Qualcomm y Apple han roto relaciones: la compañía de chips asegura que el próximo iPhone llegará con módem de Intel

Pues parece que ahora sí es oficial. Tras una severa batalla legal que inició en enero de 2017, Apple y Qualcomm están rompiendo relaciones comerciales para nuevos negocios, así lo dejó ver George Davis, director financiero de Qualcomm, durante la llamada a inversores tras los resultados financieros de la compañía.

Davis fue claro al asegurar que el próximo iPhone no usará módems de Qualcomm, ya que para esta nueva generación se apoyará en los componentes de Intel: "Apple tiene la intención de utilizar únicamente los módems de nuestro competidor en lugar de nuestros módems en su próximo lanzamiento de iPhone". A pesar de que Davis no mencionó a Intel directamente, hoy día no hay otra compañía con la capacidad de producción que requiere Apple.

Un duro y doloroso golpe para Qualcomm

En febrero de este año, Ming-Chi Kuo aseguraba que Apple estaba negociando con Intel para ser el único proveedor de módems para sus iPhone. Durante estos meses, incluso surgió información que apuntaba a que Apple usaría una mezcla de 70% para Intel y 30% para Qualcomm, pero ahora con esta confirmación por parte de Qualcomm podemos dar por hecho que Intel será el único proveedor.

Hay que recodar que Qualcomm ha sido el proveedor de módem para el iPhone desde que Apple incorporó 4G LTE en el iPhone 5 en 2012. Esto significa que Qualcomm estaría perdiendo un gran negocio que afectará de forma importante sus finanzas, lo que los ha llevado a replantear su estrategia al despedir más de 1500 empleados de su oficina central en San Diego el pasado mes de abril.

Y es que la batalla legal con Apple ha hecho que Qualcomm esté perdiendo mucho, mucho dinero, donde a pesar de las negociaciones las demandas sigue apareciendo, lo que nos deja entrever que la relación entre ambas compañías ya está extremadamente deteriorada. Sólo basta ver que la batalla ya no es sólo en Estados Unidos, sino también en China, Corea del Sur, Europa e incluso involucra a gobiernos y compañías proveedoras.

Todas estas disputas legales están lejos de resolverse, pero Apple ha dado un paso importante y determinante que afectará el negocio de Qualcomm. Lo interesante aquí será ver el futuro, ya que Qualcomm ya empezó con la distribución de sus módems 5G para smartphones, donde se espera que los primeros dispositivos lleguen antes de que termine el año. Mientras que Intel ya anunció que no tendrá listo su módem 5G hasta la segunda mitad de 2019. Entonces ¿Apple se arriesgará a salir con un iPhone sin 5G en 2019 mientras que varios dispositivos Android ya lo tienen? Ya veremos.

Respecto a esto, durante la llamada de inversores se le preguntó a Cristiano Amon, presidente de Qualcomm, si su compañía había perdido para siempre la posibilidad de negociar con Apple, a lo que contestó: "esta es una industria muy dinámica y si se presenta la oportunidad, yo pienso que volveremos a ser proveedores de Apple". Sin duda Amon sabe que tienen un importante as bajo la manga llamado '5G'.

