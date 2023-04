Apple lanza su cuenta de ahorro en EEUU y amenaza más que nunca a la banca tradicional (y a las fintech)

Hace cuatro años Apple iniciaba su andadura en un terreno singular: el de las empresas financieras. El lanzamiento de su Apple Card era un paso notable tras la puesta en marcha en 2014 de su servicio de pagos móviles, Apple Pay. Aquel movimiento —como otro más reciente, el de Apple Pay Later— convertía a Apple más en un Carrefour que en un ING, pero su último movimiento es mucho más afín a la banca tradicional.

Cuenta de ahorros Apple. La empresa ya había anunciado esa opción en octubre, pero entonces no dio muchos detalles. Ahora los conocemos todos, y sobre todo, el más importante: qué condiciones ofrecerá.

Un interés del 4,15%. La cuenta de ahorro está asociada a Goldman Sachs ofrecerá un 4,15% de interés con un balance máximo de 250.000 dólares. Esa es una tasa APY (Annual Percentage Yield, nuestro TAE, Tasa Anual Equivalente) que tiene en cuenta el efecto del interés compuesto en la inversión. El interés real es del 4,07%.

Sin comisiones. Hay otras ventajas interesantes en la propuesta de Apple. Para empezar, no se cobran comisiones, y tampoco hay un requisito de hacer un depósito mínimo o de tener un balance mínimo de dinero en la cuenta.

¿Es mejor la de Apple que la de los bancos? Un rápido repaso a los mejores intereses que ofrecen los bancos de EEUU ahora mismo muestra que hay opciones mejores que llegan hasta el 5,02% —aunque varios ponen como requisito tener ciertas cantidades mínimas en las cuentas— pero también mucho peores (Chase y Bank of America ofrecen un 0,01% en sus cuentas de ahorro convencionales, por ejemplo, aunque desde luego tienen productos similares al de Apple).

No para todo el mundo (y el interés puede cambiar). En la letra pequeña del anuncio oficial se deja claro que como sucedía con la Apple Card, las cuentas de ahorro se concederán de acuerdo a ciertos requisitos de elegibilidad, y de hecho han sido creadas específicamente para los clientes de Apple Card. La empresa no hace además promesas sobre la estabilidad de esos tipos de interés, que podrían subir o bajar en cualquier momento, algo totalmente normal teniendo en cuenta que estamos hablando de una cuenta corriente HYSE (High Yield Savings Accounts) en la que la volatilidad de los intereses es elevada. Ocurre con productos similares.

El ecosistema fintech de Apple se consolida. Los usuarios de la Apple Card reciben recompensas al usarla. Por defecto, el 1% en todas las compras y el 2% si usan Apple Pay. En algunos comercios esas recompensas pueden llegar al 3%. Con la cuenta de ahorro de Apple, los clientes pueden redirigir esas recompensas a estas cuentas y que sobre ellas se vaya generando el interés. La posibilidad de usarlo como un monedero es también llamativa, y Apple fortalece un ecosistema fintech que poco a poco va creciendo. Además, no tener que instalar otra app de un banco o neobanco es algo que también hace la vida más cómoda a los usuarios.

Una amenaza para bancos y para startups fintech. Este movimiento no hace más que reforzar el papel de Apple como una entidad financiera cada vez más interesante. La cuota de mercado del iPhone en EEUU es espectacular —ya supera el 50%—, y eso hace que para los clientes de Apple sea muy natural aprovechar este tipo de plataformas y disfrutar de las ventajas de ese singular ecosistema de la empresa de Cupertino. Poco a poco va siendo más y más difícil competir no ya para los bancos tradicionales, sino para las empresas fintech que lógicamente no tienen el empuje y recursos de Apple y que últimamente lo están pasando algo peor.

De momento, solo en EEUU. Para poder acceder a la Apple Card y a la cuenta de ahorro hay un requisito importante: debes ser ciudadano de los Estados Unidos. La cuenta se maneja desde la aplicación Wallet —debes tener iOS 16.4 o superior para hacerlo— , y todo el dinero queda garantizado por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

¿Llegará a España? A priori parece difícil. Apple lleva años ofreciendo Apple Pay en España, pero la dependencia de Goldman Sachs para su Apple Card y su cuenta corriente es un obstáculo importante. Apple podría firmar acuerdos con entidades financieras que operen en nuestro país, pero de momento no hay datos que sostengan que esa posibilidad vaya a llegar a corto plazo. Eso sí: en 2019 Tim Cook ya indicó que querían que la Apple Card llegara a más países.

