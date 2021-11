Solo Qualcomm puede hacer chips para Windows en ARM: hay exclusividad con Microsoft, afirman en XDA

Si quieres comprarte algún equipo con Windows para ARM, solo hay una opción: que ese equipo tenga un chip de Qualcomm. Ningún otro fabricante de semiconductores ha ofrecido opciones al respecto, y ahora sabemos por qué.

Y es que según XDA-Developers, Qualcomm y Microsoft tienen un acuerdo de exclusividad en Windows para ARM. No se sabe cuándo expira dicha exclusividad, pero esa es la razón de que otros fabricantes como MediaTek —que tiene intención de ofrecer sus chips— no compitan en este segmento.

La exclusividad como freno para la innovación

Qualcomm siempre ha tenido buena relación con Microsoft: en la época en la que la firma de Redmond apostó por Windows Phone, los chips de Qualcomm eran los únicos soportados. Cuando Microsoft anunció su intención de crear portátiles basados en chips ARM, su colaboración con Qualcomm era parte esencial de dicho objetivo.

Aquella colaboración no dio los frutos esperados: los chips de Qualcomm nunca han sido especialmente diferenciales y también había limitaciones en el sistema operativo de Microsoft, algo que quedó claro en nuestro análisis del Microsoft Surface Pro X.

Eso podría cambiar próximamente: Qualcomm compró Nuvia a principios de año, y la firma ya ha dicho que tendrá nuevos chips a finales de 2022 o 2023 con el objetivo de competir (ya veremos) con las propuestas que Apple está planteando con su familia de chips M1.

Sin embargo la exclusividad no ha parecido ser beneficiosa para impulsar Windows en ARM, que se ha visto lastrado por chips que no planteaban una alternativa especialmente destacable frente a los tradicionales chips x86-64 de Intel y AMD, que han seguido empujando su enfoque —uno en el que la eficiencia no es tan relevante como el IPC y el rendimiento— con éxito.

No se conoce si esa exclusividad entre Qualcomm y Microsoft tiene fecha de caducidad, pero lo cierto es que MediaTek ya indicó que estaba trabajando en chips para Windows en ARM y es probable que otras empresas como Samsung —o Huawei, que tiene veto con Google, pero no con Microsoft— estuvieran interesadas.

En XDA apuntan de hecho a que esa exclusividad podría ser también el motivo por el cual Windows 10 y Windows 11 no están soportados en los Mac con los chips M1, pero eso parece más improbable. Ahora queda por ver si efectivamente otros fabricantes comienzan a ofrecer sus propuestas, algo que podría ser una gran noticia para darle nueva vida a Windows en ARM.

Vía | XDA-Developers