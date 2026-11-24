La Séptima lleva poco menos de medio mes 18 días en antena y ya piensa en un nuevo medio con el que ampliar su alcance. Podría estar estudiando montar una radio para competir con la SER, la emisora cuyos contenidos supervisaba José Miguel Contreras, consejero delegado de La Séptima, y que lleva dos oleadas seguidas del EGM perdiendo oyentes.

Cómo funcionaría. Según avanzaba Político, la emisora copiaría la fórmula de tertulias que ya llena la parrilla de la cadena: una especia de tertulia eterna construida con programas de conversación en directo cosidos por 'El Relevo', un espacio en el que cada presentador entrega el testigo al siguiente y que se inspira en modelos similares de la televisión argentina, siempre en directo y con las tertulias como eje. En ningún momento La Séptima ha concretado que exista este plan, ni por supuesto plazos, frecuencias ni inversión, así que de momento se puede considerar una idea en estudio.

La base numérica. José Miguel Contreras había dicho que un 1,5% de audiencia el primer día de emisiones de La Séptima sería "un magnífico resultado para arrancar", y la cadena debutó el 5 de noviembre con un 2,8%. Su primera semana cerró con un 3,5% de media. El lunes 9, la entrevista de Javier Ruiz a Pedro Sánchez reunió a 2,16 millones de espectadores y un 14,2%, y ese pico subió el día al 5,8%, por encima del 5,2% de laSexta.

Ventaja de salida. Las cadenas que recibieron licencia en 2015, Ten o DKiss entre ellas, no han superado el 2% en una década, y la propia laSexta que fundó el mismo Contreras marcó un 0,3% en su primer día medido, en abril de 2006. Ayudó también a la espectacular cifra de La Séptima (para un canal nuevo) la cuestión técnica: la CNMC asignó a SIETE, empresa propietaria del canal, el identificador de servicio que Atresmedia usaba en el múltiple MPE5.

Ese código es el que permite al televisor reconocer un canal dentro del múltiple, y el que heredó La Séptima era el de Atreseries, así que la cadena apareció en la posición que ocupaba Atreseries sin que el espectador tuviera que resintonizar. Atresmedia, Mediaset y Veo TV protestaron formalmente por la decisión porque consideraban que daba ventaja al recién llegado, y no era menor: Atreseries había marcado un 1,9% de cuota en septiembre.

Hecha en Prisa. La Séptima salió de la reorganización de la TDT que el Gobierno aprobó para hacer sitio al 4K, y en su origen hubo hasta un plan con Telefónica, que llegó a plantearse pujar por un canal en abierto junto a los accionistas de Prisa críticos con Joseph Oughourlian, presidente del grupo. Esos socios no lograron que Prisa asumiera el proyecto y lo sacaron adelante por su cuenta, sin la operadora: el Consejo de Ministros adjudicó la licencia el 26 de mayo, frente a Mediaset, a SIETE, una empresa vinculada a los accionistas de Prisa agrupados en torno a Global Alconaba.

Contreras había sido nombrado en 2024 director de Contenidos de Prisa Media, con responsabilidad directa sobre El País y la SER, hasta que Oughourlian lo despidió en febrero de 2025. Ahora tiene el 10% del accionariado de SIETE.

Sin hueco digital. El real decreto que impulsa el formato DAB+, aprobado dos días antes del estreno de La Séptima, obliga a migrar a los operadores estatales, y con él España llega a la radio digital con casi una década de retraso respecto a Europa. El plan reserva una red a RTVE y otra a las 12 licencias privadas que ya existen; la tercera red estatal quedaría para usos experimentales hasta que el Ministerio decida qué hacer con ella, y es la única rendija donde podría caber un recién llegado. El mercado, además, es diminuto: en 2024, el DAB tenía un 2,6% de audiencia frente al 84,6% de la FM.

La SER cojea. La SER cerró 2025 con 4.892.000 oyentes diarios, que en la oleada de junio habían bajado a 4.403.000: 489.000 menos en dos oleadas. En abril, la COPE llegó a quedarse a algo menos de medio millón de distancia de su competidora. La SER sigue liderando, aunque con bastante menos margen que en diciembre, y su matinal cambia de voz: Aimar Bretos hereda 'Hoy por hoy' con 3.095.000 oyentes, 105.000 menos que en la ola anterior, cuando todavía estaba Barceló al micrófono. Así que es posible que la radio de La Séptima nazca primero en internet y podcasts, y busque emisoras después. Encajaría con el discurso de Contreras, para quien la televisión es la "locomotora" de la marca.

Fuga de voces. La cantera principal de reporteros de La Séptima viene de La 1: de los 16 que presentó la cadena, siete venían de 'Mañaneros 360' y cuatro de 'Directo al grano'. Sin embargo, también hay cruces con la SER, que despidió a Javier Ruiz el 31 de agosto, al conocerse que dirigiría La Séptima. Héctor de Miguel, Quequé, ya había dejado 'Hora Veintipico' en enero, tras la polémica por una parodia de Nacho Abad. Y Àngels Barceló, que se despidió de 'Hoy por hoy' en junio después de 21 años en la emisora, fue el fichaje que Ruiz reclamó en público, aunque no se ha llegado a producir oficialmente. ¿Quizás para este nuevo proyecto radiofónico?

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