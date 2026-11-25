A pocos kilómetros al sur del puente Golden Gate, entre los humedales costeros y los pastizales, habita uno de los reptiles más llamativos y esquivos de Norteamérica. Con un vientre de color azul turquesa y una cabeza rojiza, la culebra rayada de San Francisco parece diseñada para no pasar desapercibida. Sin embargo, su belleza ha sido parte de su condena, que la ha abocado casi a desaparecer.

El resurgimiento. Este otoño se ha dado un importante hito, puesto que por primera vez, 62 ejemplares jóvenes nacidos y criados en el Zoo de San Francisco han sido liberados en la naturaleza dentro del condado de San Mateo. Algo que lleva muchos años planeándose a través de un programa pionero de cría asistida que lleva años preparando el terreno para evitar la desaparición definitiva de esta subespecie.

Aunque conocemos la mitad de la historia, puesto que las ubicaciones exactas en las que se han soltado estas culebras se mantienen bajo secreto. Algo que tiene bastante sentido, puesto que se quiere evitar el atropello en carreteras cercanas y también evitar la tentativa de los coleccionistas furtivos.

Desde el laboratorio. El operativo que culminó este otoño comenzó en la primavera de 2025, donde un grupo de biólogos capturó a once hembras grávidas procedentes de una población saludable de culebras. Pero a diferencia de otras serpientes, esta culebra rayada de San Francisco es ovovípera, por lo que los embriones se desarrollan en el interior de la madre y nacen como crías vivas en camadas que oscilan entre los 6 y los 35 individuos.

Y aunque con esta captura se pensaba conseguir entre 80 y 120 crías nacidas vivas, la verdad es que solo 62 alcanzaron el tamaño y la madurez óptimos para afrontar la vida silvestre. Pero no sin antes hacer un estudio genético individual para garantizar la máxima seguridad y la viabilidad en la zona a la que se iban a enfrentar.

Viene de lejos. La decisión de comenzar a criar serpientes hasta la etapa juvenil antes de liberarlas no responde a una intuición, sino a modelos demográficos que se han ido haciendo. En estos se veía que soltar juveniles maximiza la viabilidad de las nuevas poblaciones sin comprometer la supervivencia de las colonias donantes. Si bien, para reducir el riesgo de cuasi-extinción a niveles seguros, las sueltas deben mantenerse de forma continuada durante al menos 15 años.

El ambiente. Devolver serpientes al campo sería inútil si el ecosistema que las recibe sigue degradado. La culebra rayada de San Francisco fue incluida en la primera lista federal de especies en peligro de extinción el 11 de marzo de 1967 y hoy se estima que apenas sobreviven unos pocos miles de ejemplares en estado silvestre.

Su declive responde a múltiples razones, como la expansión urbana en la bahía de San Francisco, las sequías prolongadas, la introducción de depredadores invasores como la rana toro americana y la escasez de su presa principal, la rana de patas rojas de California, también amenazada. A ello se suma la vigilancia epidemiológica frente a la enfermedad fúngica de las serpientes, un patógeno cutáneo que obligó al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California a realizar muestreos sanitarios previos tanto en las zonas de origen como en los puntos de destino para evitar brotes.

Se ha arreglado. Para evitar que esto se vuelva a dar, en estas dos décadas se han restaurado 33 acres de humedales, praderas y matorrales costeros, excavando nuevas charcas de reproducción para anfibios y serpientes e instalando pasarelas elevadas para que los visitantes puedan observar el entorno sin alterar los refugios subterráneos donde hibernan los reptiles.

Imágenes | Wikipedia

En Xataka | Resulta que hay serpientes terrestres invasoras que se echan al mar desde Ibiza. Y están aniquilando una lagartija única