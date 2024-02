Dell siembra el caos con su vuelta a la oficina: elegir entre teletrabajo o trabajo híbrido... y ninguna opción es buena

Empresas tecnológicas como SAP o IBM están intensificando sus llamamientos de vuelta a la oficina, al tiempo que anuncian recortes en la plantilla. La última tecnológica en unirse a este club ha sido Dell que, según publicaThe Register, estaría planeando un despido encubierto para aquellos empleados que elijan seguir trabajando desde casa.

Fuentes del diario apuntan a que la compañía fundada por Michael Dell envió un comunicado el pasado lunes a todos sus empleados. En él se indicaba que debían elegir si deseaban seguir trabajando 100% en remoto, o acudir parte de la semana a una oficina de la compañía en modalidad de jornada híbrida. El comunicado indica que el plazo para elegir entre teletrabajo o jornada híbrida expira el 7 de marzo. Por lo que los empleados deben tomar la decisión de forma inmediata.

El anuncio alertaba que, de elegir la modalidad de teletrabajo, los empleados aceptaban una serie de condiciones:

No hay financiación alguna para cubrir el desplazamiento puntual para las reuniones in situ del equipo, incluso cuando una gran parte del equipo acuda a la reunión desde otras oficinas de Dell.

No habrá posibilidad de promoción en su carrera, salarial o cambios en su condición profesional

Se tendrá en cuenta el estatus de remoto cuando se realicen cambios de planificación u organización. Es decir, cuando se consideren reducciones de la fuerza laboral.

En declaraciones a The Register, un empleado anónimo señalaba: "Elegir trabajar a distancia paraliza el avance profesional dentro de la empresa. Pero, en el hipotético caso de aceptar un ascenso después de trabajar en remoto, implicará el cambio automático a una jornada híbrida ya que el ascenso conlleva la obligación de acudir a la oficina 39 días al trimestre. Los ascensos son posibles, pero resultan lo suficientemente raros como para no ser una opción realista”.

Las restrictivas condiciones de la política de vuelta a la oficina de Dell, distan mucho de las promesas de su fundador Michael Dell, que hace menos de cuatro años aseguraba que el teletrabajo había llegado a Dell para quedarse.

La ratonera del trabajo híbrido

No obstante, aquellos que decidan acudir a una de las oficinas de Dell algunos días a la semana tampoco tienen un futuro brillante en el horizonte. “Febrero bien podría ser recordado como el mes en que Dell contuvo la respiración", ha declarado un empleado.

A escasas dos semanas para que expire el plazo para elegir el modelo de jornada, los empleados no tienen constancia de a qué oficinas tendrían que acudir o si su oficina más cercana está a más de 200 kilómetros de su casa.

La única información al respecto que ha ofrecido la compañía se limita a una escueta nota a pie de página:” No busque en Google ni se presente en ubicaciones u oficinas de Dell a las que no haya tenido acceso previamente y en caso de hacerlo, no espere tener acceso a esa ubicación de Dell”. Declaraciones de los empleados apuntan “[…] algunos de los edificios que antes ocupaban oficinas ya no son propiedad de Dell o se han mudado”.

En resumen, los empleados que elijan acudir a una oficina para no perder la opción de promoción interna o futuros incrementos salariales, deberán hacerlo a ciegas por no saber dónde está la oficina de Dell más cercana. Aquellos que sí tienen constancia de la ubicación de una oficina cercana, afirman que estas instalaciones no cuentan con la suficiente capacidad ni los recursos para alojarlos a todos.

Fuentes consultadas por The Register apuntan a que la nueva política de vuelta a la oficina puede ser una estrategia encubierta para forzar dimisiones. Dell ya ha comunicado varios planes de recorte de personal en departamentos de marketing y ventas. “Muchos creen que se trata de un plan para forzar dimisiones y no pagar las indemnizaciones por despido. Una vez que se asiente la polvareda, [puede haber] una relajación del llamamiento de vuelta a la oficina”.

La intensificación de las condiciones de vuelta a la oficina borraría de un plumazo todo el trabajo del programa de flexibilización de las condiciones laborales que Dell lleva implementando desde 2009.

