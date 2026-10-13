En Brasil tienen un atajo para resolver la vivienda: 2 toneladas de plástico, 27 metros cuadrados y montaje en 15 horas

Rejane Alves de Souza es madre de nueve hijos y abuela de doce nietos. Tiene 45 años, y en 2023 recibió las llaves de una casa que no se parece a la mayoría de los hogares en Brasil, pues sus paredes están hechas de bloques de plástico reciclado. La casa, situada en Porto de Areia, una comunidad en Carapicuíba, en el estado de São Paulo, fue construida en tan solo 15 horas.

Sin chabolas y sin residuos plásticos. La casa fue un proyecto piloto de la ONG TETO Brasil y sus socios la presentaron como la primera de 1.000 viviendas que esperan construir con el mismo método, según contaba por aquel entonces la organización. La idea es que cada una mantenga alrededor de dos toneladas de residuos plásticos fuera del medio ambiente, al tiempo que sustituye las chabolas de lona y madera en las que viven muchas familias. De esta forma se estarían matando dos pájaros de un tiro: abordar el problema del nefasto estado de muchas de las viviendas de chabolas de brasil y la contaminación por plástico.

Los detalles. La unidad es una vivienda de 27 metros cuadrados con espacio para tres estancias, incluido un baño, además de sistemas eléctricos y de fontanería. TETO la describe como la versión más sostenible de su proyecto "Vivienda Semilla", lanzado a principios de 2023.

La empresa Fuplastic desarrolló los bloques de plástico, que encajan como piezas de Lego sin necesidad de mortero. Por otro lado, el tejado está hecho con cartones reciclados de leche, zumo y pasta de dientes. La casa cuenta además con paneles solares y un sistema de recogida de agua de lluvia. Junto a ello, la ONG Biosanitation instaló un sistema de tratamiento de aguas residuales con un biodigestor y una zanja de infiltración. Por último, Amanco Wavin se encargó de las tuberías y conductos, y sus empleados colaboraron como voluntarios durante la instalación.

Quién recibió las llaves. Tal y como cuentan desde la ONG, Rejane perdió su empleo tras desarrollar artrosis en la parte baja de la espalda, lo que la empujó a mudarse a Porto de Areia. También había superado un cáncer, y TETO afirmó que el nuevo hogar le daría más estabilidad para cuidar de su salud y la de su hijo menor. Según la organización, el niño había sufrido acoso escolar por vivir en la chabola más precaria de la comunidad. Rejane ayudó con la construcción.

El director de TETO en São Paulo, Lucas Borges, contó en su momento que las favelas se encuentran entre los lugares más expuestos a la crisis climática, incluidas las inundaciones y las lluvias intensas. De ahí que la casa pretenda ser una respuesta a ambos problemas.

El antes y el después

Cómo funcionan los bloques. El director ejecutivo de Fuplastic, Bruno Frederico, arquitecto, contaba al medio brasileño Abecip que los bloques se fabrican inyectando polietileno reciclado en moldes. Según él, el plástico procede de cooperativas de reciclaje y el precio final es similar al de los ladrillos ordinarios. Estima que cada 50 metros cuadrados de construcción retira del medio ambiente unas 2,5 toneladas de plástico. También afirma que los bloques son huecos, lo que permite circular el aire y ayuda a mantener las casas más frescas que el ladrillo de arcilla.

El diseño modular se adapta a espacios reducidos. Y es que la casa se puede montar en forma de L, de vagón o en disposición cuadrada, por lo que se adapta a los solares estrechos típicos de las favelas. Además, como la estructura se puede desmontar sin producir escombros, los bloques se pueden reutilizar o reciclar de nuevo.

Hasta dónde alcanza. En 2024, un modelo de 54 metros cuadrados hecho con 4.900 bloques se exhibió en el centro de São Paulo durante el festival Cidade do Futuro. Según cuenta Abecip, se montó y desmontó en pocas horas y se podía revestir con paneles de yeso para que pareciera una pared convencional. Frederico afirmó que Fuplastic también había propuesto una asociación con la agencia de vivienda de São Paulo, CDHU, para utilizar la tecnología en viviendas sociales permanentes.

Imágenes | TETO Brasil

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