36 horas a la semana, tres días, 12 horas al día: la extravagante propuesta de Carlos Slim para reducir jornada

En pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral tras la firma del acuerdo entre PSOE y Sumar de cara al a investidura. En ese pacto ambos partidos acuerdan mantener una política continuista en materia laboral insistiendo en la reducción progresiva de la jornada laboral a 38,5 horas en 2024, de 37,5 para 2025 y alcanzar el objetivo de 32 horas y semana laboral de 4 días al final de la siguiente candidatura.

El millonario mexicano Carlos Slim se ha pronunciado al respecto desde Avilés, donde participa en la XXVIII Reunión del Plenario de la Fundación Círculo Montevideo. El empresario mejicano coincide con ambos partidos en la necesidad de reducir las horas de la jornada laboral, pero lo hace con algunas condiciones.

36 horas a la semana, 12 horas por jornada. El empresario mexicano coincide parcialmente con los firmantes del pacto para la investidura en cuanto a la reducción de una jornada laboral con más de 100 años de vigencia. Slim destaca que la tecnología al alcance de las empresas modernas permite reducir el número de horas a 36 horas semanales y aumentar la productividad gracias a la inteligencia artificial y otras innovaciones.

Sin embargo, el magnate mejicano discrepa en la distribución de esa jornada. Carlos Slim no es partidario de repartir esas horas en cuatro o cinco días como se propone desde el Gobierno en funciones, sino en tres días a la semana con una jornada diaria de 12 horas.

Mejor distribución del trabajo para toda la población.El empresario afirma de concentrando todas las horas en pocos días, se consigue “trabajar menos días, tres días, no cuatro, ni cinco, tres, más horas, más años, y al tener muchas personas, va a provocar nueva demanda de actividades nuevas, el entretenimiento va a ser importante, el deporte, etc", ha dicho Carlos Slim. La capacitación de los empleados debe mejorar haciendo especial hincapié en la educación de los grupos en riesgo de exclusión social. “es necesario que las personas marginadas se incorporen a la economía, con buena educación, capacitación y trabajo", ha destacado Slim.

En este punto, el millonario coincide con algunos puntos del pacto de investidura, donde se hace especial hincapié en la protección de los parados de larga duración con más de 45 años que son rechazados sistemáticamente por el marcado laboral pese a su experiencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el envejecimiento progresivo de la población en España ha hecho crecer el número de desempleados mayores de 45 años al 9,07% de la población activa y subiendo el porcentaje a medida que se acerca la edad de jubilación hasta el 11,42% que registran los mayores de 60 años.

Porcentaje de desempleo por franjas de edad. Fuente: INE

Jubilación a los 75 años. El magnate mexicano destaca especialmente el apoyo a la población activa de más edad apuntando a una jubilación a los 75 años apelando la mayor esperanza de vida de las personas, que en los últimos años se ha ido incrementando progresivamente. En declaraciones del mexicano que ha publicado El Economista, “Vivimos más años. Es muy importante que la jubilación no sea tan temprana”, ha destacado Slim.

Las propuestas de Carlos Slim van en sintonía a las políticas que se están adoptando en muchos países de Europa y del mundo, donde se va retrasando progresivamente la edad de jubilación. Según el estudio Futuro del sistema de pensiones: demografía, mercado de trabajo y reformas, se espera que para el año 2050, la tasa de dependencia (proporción de personas de 65 años o más en relación a la población en edad de trabajar de entre 16 y 65 años) será de más del 50% en Europa y del 72% en España, debido al desequilibrio demográfico que provoca una población envejecida.

Los datos hablan: las jornadas largas son improductivas. El planteamiento que hace Carlos Slim se basa en dos pilares principales: agrupar el máximo de horas en el mínimo de jornadas para liberar al empleado el resto de la semana, y retrasar la jubilación hasta edades muy avanzadas. Sin embargo, esa distribución se enfrenta a un gran problema: la caída en la productividad que conlleva ambos supuestos.

Distintos estudios apuntan a la relación directa entre la duración de la jornada y la caída de la productividad. Es decir, cuanto más largas son las jornadas, menos productividad a causa del estrés, la fatiga y la falta de motivación. Los países con jornadas laborales más cortas tienen los valores de productividad más altos, mientras que los países del este de Europa, con jornadas más largas registran unos niveles por debajo del 60% de la media europea.

La relación entre edad y productividad. El millonario empresario acierta al señalar que la esperanza de vida se ha incrementado en los últimos años. Los datos del INE confirman que la esperanza de vida media en los hombres era de 77 años frente a los 83,6 de las mujeres en 2004, mientras que en 2021 se incrementó hasta los 80,2 años para los hombres y 85,8 años para las mujeres. No obstante, un informe del Banco de España de 2020, vincula la pérdida de productividad al incremento de la edad, cayendo de forma notable a partir de los 55 años.

Esperanza de vida de hombres y mujeres entre 2004 y 2021. Fuente: INE

Retrasar la edad de jubilación en exceso alargaría en el tiempo esa situación que no hará otra cosa que ir a peor con el tiempo. Por lo que, efectivamente, las personas más mayores irían a trabajar y no cobrarían una pensión de jubilación a cargo de los presupuestos del Estado, pero no cumpliría con los objetivos de productividad de las empresas. Además, hay que tener en cuenta que algunos empleos requieren unas buenas condiciones físicas para desarrollarlos, algo que una persona de avanzada edad no podría ofrecer quedando excluido.

