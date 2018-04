Jeff Bezos acaba de revelar uno de los secretos mejor guardados en la historia de Amazon: la cantidad de usuarios con membresía Prime. Hoy, en su carta anual a accionistas, Bezos confirmó y presumió que Amazon ya tiene más de 100 millones de miembros Prime, todo un hito para su empresa y cualquier otra compañía dedicada al comercio en línea.

Esta es la primera vez que se dan a conocer la cifra actual de usuarios que pagan una membresía de Amazon Prime desde que se lanzara hace 13 años. Lo anterior ha llevado a todo tipo de especulaciones y predicciones, que el año pasado apuntaban a 80 millones.

En años anteriores, ya sea en resultados financieros o en cartas a inversores, Bezos siempre ha mencionado que los miembros Prime de Amazon se cuentan en "decenas de millones", e incluso se han hecho famosas sus gráficas donde no suele poner cifras, sino únicamente la curva de crecimiento.

Ah, yes, the famous ‘Bezos Chart With No Numbers’ makes an appearance at the Amazon event. pic.twitter.com/ddHpfS70Vb