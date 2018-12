China bloquea la venta de algunos modelos de iPhone tras declarar culpable a Apple de infringir dos patentes de Qualcomm

La batalla entre Qualcomm y Apple está lejos de terminar. A día de hoy, hay una gran cantidad de frentes abiertos con demandas tanto de un lado como del otro en varios países del mundo. El objetivo: el pago por el uso de patentes.

Apple por un lado dice que Qualcomm está abusando de su posición al cobrar por cosas que todo el mundo usa, por lo que ha detenido el pago de royalties; mientras que Qualcomm ha dejado de suministrar componentes y tecnologías a los de Cupertino, además de buscar el bloqueo en las ventas de dispositivos que contengan su tecnología.

Hoy Qualcomm se acaba de anotar una importante victoria en China, ya que ha ganado una batalla legal que obliga a que Apple deje de vender algunos modelos de iPhone en uno de sus mercados más importantes.

Todos los iPhone que no tengan iOS 12 no se pueden vender en China

Hoy la corte china, a través del Tribunal Popular Intermedio de Fuzhou, declaró culpable a Apple de infringir dos patentes propiedad de Qualcomm, las cuales están relacionadas con el sistema operativo, concretamente con versiones anteriores a iOS 12. Una de ellas apunta al ajuste y cambio de tamaño en fotografías usando una interfaz táctil, y la otra es acerca de la administración de aplicaciones, como el ver, navegar y descartar, también usando una pantalla táctil.

Ambas patentes han estado presentes en iOS desde sus primeras versiones, y Apple pagó por su uso a Qualcomm hasta enero de 2017, fecha de cuando empezó la batalla legal y cuando los de Cupertino dejaron de pagar porque supuestamente Qualcomm se negó a renegociar los precios por el uso de su tecnología.

Ante esto, a partir de este lunes 10 de diciembre, Apple ya no podrá vender en tiendas físicas los siguientes dispositivos en tierras chinas: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. El fallo no afecta a los iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR, ya que vienen de fabrica con iOS 12, y en esta versión Apple habría dejado de usar las patentes propiedad de Qualcomm.

Pero ojo, Apple podrá seguir vendiendo todos estos sus dispositivos vía online, ya que se entregarán al cliente con iOS 12. El problema son los iPhone que han salido de fabrica con versiones anteriores del sistema operativo.

Steve Mollenkopf, director ejecutivo de Qualcomm, dijo que espera que las victorias en estos casos de patentes ayuden a persuadir a Apple para que acepte resolver las disputas legales restantes.

"Apple continúa beneficiándose de nuestra propiedad intelectual y se niega a compensarnos. Este fallo es una nueva confirmación de la fortaleza de la vasta cartera de patentes de Qualcomm."

Por su parte, un portavoz de Apple mencionó:

"El esfuerzo de Qualcomm por prohibir nuestros productos es otro movimiento desesperado por parte de una empresa cuyas prácticas ilegales están siendo investigadas por reguladores de todo el mundo".

Ahora lo siguiente, y lo que se espera, es que Apple pida una revisión del fallo de la corte que le permita volver a vender sus iPhone con sistemas operativos anteriores a iOS 12. Pero mientras esto pasa, Apple no tendrá la capacidad de suspender la prohibición.