Apple paga más de 30 millones de dólares al mes a Amazon por usar AWS: iCloud es en buena parte la nube de Amazon

Parece que Apple pudiera no depender de nadie para ofrecer sus productos y servicios, pero hay diversos escenarios en los que sí depende de terceras partes, y uno de esos ejemplos es iCloud, que se basa parcialmente en la plataforma Amazon S3.

Según fuentes cercanas al acuerdo entre ambas empresas, Apple se gasta 30 millones de dólares al mes en la nube de Amazon, algo que le permite ofrecer este servicio de forma eficiente, rápida y fiable aun teniendo que depender de Amazon. Es un caso interesante, pero la apuesta de Apple por sus propios centros de datos también es enorme.

De hecho la cifra es según algunos expertos anecdótica, sobre todo teniendo en cuenta que ese gasto de Apple en Amazon es casi calderilla cuando lo comparamos con la inversión de 10.000 millones de dólares que anunciaron en diciembre 2018 y que estaba destinada a la construcción de centros de datos en Estados Unidos en los próximos cinco años.

Honestly, $30 million monthly spend on AWS is way less than I would have guessed; it’s almost a rounding error as far as Apple’s cloud operations are concerned. Apple is spending multiple billions per year on running its own data centres and building new ones.