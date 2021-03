El primer (y único) altavoz inteligente con Cortana, el Harman Kardon Invoke, pierde el soporte para Cortana

En mayo de 2017 Harman Kardon y Microsoft lanzaron el Harman Kardon Invoke, un altavoz inteligente como los Amazon Echo o los Google Nest Hub, pero con Cortana, el asistente de voz de Microsoft. Fue el primer altavoz en tener este asistente y, realmente, el último. Ahora este altavoz va a perder el soporte para Cortana, algo que era de esperar teniendo en cuenta que el asistente de voz de Microsoft está inmerso en pleno proceso de transformación.

Según explica Harman Kardon en su web oficial, Microsoft decidió finalizar el soporte para la integración de Cortana en el Invoke en enero de 2021, así que en una actualización que llegará mañana, día 10 de marzo, se desactivará. Eso, en otras palabras, significa que el altavoz pasará a ser un altavoz Bluetooth convencional.

Cortana se despide del primer y único altavoz que apostó por ella

No hay forma de seguir usando Cortana en el Invoke. Podría pensarse que si no se recibe la actualización se podría seguir usando el asistente, pero no. Harman Kardon afirma que "el servicio Cortana en Harman Kardon Invoke finalizará en los próximos meses, independientemente de si recibe la actualización". Afirman, además, que "los clientes deben completar la actualización del firmware dentro de los 6 meses posteriores a su lanzamiento".

Microsoft, para compensar de alguna forma a los usuarios, ha habilitado una web en la que aquellos poseedores del Invoke reclamar una tarjeta regalo de Microsoft de 50 dólares. Caber destacar que solo funciona en Estados Unidos y que, en el caso de tener varios altavoces, se podrá solicitar una tarjeta por cada uno de ellos.

Harman Kardon Invoke.

Este es un paso más en la transición de Cortana, que en 2016 aspiraba a ser un potente aliado de Microsoft y finalmente ha quedado relegada a un plano más secundario, fuera de la gestión de ecosistemas conectados. A finales de 2019, Microsoft anunciaba que la app de Cortana para iOS y Android desaparecería. Más tarde desaparecieron las skills de terceros, así como la capacidad para controlar la música, y se espera que a principios de 2021 los Surface Headphones pierdan algunas funciones de Cortana.

Microsoft se ha visto superada en este aspecto por Amazon, Google y Apple, que con Alexa, Google Assistant y Siri han capitalizado el mercado de los asistentes virtuales. Así pues, Cortana pasará a integrarse en Microsoft 365 como un asistente de IA para la productividad en apps como Teams, Outlook móvil y Windows 10.

Vía | Thurrott