de Mastodon y a periodistas que cubren sus noticias

Dos días después de que Twitter suspendiera la cuenta de ElonJet, la cual hacía seguimiento de los vuelos de Musk, ha comenzado una auténtica debacle. La cuenta oficial de Mastodon, red social descentralizada que se plantea como una de las principales alternativas a Twitter, ha caído fulminantemente. Junto a su cuenta, se están suspendiendo los perfiles de periodistas que acostumbran a cubrir noticias de Musk. Ha sido una noche larga.

Primero, ElonJet. Elon Musk afirmaba querer libertad de expresión en Twitter, poco después suspendía la cuenta de ElonJet, un bot que tuiteaba cada vez que el jet privado de Elon Musk se movía. Musk ya había ofrecido 5.000 dólares al creador del bot para que dejase de seguir sus movimientos y, tras tomar el control de Twitter, tomó medidas por su cuenta. Musk aludió que "el bot es un riesgo directo para la seguridad personal", como justificación a la suspensión de la cuenta. Adicional al baneo, aseguró por redes sociales que tomaría acciones legales contra el estudiante.

Ahora, Mastodon. No hay explicación ni tweet por parte de Musk o el equipo oficial de Twitter. La cuenta de Mastodon ha sido suspendida sin razón aparente. La cuenta contaba con 174.600 seguidores y, tras la adquisición de Twitter por parte de Musk, ha llegado a alcanzar el millón de usuarios mensuales. Es una cifra completamente marginal en comparación con los 238 millones de usuarios diarios que tiene Twitter, pero estaba alcanzando sus picos históricos de uso.

Además de bloquear la cuenta de Mastodon, Twitter ha bloqueado múltiples enlaces salientes a Mastodon, mostrándolos como "potencialmente dañinos". Aquellos enlaces que no incluyen "Mastodon" en el nombre parecen seguir funcionando, pero dominios como mstdn.social o mastodon.social están rotos. Del mismo modo, aquellos usuarios que han enlazado su perfil de Mastodon en la biografía, verán al pulsar en el mismo una advertencia de que el enlace puede no ser seguro, siendo imposible acceder a dicho perfil

Después, periodistas estadounidenses. La purga no termina con ElonJet y Mastodon. La misma noche en la que Twitter tumbó la cuenta de Mastodon, cayeron las de varios periodistas de medios como The New York Times, The Washington Post y CNN. Periodistas como Donie O'Sullivan, con casi 300.000 seguidores y cuenta verificada, vieron su cuenta suspendida.

No ha sido el único. Drew Harwell, de Washinton Post, Ryan Mac, de New York Times, o Aaron Rupar, periodista independiente con cerca de un millón de seguidores que cubría temas de Musk, también se han quedado sin cuenta. Todos ellos perfiles verificados, relevantes y con importante presencia en la red social.

Movimientos impredecibles. A principios de noviembre, Musk aseguraba que su compromiso con la libertad de expresión incluía no banear cuentas, incluida la que trasteaba su jet. Incluso devolvió la cuenta a Trump tras una encuesta en su perfil. El principal punto caliente de la nueva era Musk es que sus movimientos en Twitter con completamente impredecibles: hoy tuiteo una idea, mañana ejecuto la contraria.

Hablar de Musk u ofrecer alternativas a su plataforma tiene un alto precio, y aún quedan por conocer los distintos peajes que se cobrará la red social en las cuentas con actitudes que no agraden a Musk.