Durante décadas, los científicos han buscado en laboratorios de todo el mundo una forma de acelerar la descomposición del plástico. Sin embargo, una de las pistas más prometedoras apareció en las colmenas de una investigadora española que, en su tiempo libre, se dedicaba a la apicultura.

Una plaga con sorpresa. En 2015, Federica Bertocchini, bióloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), estaba limpiando sus colmenas cuando descubrió una infestación de larvas de la polilla de la cera (Galleria mellonella). Hablamos de unas pequeñas orugas de apenas un centímetro que se comercializan como cebo de pesca, pero que constituyen una pesadilla para los apicultores por su capacidad para devorar los panales.

Bertocchini las introdujo en una bolsa de plástico y continuó trabajando. Cuando regresó, las orugas estaban por todas partes y la bolsa estaba completamente agujereada.

100 orugas y 40 minutos. Intrigada por el descubrimiento, Bertocchini se asoció con Paolo Bombelli y Christopher Howe, investigadores de la Universidad de Cambridge. En 2017 publicaron en Current Biology los resultados de un experimento tan sencillo como revelador: introdujeron 100 orugas en una bolsa de plástico de un supermercado británico.

Los primeros agujeros aparecieron en apenas 40 minutos y, transcurridas 12 horas, la bolsa había perdido 92 miligramos de plástico. Cada oruga producía una media de 2,2 agujeros por hora. A ese ritmo, las cien larvas necesitarían aproximadamente un mes para acabar con una bolsa convencional de 5,5 gramos.

El enemigo perfecto. Lo extraordinario era el material que estaban atacando. El polietileno representaba entonces alrededor del 40% de los plásticos utilizados en Europa, con una producción mundial de unos 80 millones de toneladas anuales. Una bolsa fabricada con este material puede tardar entre 100 y 400 años en degradarse en determinadas condiciones ambientales.

Hasta entonces, los métodos biológicos conocidos para descomponerlo eran desesperadamente lentos. Que una pequeña oruga pudiera atacarlo en cuestión de minutos abría una vía de investigación completamente inesperada para la industria del reciclaje.

Primerísimo plano de una oruga

Mucho más que unos buenos dientes. Los investigadores querían descartar que las orugas simplemente estuvieran convirtiendo el plástico en fragmentos más pequeños. Para comprobarlo, trituraron varias larvas y extendieron la pasta resultante sobre una película de polietileno. El material también mostró signos de alteración y el equipo identificó lo que interpretó como restos de etilenglicol, un compuesto utilizado habitualmente en los anticongelantes.

Su hipótesis era que las orugas habían desarrollado algún mecanismo bioquímico para descomponer la cera de las abejas, cuyas largas cadenas de hidrocarburos presentan similitudes con las del polietileno.

El secreto estaba en la saliva. Cinco años después, en octubre de 2022, Bertocchini y su equipo publicaron una nueva investigación en Nature Communications. Tras identificar alrededor de 200 proteínas en la saliva de las larvas, aislaron dos enzimas, bautizadas como Demetra y Ceres, a las que atribuyeron la capacidad de oxidar el polietileno en cuestión de horas.

Lo revolucionario era que, según sus resultados, podían hacerlo a temperatura ambiente, en agua y con un pH neutro. La oxidación inicial del plástico constituye uno de los grandes obstáculos del reciclaje químico, un proceso que habitualmente requiere un considerable aporte energético.

Una fábrica sin orugas. La idea nunca fue necesariamente criar ejércitos de insectos para soltarlos en los vertederos. Los investigadores plantearon la posibilidad de producir artificialmente las enzimas y utilizarlas en instalaciones de reciclaje para transformar los residuos en compuestos químicos aprovechables o incluso fabricar nuevos plásticos sin recurrir al petróleo.

Llegaron a imaginar pequeños dispositivos domésticos capaces de tratar bolsas usadas. El objetivo era superar las limitaciones del reciclaje mecánico, el mismo que con mucha frecuencia genera materiales de menor calidad que los originales.

El problema de la reproducción. Sin embargo, en 2024 otro equipo de investigadores publicó un estudio que puso en cuestión parte de aquellos resultados. ¿La razón? Los científicos no consiguieron reproducir la degradación del polietileno mediante la saliva de las orugas ni mediante la enzima Ceres.

También encontraron indicios de que algunas señales químicas atribuidas a la degradación podían proceder de residuos de la propia saliva adheridos al plástico. El trabajo no invalida la capacidad de las larvas para agujerear las bolsas, pero sí cuestiona el mecanismo bioquímico propuesto y su potencial industrial.

Una fuga que sigue dando que hablar. También queda por resolver una pregunta que los investigadores ya planteaban en 2017: si las orugas consumen el plástico para obtener energía o simplemente lo perforan para escapar. La diferencia, qué duda cabe, es fundamental para determinar su utilidad.

Por ahora, reducir el consumo de plástico y mejorar su recogida y reciclaje siguen siendo las herramientas más eficaces contra esta contaminación. Dicho esto, lo fascinante es que una plaga de las colmenas consiguió en apenas 40 minutos abrir una línea de investigación que, años después, continúa desafiando a los científicos.

Imagen | CSIC, USGS Bee Lab, Rasbak

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