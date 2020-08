Todo lo que se sabe de las precuelas de 'Juego de Tronos' hasta ahora

Muchos seguidores de 'Juego de Tronos' temían que llegase su final, pero ante esto no tardaron en aparecer informaciones sobre las posibles cuatro precuelas. De hecho, las informaciones llegaban antes de que se estrenase la octava y última temporada de la serie y ha habido filtraciones hasta este verano, así que no está de más reunir todo lo que se sabe de las precuelas de 'Juego de Tronos'.

Mucho se habló de 'Bloodmoon' o 'La Larga Noche', incluso de su reparto e inicio del rodaje, pero aunque llegamos a saber muchos detalles finalmente se canceló (según apuntaron varios medios) o al menos se paró su desarrollo. De esas cuatro posibles precuelas se pasó a tres spinoffs, y el que parece más seguro y avanzado es el basado en la dinastía Targaryen.

"Habrá dragones"

Esta precuela que el propio George R. R. Martin confirmó (el autor de las novelas de 'Juego de Tronos') se basará en la novela 'Fire & Blood' y que "habrá dragones". Un libro que salía a la venta en 2018 y que abarca la historia definitiva de los Targaryen, la estirpe de la popular y controvertida Daenerys, de modo que la historia estaría ambientada miles de años después de lo que estaría 'La Larga Noche', quedando pues entre ésta y 300 años antes que 'Juego de Tronos' cronológicamente.

El escritor también confirmó que la precuela ya tiene un título "aunque no es el obvio", en referencia a 'Fire & Blood' (como el libro), el cual se supo a posteriori y será 'House of the Dragon'. El guión irá a cargo de Ryan Condal (guionista de 'Proyecto Rampage' o 'Colony' entre otras) y el propio George R.R. Martin, basándose en la novela. De hecho el escritor confirmó que ya está listo el guión para el piloto, así como una especie de glosario o "biblia" a modo de referencia para personajes, escenarios y otros eventos de la serie.

Junto a Condal, otro de los showrunners será Miguel Sapochnik, que además se encargará de dirigir el piloto y algunos episodios más del spinoff. Serie para la cual HBO se ha comprometido a 10 episodios por ahora.

El reparto: un casting del que no se ha filtrado nada

Según las fuentes de EW, el casting para 'House of the Dragon' ya empezó, aunque no hay nada confirmado sobre los personajes. La publicación habla de "la Danza de los Dragones" (una guerra civil clave en la trama) como uno de los principales eventos de la serie, por lo que se especula que veríamos personajes como:

El rey Viserys I: el quinto rey Targaryen, más pacífico.

La reina Alicent Hightower: la segunda esposa de Viserys I, madrastra de su heredera y madre de tres hijos.

La princesa Rhaneyra Targaryen: heredera de Viserys I, amazona de dragones y criada para ser la primera reina de Poniente.

Aegon II Targaryen: hermanastro de Rhaneyra que reclamará el trono al que ostenta la misma.

Matizamos que no son personajes confirmados y que se trata de deducciones a partir de lo que se sabe de la trama. De momento no sabemos qué caras encarnarán a los personajes de la serie, así que tendremos que esperar a que se diga algo sobre el reparto.

¿Cuándo se estrenará?

De la fecha de estreno también se habló y según Casey Bloys, presidente de programación de HBO, será en 2022, aunque él mismo comentó que era demasiado pronto para hablar de estrenos.

George R. R. Martin.

El ejecutivo habló también acerca del resto de proyectos concretando que sólo 'House of Dragons' tiene luz verde y explicando que 'La Larga Noche' no acabó de cuajar. Aunque sobre ello Martin consideró que no se acabaría descartando y que ambos spinoffs tendrían cabida con la amplia oferta de servicios de streaming, así que quién sabe si finalmente retomarán esta idea tras hablarnos de dragones.

Las ideas en el limbo

Hemos comentado que hubo hasta cinco ideas para precuelas, siendo cancelada a priori la de 'Bloodmoon' tras rodarse el piloto y no acabar de funcionar. Las otras producciones que están en el limbo mientras sólo 'House of Dragons' tiene luz verde son: