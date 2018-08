Elon Musk quiere sacar de bolsa a Tesla y asegura tener listo el dinero para hacerlo

Todo parecía indicar que éste sería un martes como cualquier otro, pero en las primeras horas de la mañana en California, Elon Musk salió en Twitter a soltar una de sus habituales bombas, algo que desconcertó a todo el mundo ya que no sabíamos si se trataba de una de sus bromas o hablaba en serio. Y es que Elon Musk quiere que Tesla vuelva a ser una compañía privada, es decir, que deje de cotizar en la bolsa.

Junto a esto, Musk dijo que tenía los fondos suficientes para comprar las acciones de Tesla a un precio de 420 dólares, lo que disparó a la compañía en la bolsa. Una hora después, cuando las acciones habían subido casi un 11%, Tesla suspendió su actividad accionaria de cara a este posible cambio. Casi tres horas después, Musk confirmó sus planes y dio más detalles acerca de todo esto.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.