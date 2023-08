Tres de cada siete chips de 3 nm no funcionarán bien. Apple ha encontrado una solución: que los pague TSMC

TSMC lleva tiempo produciendo chips con fotolitografía de 3 nm pero será este año cuando los veamos a gran escala. Lo haremos de la mano de Apple, porque desde hace meses se rumorea que tanto los inminentes Apple A17 para los iPhone como los futuros M3 para los Mac harán uso de dicha tecnología.

El fabricante taiwanés ha llegado a un importante acuerdo con Apple para suministrar esos chips, pero para asegurarse ese contrato TSMC ha tenido que hacer concesiones muy importantes.

Según The Information, en Apple van a ahorrarse una verdadera fortuna —que tendrá que asumir TSMC— porque no pagará por aquellos chips que acaben siendo defectuosos.

Parece lógico, pero lo normal es que quien encarga los chips a las factorías asuma que algunos de ellos no funcionarán bien. En esencia, cuando una empresa le pide a un fabricante como TSMC que fabrique sus chips, lo que se obtienen son obleas de silicio con múltiples chips en ellas.

Esas obleas luego se "recortan" para ir obteniendo las llamadas "dies" del procesador, pero sobre todo cuando se estrenan nuevos procesos fotolitográficos de fabricación es habitual que muchas de esas dies acaben teniendo defectos: o bien directamente no funcionan, o no rinden según las especificaciones de la empresa que contrató esa producción.

Como explican en Ars Technica, en condiciones normales una empresa como Apple debería pagar por cada die, independientemente de si es o no defectuosa. Los chips que no cumplen con todos los estándares de calidad pero sí funcionan suelen acabar vendiéndose como versiones recortadas de los chips normales, pero con los nuevos chips de 3 nm de Apple fabricados por TSMC eso no será así: si hay alguno defectuoso, el coste lo asumirá la empresa taiwanesa.

Según The Information de media el 70% de las dies de los chips de 3 nm que están fabricando actualmente son útiles, lo que da una buena idea de lo mucho que a TSMC le costará este acuerdo.

Pero claro, para la empresa taiwanesa el sacrificio compensa: según dicho artículo, Apple fue responsable del 23% de los ingresos de TSMC en 2022 (72.000 millones de dólares), y la empresa de Cupertino es "de lejos el mayor cliente de TSMC", lo que lógicamente permite a Apple forzar el acuerdo a su favor.

De hecho Apple ha logrado una ventaja aún más importante según esos datos: tendrá la exclusividad de esta fotolitografía durante "más o menos un año" antes de que otras empresas la puedan aprovechar de forma masiva.

Tanto Samsung como Intel están ya trabajando en fotolitografías similares de 3 nm, pero es difícil compararlas porque de hecho la tecnología Intel 3 es de hecho una fotolitografía de 5 nm. Aún así TSMC parece llevar aquí la delantera —hasta Intel se alió con ella—, y a buen seguro esos A17 y esos M3 se beneficiarán de esta tecnología para lograr una eficiencia y rendimiento excepcionales.

Imagen | TSMC

