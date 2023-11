Bill Gates cree que el futuro pasa por la semana laboral de tres días. El problema es que no tenemos tanto dinero

La reducción de la jornada laboral está en el centro del debate político, tras el acuerdo de investidura firmado por Sumar y PSOE, en el que se acordaba recortar la jornada laboral a 38,5 horas para 2024 y a 37,5 horas semanales en 2025, reduciendo la jornada laboral progresivamente hasta alcanzar las 35 horas al final de la jornada.

En ese escenario, la semana laboral de cuatro días y 32 horas semanales encontraría el encaje perfecto para convertirse en el modelo de referencia. Algunos millonarios como Bill Gates apuestan por una solución todavía más disruptiva: la semana laboral de tres días. El problema: pueden pasar décadas porque muy pocas empresas puede hacer frente a la inversión necesaria.

Bill Gates lo apuesta todo a la inteligencia artificial. La semana pasada Bill Gates acudía como invitado al podcast What Now? with Trevor Noah, donde el fundador de Microsoft expresó su entusiasmo por el impacto de la inteligencia artificial en la productividad y el tejido empresarial en el futuro.

Según el magnate, el uso de la inteligencia artificial será tan importante para la industria que permitirá reducir la jornada laboral a tres días y disfrutar de más tiempo libre para el ocio, sin que ello afecte a la productividad de las empresas. Durante la entrevista, Bill Gates señalaba: "No creo que el impacto de la IA sea tan dramático como el de la revolución industrial, pero, sin duda, será tan grande como la introducción del PC. Las aplicaciones de procesamiento de textos no acabaron con el trabajo de oficina, pero lo cambiaron para siempre. Los empresarios y los empleados tuvieron que adaptarse, y lo hicieron".

Bicicletas para la productividad. Steve Jobs definió a los ordenadores como bicicletas para la mente, cuando se refería al impulso de la informática al desarrollo de las capacidades humanas. En unos términos similares se ha referido el milmillonario con respecto al impacto de la inteligencia artificial en los procesos productivos.

"Si eventualmente llegamos a una sociedad donde solo se trabaja tres días a la semana, probablemente esté bien. Las máquinas podrán producir toda la comida y demás", y añade Bill Gates, "a corto plazo, el aumento de productividad que proporciona la IA es muy interesante. Eliminando parte del trabajo más pesado".

El problema es que la madurez de la inteligencia artificial queda todavía muy lejos, con las AGI (Inteligencia Artificial General) todavía en pañales y una inteligencia artificial limitada a sectores muy específicos como puede ser la programación, analítica o ciertas ramas de inversión.

Décadas de inversión que dejará a muchos fuera. Según la El estudio The State of AI in 2022 elaborado por la consultora Mckinsey, en 2017 solo el 20% de las empresas participantes afirmaban estar usando inteligencia artificial en al menos un área de su negocio, frente al 50% que afirmó aplicarla en 2022. El 63% de los encuestados afirman tener planes de inversión en IA para los próximos tres años.

Con esas cifras de inversión, el sueño de Bill Gates podría tardar décadas en extenderse a todo el tejido industrial, de la misma forma que, cuarenta años después de la llegada del ordenador, todavía hay muchas pymes que no han abordado la transformación digital.

Cambios en los roles profesionales. El millonario invita a echar la vista atrás en el proceso transformador que tuvieron los ordenadores en la industria, y su encaje en los roles profesionales. En ese sentido, Bill Gates afirma que "profesores, técnicos de ventas o atención al público pueden llegar a desaparecer como lo hicieron otras profesiones antes, pero les dará un papel supervisor sobre las acciones de la AI".

Para Bill Gates, la reducción de la jornada no debería ser un problema siempre que se compense con el aumento de la productividad que promete el uso de la IA, poniendo como ejemplo las reducciones de jornada que ya han adoptado Islandia o Japón.

La teoría frente a la realidad. El planteamiento de Bill Gates es perfectamente factible sobre el papel, sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo vertiginoso que está teniendo la inteligencia artificial. Sin embargo, la realidad de millones de empresas en España es mucho más obstinada.

El Informe Infoempleo Adecco muestra que 7 de cada 10 empresas en España, no ven viable la implantación de la jornada semanal de cuatro días con 32 horas que pretende implantar el Gobierno de España hacia el final de la próxima legislatura. El motivo principal es la falta de márgenes de beneficios para implantar los procesos de transformación digital necesarios o el coste de la contratación de personal adicional.

Según datos oficiales, el tejido industrial español está formado en un 54,45% por pymes unipersonales, un 38,70% por pymes con entre uno y nueve trabajadores y un pequeño porcentaje de empresas con entre 50 y 250 empleados (0,94%) o más de 250 empleados (0,19%). Eso significa que, cualquier inversión en I+D supone un serio escollo para la viabilidad de la empresa, como demuestra el 61,41% de trabajadores autónomos que no ve viable aplicar los cambios para reducir la jornada a cuatro días, mucho menos a tres como propone Bill Gates.

En Xataka | Bill Gates se está metiendo en alcantarillas de Bruselas y enseñando heces en conferencias. Tiene buenos motivos

Imagen | Pexels (cottonbro studio) | World Economic Forum