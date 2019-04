Elon Musk y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos llegan a un acuerdo sobre cómo debe usar Twitter el CEO de Tesla

Elon Musk y su "peculiar" comportamiento en Twitter le ha traído varios problemas con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), en forma de dos demandas, una por fraude y otra por desacato, así como problemas con los mismos inversores de Tesla y en el interior de la compañía, dentro del departamento legal.

La más reciente demanda fue en febrero pasado, cuando la SEC solicitó a un juez la detención de Elon Musk por no cumplir con los acuerdos, esto tras las acusaciones de fraude que terminaron en su dimisión obligada como presidente de Tesla y una multa por 20 millones de dólares. Pues Elon Musk y la SEC llegaron a un nuevo acuerdo, que le permitirá al ejecutivo de Tesla seguir usando Twitter con ciertas limitaciones cuando se trata de información que pueda afectar la valoración de Tesla y el mercado de valores.

Este nuevo acuerdo, presentado el pasado viernes ante la Corte Federal de Manhattan, y que aún está pendiente de aprobación por parte de la jueza de distrito Alison Nathan, se centra en que Elon Musk podrá seguir usando Twitter como quiera, excepto cuando se trata de ciertos eventos o hitos financieros de Tesla. En esos casos, Musk debe solicitar la aprobación previa de un abogado de la compañía.

Es decir, Musk podrá seguir usando Twitter sin temor a ser detenido por no acatar una orden o acuerdo con la SEC. Claro, siempre y cuando cumpla con el acuerdo, el cual es muy similar al que llegó el año pasado con la SEC y que supuestamente no respetó en febrero, cuando especuló con las cifras de producción del Model 3 durante 2019.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019