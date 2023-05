La cuenta de ahorro de Apple se estrena en EEUU. En cuatro días va camino de ganar lo mismo con ella que vendiendo 200.000 iPhone

A mediados de abril, Apple estrenó un nuevo producto financiero, una cuenta de ahorro remunerada mediante la que lanzó un desafío a la banca tradicional. De esta cuenta sabíamos que solo iba a estar disponible para los usuarios de la Apple Card, a su vez algo restringido a sus clientes de Estados Unidos; y que iba a ofrecer un interés del 4,15% TAE (interés real del 4,07%) con un generoso límite de 250.000 dólares.

Ahora ya sabemos, gracias a Forbes, algo más sobre ella: en sus primeros cuatro días de vida obtuvo 990 millones de dólares en depósitos, atribuyendo esta información a fuentes cercanas a este servicio.

Eso nos permite hacer algunas reglas simples para saber el impacto que va a tener este producto en el balance de Apple.

5%, 4,15%, comisión a Goldman Sachs...

Si ha obtenido 990 millones de dólares en sus primeros cuatro días es de esperar que el paso del tiempo vaya aumentando notablemente esta cantidad, pero vamos a iniciar los cálculos con esta cantidad.

Si Apple ofrece esta cuenta con un 4,15% de interés anual es para hacer negocio con el excedente del interés que logra. Podemos hacer un cálculo conservador si asumimos que Apple "solo" está logrando el mismo interés que marca la tasa de fondos federales en Estados Unidos, de un 5% según la última variación, del 22 de marzo, tres semanas antes de que entrase en vigor esta cuenta de ahorro.

Esto supone que Apple se queda aproximadamente con un 0,85% del interés que obtiene con los depósitos de sus clientes. Si añadimos a los 990 millones un 20,5% adicional (el necesario para pasar del 4,15% al 5%) tenemos 1.193 millones de dólares logrados con esos depósitos. Unos 203 millones de beneficio bruto (a descontar costes operativos, comisiones al mayorista e impuestos) para Apple. Insistimos, con las cifras anualizadas de solo los primeros cuatro días del servicio en activo.

203 millones de dólares son casi un error de redondeo para una empresa que factura casi 400.000 millones de dólares al año, pero su margen de beneficio es presumiblemente mayor que el de su hardware (en torno al 39% bruto, sobre un 18% neto).

Y si comparamos manzanas con manzanas, lo suyo es acotar la comparativa a los ingresos regionales de Apple en lo que llama 'Americas' (Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y América del Sur). En esas regiones suma 170.000 millones de dólares ingresados en el último año fiscal, según sus resultados financieros de 2022.

"El 5% es un tipo de referencia tras las subastas, pero no es algo automático, tendrían que buscar opciones de inversión lo más seguras posible para ello, y hay que contar con que Apple lo hace a través de Goldman Sachs, quien se lleva una parte de ese dinero, pero aproximadamente sirve para hacernos una idea", dice Alejandro Nieto, experto en inversión y finanzas, colaborador en El Blog Salmón y autor del libro 'Inversión en tiempos de tipos bajos'.

"También hay que tener en cuenta que son intereses anuales, y los dueños de los depósitos tendrían que mantener ese dinero durante todo el año para lograr esa cifra", añade Alejandro. Y añade un matiz interesante: "Apple y compañía no han lanzado bancos o productos de inversión como este durante toda esta década porque los tipos estaban al 0%. Lo interesante durante este tiempo solo eran los pagos". Y de ahí Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay... "El resto era muy complicado. Pero ahora que han subido los tipos vemos llegar este tipo de propuestas".

Lo obtenido con estas cábalas de la cuenta de ahorro de la Apple Card ya le encamina a convertirse, solo con lo logrado hasta ahora, y asumiendo que los depósitos no serán retirados antes del año que asegura el interés anunciado, un 0,12% de sus ingresos en toda América. Y pese a ser un producto únicamente estadounidense, únicamente para quien ya tiene la tarjeta de crédito de Apple, y únicamente en sus primeros cuatro días de vida.

Por dar un giro a estas cifras, 203 millones de dólares son el equivalente a la venta de 203.000 iPhone, según el último precio promedio de venta del que habló el analista Ming Chi Kuo: entre 1.000 y 1.050 dólares. Para el cálculo hemos tomado la cifra más conservadora.

No obstante, no parece claro que este negocio sea igual de escalable que sus servicios online habituales. La Apple Card lleva casi cuatro años desde su debut y todavía no ha salido de Estados Unidos, ni siquiera a la vecina Canadá; así que podemos esperar sentados a que estos servicios financieros lleguen a Europa.

