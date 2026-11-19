Hay inventos que nacen en laboratorios con presupuestos millonarios, y otros que empiezan con una estudiante, una cocina y materiales que normalmente acabarían en el cubo de la basura. A veces, las soluciones más sorprendentes aparecen precisamente cuando alguien decide mirar de otra manera aquello que los demás consideran un desperdicio.

Cien experimentos con pescado podrido y algas. En 2019, Lucy Hughes, una británica de 24 años que estudiaba Diseño de Producto en la Universidad de Sussex, consiguió fabricar un material parecido al plástico utilizando residuos de pescado y algas rojas. Lo llamó MarinaTex y llegó a su fórmula después de más de 100 experimentos, muchos realizados en los fogones de su alojamiento universitario.

El resultado fue una lámina transparente, flexible y resistente que podía convertirse en bolsas o envoltorios de alimentos. Pero tenía una diferencia extraordinaria respecto al plástico convencional: estaba diseñada para desaparecer mediante biodegradación en apenas cuatro a seis semanas.

La basura de las pescaderías escondía un tesoro. Hughes no empezó buscando inventar un plástico, sino encontrar una utilidad para los desperdicios de la industria pesquera. Investigó los restos que normalmente terminan en vertederos o incineradoras, desde vísceras y sangre hasta pieles y escamas.

Descubrió que estas últimas contenían proteínas con estructuras resistentes y flexibles, ideales para fabricar un nuevo material. Solo necesitaba encontrar una sustancia natural capaz de unirlas, y la solución apareció en el mismo entorno marino: el agar, un compuesto obtenido de algas rojas que funciona como aglutinante.

Un plástico que se autodestruye en un mes. La combinación de proteínas de pescado y agar permitió crear una película translúcida que se parece al plástico de las bolsas de supermercado, pero que puede descomponerse en condiciones de compostaje doméstico en un plazo estimado de cuatro a seis semanas. Según su creadora, no libera sustancias tóxicas durante ese proceso y puede desecharse junto a los residuos orgánicos.

Además, su fabricación requiere relativamente poca energía y temperaturas inferiores a 100 °C. Eso sí, no significa que cualquier bolsa de MarinaTex desaparezca automáticamente en un mes si acaba abandonada en el mar o en la naturaleza: el plazo anunciado corresponde a condiciones de biodegradación y compostaje concretas.

Un bacalao, 1.400 bolsas. Una de las cifras más llamativas del proyecto es su rendimiento potencial. Según los cálculos de Hughes, los residuos orgánicos aprovechables de un solo bacalao atlántico podrían proporcionar materia prima suficiente para fabricar hasta 1.400 bolsas de MarinaTex.

La idea encaja con la economía circular: transformar los desechos de una industria en recursos para otra, evitando tanto la acumulación de residuos pesqueros como parte del consumo de plásticos derivados del petróleo. Hughes también buscó ingredientes de proximidad para reducir el transporte y el impacto ambiental de la producción.

El premio que convirtió una cocina en un laboratorio de futuro. El invento ganó en 2019 el premio internacional James Dyson Award, imponiéndose a 1.078 candidaturas de 28 países. Hughes recibió 30.000 libras para continuar desarrollando su material, mientras que la Universidad de Sussex obtuvo otras 5.000.

James Dyson destacó que MarinaTex abordaba simultáneamente dos problemas: los plásticos de un solo uso y los desperdicios de pescado. La joven también consiguió seis meses de espacio de trabajo y asesoramiento en Plus X, en Brighton, con el objetivo de avanzar hacia una posible producción comercial.

El problema no es el plástico, sino cuánto dura. Hughes partía de una contradicción: utilizamos un material extraordinariamente resistente, capaz de permanecer décadas o siglos en el medioambiente, para fabricar envoltorios que a veces tiramos después de unos minutos.

Según las cifras recogidas en 2019, alrededor del 40% del plástico producido para envases se utilizaba una sola vez antes de desecharse. Su propuesta era reservar los materiales duraderos para productos que realmente necesitan esa resistencia y desarrollar alternativas biodegradables para aplicaciones efímeras De hecho, MarinaTex nació precisamente pensando en bolsas, envoltorios de bocadillos y otros envases ligeros.

Para alternativa real hay un largo camino. Cuando recibió el premio, MarinaTex todavía estaba en una fase temprana de desarrollo. Su creadora quería investigar cómo producirlo a gran escala, comprobar sus aplicaciones y convertir una fórmula experimental en un material comercialmente viable.

La historia, por supuesto, no es (todavía) la de una joven británica que acabó con la contaminación plástica, ya nos gustaría, pero sí la de una estudiante que necesitó más de cien intentos para demostrar que algo destinado a pudrirse en la basura podía convertirse en un envoltorio útil y, después, volver a desaparecer.

Imagen | Sussex University

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