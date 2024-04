ASML está vendiendo menos equipos de litografía. Las sanciones a China solo son responsables en parte

La compañía neerlandesa ASML tiene el monopolio efectivo en el mercado de los equipos de litografía que son necesarios para fabricar semiconductores de muy alta integración. Canon asegura que entregará sus primeros equipos de litografía de nanoimpresión (NIL) de última generación durante 2024, pero, aun así, el mercado de las máquinas de litografía de vanguardia seguirá estando controlado por ASML. Y lo seguirá estando porque ninguna otra compañía tiene un equipo equiparable a su máquina de ultravioleta extremo y alta apertura.

Por ahora solo Intel tiene una de estas máquinas en su planta de Hillsboro (EEUU), y las pistas que tenemos presagian que TSMC y Samsung van a tardar aún varios años en apostar por estos sofisticados y carísimos equipos de litografía. Si bajamos un peldaño en el porfolio de ASML tropezaremos con las máquinas de ultravioleta extremo (UVE) convencionales. Cuestan menos de la mitad que un equipo UVE de alta apertura y las tienen TSMC, Intel y Samsung, pero a pesar de no tener competencia (aún) no se van a vender como churros. No por ahora.

ASML no va a cumplir las expectativas

Durante el primer trimestre de 2024 ASML ha recibido pedidos por un valor total de 3.600 millones de euros, una cifra claramente inferior a los 4.630 millones de euros estimados por los analistas a los que ha consultado Bloomberg. No obstante, tenemos otro dato para poner en contexto la salud con la que ha arrancado el negocio de esta compañía este año: durante el último trimestre de 2023 ASML recibió pedidos por un valor total de 9.190 millones de euros, lo que le permitió batir su propio récord en un único trimestre.

ASML perderá aproximadamente el 15% de sus ventas en China a causa de las sanciones que entraron en vigor el pasado 16 de noviembre

El excelente rendimiento económico de ASML durante el último trimestre de 2023 es el resultado en gran medida de lo mucho que aceleró la entrega de sus equipos de litografía maduros a China en previsión de un posible endurecimiento de las sanciones de EEUU. Peter Wennink, el director general de la compañía, vaticinó en octubre de 2023 que ASML perderá aproximadamente el 15% de sus ventas en China a causa de las sanciones que entraron en vigor el pasado 16 de noviembre. No debemos pasar por alto que durante el tercer trimestre de 2023 el 46% de los ingresos de ASML procedió de China.

Sea como sea el rendimiento económico de esta compañía durante el primer trimestre de 2024 es el resultado tanto del descenso de los pedidos procedentes de China después de la vorágine que se produjo durante la segunda mitad de 2023, como de la ralentización de los pedidos de los equipos de litografía UVE. Estas máquinas ya han alcanzado la madurez y, como hemos recordado unas líneas más arriba, los principales fabricantes de chips ya las tienen en sus plantas en operación.

Las fábricas en construcción requerirán más máquinas UVE, pero la llegada de los equipos UVE de alta apertura ha colocado a los fabricantes de circuitos integrados en la disyuntiva de tener que decidir qué equipos encajan mejor en su roadmap, lo que presumiblemente ralentizará los pedidos durante unos meses. En cualquier caso, Peter Wennink contempla 2024 con una mirada optimista: "Nuestra perspectiva para 2024 no ha cambiado. La segunda mitad del año será más fuerte que la primera, en línea con la recuperación de la industria tras la desaceleración. Contemplamos 2024 como un año de transición".

Imagen | ASML

Más información | Bloomberg

