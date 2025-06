Cataluña ha multado a Amazon con 2.401 euros. Lo relevante no es el importe económico sino el motivo: el acceso a su algoritmo

La Generalitat de Catalunya ha impuesto una multa a la multinacional Amazon por la falta de transparencia de la compañía con el funcionamiento del algoritmo encargado de monitorizar la productividad de los más de 2.000 empleados que trabajan en su centro logístico de El Prat de Llobregat, situado en las inmediaciones del aeropuerto de Barcelona.

La multa económica en sí mismo no tiene mayor trascendencia para una multinacional de la envergadura de Amazon, pero sí tiene un valor simbólico ya que es la primera en España que actúa sobre la falta de transparencia de los algoritmos que controlan las relaciones laborales en la economía digital, tal y como publicaba en exclusiva Cadena SER.

El algoritmo de productividad marca el ritmo. A finales de 2024, las instalaciones del centro logístico de Amazon en El Prat de Llobregat, el más grande que la compañía tiene en España, recibía una "macroinspección" de trabajo por parte de especialistas en informática de la Generalitat. La inspección se produjo ante la denuncia de los delegados sindicales en materia de prevención de riesgos laborales a los que Amazon había denegado el acceso al funcionamiento del algoritmo que mide la productividad de la plantilla.

Este algoritmo controla el trabajo diario de cada uno de los empleados, y determina si su productividad es adecuada. Lo que los delegados sindicales exigían era conocer qué parámetros utilizaba el algoritmo para determinar esa productividad.

Raúl Hernández, mozo de almacén en El Prat y miembro de CGT del comité de empresa, declaraba a Cadena SER que "miden artículo por artículo todo lo que vas colocando y si creen que no es suficiente, te exigen más". El empleado asegura que, al no conocer los parámetros que rigen al algoritmo de control, no pueden saber cómo está siendo su trabajo con antelación hasta que no reciben la advertencia de un supervisor. "Muchas veces vienen y te dicen: 'no vas a la media del día'. ¿Pero cómo voy a saber yo la media?", señala el empleado.

La multa "simbólica" a Amazon. En la Inspección de Trabajo de finales de 2024 se encontraron varias infracciones menores relacionadas con la determinación de los horarios y tiempos de descanso del personal, así como la asignación del tiempo para ir al baño, parámetros que también controla el citado algoritmo de productividad.

En este sentido, fuentes de CCOO consultadas por Cadena SER estiman que el conjunto de las sanciones podría situarse en torno a los 100.000 euros. De ese importe, 2.401 euros corresponderían a la sanción por incumplimiento del derecho de participación de los trabajadores.

Dicho de otro modo, por no atender a las peticiones del comité de seguridad laboral para conocer los parámetros de productividad que utiliza el algoritmo. "Aunque sea una multa simbólica económicamente, es fundamental para consolidar un nuevo derecho de los trabajadores, que es conocer si los algoritmos tienen un impacto en el ámbito laboral", señalaba a SER Dani Cruz, responsable de transición digital de CCOO de Cataluña.

Amazon no está de acuerdo. Preguntados por Xataka, fuentes de Amazon discrepan de la sanción alegando que se respeta la normativa en materia de seguridad y prevención de riesgo y anuncia el recurso de las sanciones impuestas.

"Estamos en desacuerdo con la posición de la Inspección de Trabajo en su propuesta de resolución, la cual no es firme y, por ello hemos recurrido. Seguiremos colaborando para responder a sus preguntas y peticiones al respecto. En Amazon, nuestras personas trabajadoras prestan servicios en un entorno moderno y seguro, bajo los más altos estándares de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y bienestar de nuestras personas empleadas es nuestra máxima prioridad. La infraestructura e instalaciones de nuestros centros logísticos están diseñadas para garantizar un entorno laboral seguro y confortable. Esto incluye el uso de herramientas, que junto a todas nuestras operaciones, cumplen plenamente con las regulaciones y requerimientos locales a todos los niveles".

La Ley Rider y el algoritmo. Uno de los puntos más críticos de la llamada Ley Rider aprobada en 2021 para regular el mercado de trabajo impulsado por las nuevas plataformas digitales, fue la de incluir en el Estatuto de los trabajadores el derecho del comité de empresa a ser informado sobre el funcionamiento de los algoritmos de estas plataformas.

En su artículo 64.4 se introdujo un nuevo apartado d en el que se indicaba: "Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles". Según la Inspección de Trabajo, Amazon no habría ofrecido la debida información sobre el funcionamiento de este algoritmo al comité de riesgos laborales.

La "lista gris". La falta de información sobre los parámetros que miden la productividad de la plantilla arroja una sombra de sospecha sobre las prácticas laborales de la compañía. Los empleados denuncian que se podrían estar usando esos datos para argumentar despidos entre los trabajadores menos productivos una vez concluyen las campañas de alta demanda (Black Friday, Navidad, etc.).

Según fuentes sindicales consultadas por Cadena SER, los datos facilitados por este algoritmo podrían colocar a los empleados en "listas grises" sin su conocimiento. Los empleados de estas listas podrían ser candidatos a ser despedidos bajo la justificación de incumplimiento de normas de seguridad. "Ponen cosas como que no has respetado las normas de seguridad. Son situaciones que pueden haber ocurrido, pero que son muy minuciosas y con eso justifican el despido", asegura Raúl Hernández. Según fuentes sindicales, ante un recurso judicial, la mayoría de estos despidos terminan resolviéndose como improcedentes.

En Xataka | Las empresas han encontrado la forma de despedir indefinidos tras la reforma laboral: despido disciplinario

Imagen | Flickr (Álvaro Ibáñez)