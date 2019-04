Apple consideró comprar el negocio de módems para smartphones de Intel antes de su nuevo acuerdo con Qualcomm, según WSJ

La semana pasada, Apple y Qualcomm llegaron a un acuerdo histórico, y sorpresivo, que los hizo dejar de lado sus diferencias y dar por terminadas todas sus batalles legales. Un par de horas después de este anuncio, Intel salió a confirmar que abandonaban el negocio de módems 5G para smartphones.

Hoy, según información de The Wall Street Journal, el año pasado Apple estuvo en negociaciones con Intel para adquirir parte del negocio de módems para smartphones, ya que la batalla con Qualcomm se intensificaba y buscaban poder desarrollar sus propios chips para el iPhone.

Intel aún busca vender esta división a Apple

De acuerdo a la información, Apple e Intel estuvieron durante varios meses tratando de llegar a un acuerdo, pero las negociaciones terminaron justo cuando Apple resolvió sus diferencias con Qualcomm y firmaron un nuevo contrato para seguir colaborando durante los próximos seis años, con posibilidad de ampliación a ocho años.

Ayer el CEO de Intel, Bob Swan, confirmó algo que muchos temíamos pero que nadie podía confirmar: la decisión de Intel de abandonar el negocio de módems para smartphones llegó después de que Apple y Qualcomm firmaron su nuevo acuerdo de colaboración.

"Ante el anuncio de Apple y Qualcomm, tuvimos que evaluar las opciones para ganar dinero dentro del desarrollo de tecnología para smartphones y llegamos a la conclusión de que en ese momento simplemente no veíamos futuro."

Según Bloomberg, Apple había decidido que los módems de Intel no estaban a la altura de sus estándares y no serían capaces de proporcionar a tiempo la tecnología para que el 5G se integrara al iPhone, por lo que no quedó otra opción que la de poner fin a su disputa de años con Qualcomm, todo por el futuro del iPhone.

Según WSJ, fuentes de Intel confirmaron que ahora mismo están explorando "alternativas estratégicas" para su negocio de módems para smartphones, y que la prioridad ahora mismo es tratar de venderla a Apple u otra compañía, ya que a día día de hoy este negocio les representa una pérdida de aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales, según Patrick Moorhead, director de Moor Insights & Strategy.

La venta de la división incluiría al personal, una cartera de patentes y diseños de módems relacionados con múltiples generaciones de esta tecnología inalámbrica. Sin embargo, ahora mismo no se reporta que haya algún interesado. De hecho, esta semana Intel mencionó que seguirán suministrando módems 4G LTE para satisfacer los pedidos ya establecidos, lo que significa que los iPhone 2019 probablemente seguirán utilizando chips Intel en lugar de los de Qualcomm.