Apple Card plantea su gran alternativa al mundo fintech: pagos y gestión de finanzas, todo en uno

Con Apple Pay la compañía dio un paso importante a la hora de impulsar los pagos móviles, y ahora ese servicio se ve respaldado con Apple Card, el servicio que quiere convertirse en el aliado perfecto de los usuarios para pagar y sobre todo gestionar sus finanzas.

Lo hace con una serie de características que en algunos casos ya hemos visto en algunas soluciones del mundo fintech, pero aportando además opciones de devolución de dinero por compras con el llamado Daily Cash. El servicio aparecerá en Estados Unidos este verano, y podría ser el principio de una de las plataformas con más proyección de Apple.

Apple Pay era el principio...

Tim Cook relataba cómo Apple Pay se ha convertido en todo un éxito y solo en 2019 ya llevan más de 10.000 millones de transacciones con este sistema de pago móvil.

La cobertura y el soporte de comercios es notable, con el 70% de los existentes en Estados Unidos, el 80% en España o el impresionante 99% de Australia, por ejemplo. Se espera que más de 40 países dispongan de soporte para Apple Pay antes de que acabe el año.

Pero había un apartado que querían cambiar. La experiencia con la tarjeta de crédito, decía, "puede ser mucho mejor". Es ahí donde el máximo responsable de la empresa de Cupertino presentó Apple Card, su plataforma que elimina las tarifas, ofrece mejores tasas de interés, mantiene los principios de seguridad y privacidad de Apple y además cuenta con algunos elementos muy interesantes.

Por cada compra obtienes dinero

Uno de ellos es Daily Cash, porque como explicaba una de las directivas de Apple, "cada vez que gastas dinero con Apple Card, te devolvemos dinero, y lo hacemos todos los días". Ese dinero "es real", destacaban en la presentación. Puedes usarlo para enviárselo a tus amigos o usarlos para cualquier otra transacción. El sistema funciona devolviéndote un 2% de lo que pagas con Apple Pay, y un 3% si haces compras de Apple.

En Apple Card también han querido simplificar la gestión de los préstamos, simplificándolos con planes de pago más transparentes. "Todas las tarifas y los altos intereses que cobran la mayoría de los bancos no son justos", afirmaban en Apple. Con Apple Card no habrá comisiones de ningún tipo, y además ofrecerán mejores tasas de interés -no han especificado cuáles- y sin que haya penalizaciones.

La herramienta tiene algunas opciones llamativas como la de identificar comercios que aparecen en los extractos de los pagos con tarjeta y los clarifica para que el usuario sepa dónde se gastó el dinero sin tener que descifrar esa SL o empresa pertenece ese cargo que aparece en su extracto.

Hay tarjeta virtual, pero también física

Esa tarjeta virtual cuenta con una numeración almacenada de forma segura y un PIN que se reemplaza con Face ID y Touch ID. La privacidad es esencial, y en Apple aseguraron que ellos no sabrán lo que compras, dónde lo compras o cuánto pagaste por ello.

Toda esa monitorización se hace en el dispositivo, no en los servidores de Apple. Además afirman que Goldman Sachs, su socio en esta plataforma, "jamás venderá tus datos a terceras partes para marketing o publicidad".

La tarjeta se puede usar a nivel internacional siempre que Apple Pay esté soportado por el comercio. La tarjeta virtual está integrada en la aplicación Cartera (Wallet), y además de realizar pagos podremos monitorizar nuestros gastos para organizarlos de forma clara y sencilla.

Además de la tarjeta virtual también contaremos con la opción de utilizar una tarjeta física, que está diseñada de forma singular: no hay número de tarjeta ni CVV, fecha de caducidad o firma: solo nuestro nombre. El resto de datos figurará en la aplicación Wallet.

Lo curioso de esta tarjeta, más allá del diseño, es que si la utilizas para pagar Apple también te devolverá dinero a través de Daily Cash, pero menos: un 1% en lugar del 2% que logras con Apple Pay.

Apple Card estará disponible este verano en Estados Unidos, pero no hay datos adicionales sobre su llegada a otros países en el futuro.

Más información | Apple