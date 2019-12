Estas luces de Navidad permiten usar visión por ordenador para mapear cada uno de los LEDs y crear iluminaciones y patrones únicos

La domótica llegó finalmente a las luces de Navidad. Bueno, en realidad ya había llegado desde hace unos años cuando se lanzó Twinkly, un set de iluminación inteligente ideal para estas fiestas y aquellos amantes de personalizar todo en su hogar. Para este 2019, Twinkly está lanzando su segunda generación de luces, que ahora incorporan nuevas funcionalidades que amplían las posibilidades en cuanto a configuración.

A grandes rasgos, Twinkly son luces LED conectadas a un dispositivo central equipado con WiFi, Bluetooth y micrófono, las cuales podemos usar desde nuestro smartphone o asistente personal para cambiar entre diversos efectos de iluminación. La parte atractiva viene con la opción de mapeo, que, según la compañía, se basa en visión por ordenador al usar la cámara de nuestro smartphone.

La clave de Twinkly está en la app móvil, compatible con iOS y Android y disponible en español, donde nos permitirá configurar una amplia gama de opciones que van desde el simple encendido, rutinas, la elección de patrones y formatos de iluminación, hasta entrar a su propia tienda donde podremos descargar más efectos de iluminación.

Como mencionaba, la parte atractiva viene con el mapeo de LEDs, que nos hará que la aplicación sepa la ubicación exacta de cada luz y así podamos configurar LED por LED de forma precisa. Esto también se hace desde la misma aplicación la cual se apoya en la cámara de nuestro smartphone, que servirá para tomar una foto, en caso de mapeo 2D, o un pequeño vídeo, si es que deseamos mapear todas las luces que hay alrededor del árbol.

Según la compañía, esto se basa en visión por ordenador, y una vez mapeada la disposición de las luces podremos crear nuestra propia iluminación y cambios de color.

En cuanto al resto de especificaciones, Twinkly cuenta con un procesador de doble núcleo, conectividad WiFi o Bluetooth, la cual podremos elegir a nuestro antojo según las necesidades, así como un micrófono que nos permite que la iluminación esté de acuerdo al ritmo de la música que suena en ese momento.

Las luces cuentan con certificación IP44 que las hace a prueba de agua y salpicaduras, por lo que podremos usarlas en exteriores. Y están disponibles en tres formatos de LED: RGB, AWW y RGB+W.

También son compatibles con Google Assistant y Alexa, y se encuentran en una variedad de presentaciones que van desde las clásicas luces para el árbol de Navidad de guirnalda, en presentación de entre 250 y 400 luces, hasta en formato cortina e incluso extensiones. Y es que otra ventaja es que podremos conectar varias de estas luces y sincronizarlas a la vez, para así crear verdaderos espectáculos navideños.

