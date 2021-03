Intel invertirá 20 000 millones de dólares en dos nuevas fábricas: la maquinaria para incrementar la competitividad de sus tecnologías de integración se pone en marcha

Los primeros movimientos liderados por Pat Gelsinger no se han hecho esperar. El nuevo director general de Intel lleva demasiado poco tiempo en el cargo para que podamos depositar sobre sus hombros todas las decisiones que él mismo ha anunciado hace unas horas, pero es evidente que durante los próximos años este veterano ingeniero será el principal artífice de los pasos que dará esta compañía.

La conferencia en la que Gelsinger ha dado a conocer la nueva estrategia de fabricación de Intel llega tan solo poco más de un mes después de su regreso a la compañía en la que dio sus primeros pasos profesionales a finales de los años 70. Y lo hace en un momento delicado en el que algunos de sus competidores en el mercado de la producción de semiconductores, como TSMC o Samsung, tienen bien afianzada la fabricación a gran escala con fotolitografías más avanzadas que las utilizadas por Intel.

Es evidente que una empresa con la envergadura que tiene esta compañía no puede permitirse encarar el futuro con pasos dubitativos, y las decisiones que Gelsinger ha dado a conocer persiguen transmitir confianza y dibujar en el horizonte un futuro en el que Intel recuperará el protagonismo que ha cedido durante los últimos años ante algunos de sus competidores.

El movimiento más contundente de cuantos ha anunciado Pat Gelsinger refleja una apuesta muy importante para desarrollar la infraestructura de fabricación de semiconductores de la compañía. Intel invertirá aproximadamente 20 000 millones de dólares para poner a punto dos nuevas fábricas en su campus de la localidad de Ocotillo, en Arizona (Estados Unidos).

Además, el director general de Intel ha confirmado lo que nos anticipó hace poco más de un mes Norberto Mateos, el director general de Intel España: Meteor Lake, la primera microarquitectura implementada sobre la fotolitografía de 7 nm de Intel, llegará en 2023. Y, como cabía esperar, utilizará la arquitectura híbrida que combina núcleos de bajo consumo y núcleos de alto rendimiento que nos propondrán los procesadores Intel Core de 12ª generación Alder Lake durante la segunda mitad de 2021.

We are moving rapidly through 7nm process maturity, with a simplified process and increased EUV. The compute tile for Meteor Lake, a breakthrough 2023 client processor, will tape in next quarter. https://t.co/lY5fO1aYAJ pic.twitter.com/WzkJL0gPRw