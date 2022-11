AMD tiene en el horno su alternativa al DLSS 3 de NVIDIA, y nos promete ser una baza brutal de las Radeon RX 7000

Lo último en hardware gráfico de AMD está al caer. Las tarjetas Radeon RX 7900 XTX y XT llegarán a las tiendas el próximo 13 de diciembre, y lo harán respaldadas por la tecnología de reconstrucción de la imagen FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2). Sí, esta es la misma técnica de escalado "inteligente" que ya está disponible para las tarjetas gráficas Radeon RX 6000, pero esta marca esconde otro as en la manga.

Hace solo unos días, el pasado 8 de noviembre, AMD liberó la revisión 2.2 de su tecnología de reconstrucción de la imagen FSR. Esta versión incorpora varias mejoras que persiguen incrementar la calidad de imagen global, y para lograrlo una de las estrategias que pone sobre la mesa consiste en refinar el algoritmo empleado por la revisión 2.1 para mejorar la calidad del escalado temporal.

No obstante, esto no es todo. FSR 2.2 también nos promete minimizar algunos defectos gráficos, como el ghosting, que en la revisión 2.1 aparece cuando algunos objetos se desplazan rápidamente entre varios fotogramas consecutivos. 'Forza Horizon 5' es el primer videojuego compatible con FSR 2.2, pero AMD nos promete que tras él llegarán muchos más que también sacarán partido a esta innovación.

FSR 2.2 es solo el principio: FSR 3 pinta mucho mejor, y también está al caer

Durante la presentación de las Radeon RX 7000 AMD desveló cómo rinde según sus propios tests su tarjeta gráfica más ambiciosa actualmente, que no es otra que la nueva Radeon RX 7900 XTX, frente a su predecesora, la todavía muy interesante Radeon RX 6950 XT. Podemos observar cómo miden estas soluciones gráficas a 4K y con el trazado de rayos activado en la diapositiva que publicamos debajo de estas líneas.

Como podemos ver, según AMD la Radeon 7900 XTX con microarquitectura RDNA 3 es mucho más rápida en estos juegos que la Radeon RX 6950 XT con arquitectura RDNA 2. No obstante, no debemos pasar por alto que ambas recurren a la reconstrucción de la imagen mediante la tecnología FSR para entregarnos este rendimiento. Y es que no cabe duda de que este procedimiento de escalado está aquí para quedarse. De hecho, gracias a él la Radeon RX 7900 XTX va más allá de los 60 FPS en estos tres títulos.

Durante nuestro análisis de la GeForce RTX 4090 de NVIDIA la tecnología de reconstrucción de la imagen DLSS 3 nos demostró tener un rendimiento espectacular. En el muy exigente 'Cyberpunk 2077' a 2160p y con el trazado de rayos activado esta tecnología consigue multiplicar por tres la cadencia de fotogramas por segundo para superar los 130 FPS. En 'F1 22' el incremento del rendimiento en este mismo escenario no es tan bestial, pero multiplica por 2,4 la cadencia que obtenemos si prescindimos del DLSS 3.

Estos números no se lo ponen fácil a AMD. Dejando a un lado el impacto de estas tecnologías en la calidad de imagen, en el que indagaremos a fondo en el futuro en un artículo que estamos preparando, es evidente que DLSS 3 nos entrega un rendimiento espectacular. Y, como cabía esperar, AMD no piensa dormirse en los laureles. FSR 2.2 parece no ser suficiente, pero los de Sunnyvale ya tienen a su sucesora en el horno.

AMD ha confirmado que su próxima tecnología de reconstrucción de la imagen aterrizará en sus tarjetas gráficas en 2023, y nos promete multiplicar por dos el rendimiento de FSR 2

Y es que FSR 3 no tardará mucho en llegar. AMD ha confirmado que su próxima tecnología de reconstrucción de la imagen aterrizará en sus tarjetas gráficas en 2023, y nos promete multiplicar por dos el rendimiento de FSR 2. Suena muy bien. Según esta compañía esta innovación implementará una nueva tecnología conocida como Fluid Motion Frames para catapultar la productividad, y, a la par, incrementar el nivel de detalle y la calidad de imagen global. Próxima parada: DLSS 3 vs. FSR 3. Veremos cuál de ellas rinde mejor.