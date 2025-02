Las dos velocidades del precio del aceite de oliva: se está abaratando mucho más en origen que en el supermercado

La historia es conocida: a partir de 2021 el precio del aceite de oliva empezó a subir rapidísimamente. Por un lado, las condiciones meteorológicas extremas habían arruinado la cosecha de aceituna y, por el otro, la guerra de Ucrania había provocado un incremento súbito de los costes de producción.

Era una "tormenta perfecta" y lo notamos. Vaya si lo notamos.

Lo que no estamos notando es el fenómeno contrario.

Crónica de una escalada. A finales de 2022, el litro valía un 114% más que hacía dos años, la campaña iba muy mal y el sector empezaba a comprender que se dirigía de cabeza a un callejón sin salida. El problema no había hecho más que empezar, claro.

Para verano de 2024, el aceite valía un 100,4% más que en 2022 y un 62% más que en 2023. La demanda (mostrando su inelasticidad) no había caído tanto, pero había caído un 44,5% en solo dos años. Además, como respuesta lógica del mercado, el resto de aceites de consumo crecieron mucho.

Pero ahora la cosa ha cambiado. La campaña ha sido fantástica y eso ha provocado que el precio del aceite en origen caiga rápidamente. De hecho, como hemos comentado en las últimas semanas, ha caído incluso por debajo de los cuatro euros el litro que, tradicionalmente, suponía la línea de rentabilidad del olivo en España.

Espoleada por la delicada situación financiera y productiva del sector, la bajada ha sido rapidísima. Podríamos decir que, en un año, el precio ha descendido un 53,3%; sin embargo, esa bajada se concentra en los últimos meses o incluso semanas.

¿Qué pasa en los supermercados? Lo que ocurre es que no es exactamente eso lo que estamos viendo en los supermercados. Según Facua, la botella de un litro (de media) solo ha bajado un 24%.

No es una sorpresa. Ya hace meses que las principales embotelladoras del mundo anunciaron que los precios no iban a caer tan rápido. Según su lógica, ellos no pudieron repercutir toda la subida del aceite a los consumidores y eso les generó problemas financieros (la propietaria de marcas como Hojiblanca o Carbonell, perdió 34,3 millones de euros en 2023): 2024 era el momento de recuperarse.

Y eso es lo que está pasando: el famoso "efecto cohete-pluma" que vemos con la gasolina. Lo precios suben muy rápido y bajan muy lento.

¿Qué podemos esperar? Continuidad. Los precios tienen que ir bajando en los supermercados, eso lo dan por descontado todos los analistas. La gran pregunta (en mitad de campaña muy satisfactoria) es cuánto podrán contener esa bajara los grandes actores del sector.

Imagen | Villa Vyctor | Jorge Fraganillo

En Xataka | "Sangre, sudor y lágrimas" con el aceite de oliva: ya vemos la luz al final del túnel, pero los próximos meses van a ser muy largos