Hollywood tiene un nuevo filón: en menos de 24 horas Warner Bros. y Amazon han comprado derechos para dos terrores creepypasta

El 1 de julio, Warner Bros. Pictures ganó una puja entre cinco estudios por los derechos de Siren Head, una criatura viral con cabeza de sirena (la alarma de los bomberos, no la criatura mitolígica) creada por el diseñador canadiense Trevor Henderson. Un día después, Amazon MGM Studios, United Artists y Amblin Entertainment han cerrado un acuerdo parecido por 'The Mandela Catalogue', una serie de terror analógico de YouTube creada por Alex Kister, tras una puja entre once estudios. Ninguna de las dos películas tiene guion terminado ni fecha de rodaje. Pero sí que hay algo en el ambiente que les ha llevado a la compra.

Cabeza de sirena. Zach Cregger, director de 'Weapons', escribirá el guion de 'Siren Head' junto a Brian Duffield, que además lo dirigirá; Henderson, el creador del personaje, no participa en la producción. El acuerdo exigió estreno en salas como condición para pujar, lo que ha dejado fuera a las grandes plataformas de streaming. Sony, Universal, Paramount y 20th Century Studios llegaron a competir por el paquete antes de que Warner se lo quedara por una cifra de siete dígitos solo por los derechos (es decir, al margen de lo que cueste la película).

Pero qué es. Siren Head es un ser humanoide de unos doce metros de altura con dos sirenas metálicas en lugar de cabeza, capaz de imitar voces y sonidos para atraer a sus víctimas. Henderson lo publicó por primera vez en 2018 en Tumblr y Twitter. Su diseño remite directamente a Slender Man, la criatura que fundó el género creepypasta más de una década antes. La posterior cobertura de youtubers como PewDiePie o Markiplier en 2020 multiplicaron su alcance.

A diferencia de lo habitual en este tipo de horrores creepypasta (creadores muy jóvenes y amateur), Henderson ya ha trabajado con grandes estudios: diseñó por ejemplo los nueve monstruos de 'Tarot', la película de Sony de 2024 producida por Scott Glassgold, uno de los productores que ahora repite en 'Siren Head'. Lo que hace aún más curioso que Henderson no vaya a participar creativamente en la adaptación de su criatura.

Catálogo Mandela. 'The Mandela Catalogue' sigue un patrón distinto. Alex Kister, que creó la serie en 2021 con diecisiete años, dirigirá la adaptación y coescribirá el guion junto a Tyler Clifton. Claramente se está siguiendo el mismo esquema que tan bien funcionó con 'Backrooms': el creador original está al mando de la película, sin intermediarios que reinterpreten el material.

'The Mandela Catalogue' es una pieza de terror analógico, un subgénero que imita transmisiones de televisión y cintas VHS de finales del siglo pasado, popularizado por la serie 'Local 58' en 2015. Kister subió el primer episodio en junio de 2021 y la trama transcurre en el ficticio condado de Mandela, invadido por unos dobles llamados «alternates» que empujan a sus víctimas al suicidio y manipulan la televisión, la radio y el GPS; su origen se atribuye a una versión corrupta del arcángel Gabriel.

Creepypastas en el cine: orígenes. 'Backrooms', dirigida por Kane Parsons a partir de su propia serie de YouTube, se estrenó el 29 de mayo, y recaudó 81,4 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidosç a partir de un presupuesto de unos 10 millones de dólares. Un negocio redondo. Un mes después, la recaudación mundial superaba los 330 millones. 'Obsession', también de terror, no inspirada en un creepypasta pero tam ha sido dirigida por un creador de YouTube, Curry Barker, ha ingresado 374 millones en todo el mundo.

Ambas cifras han convencido a los estudios de que el terror nacido en YouTube y Reddit puede sustituir a las franquicias tradicionales para atraer a un público menor de 25 años que cada vez acude menos a ver superhéroes o sagas juveniles. Ese público llevaba años siendo el más difícil de recuperar para las salas, y 'Backrooms' y 'Obsession' son los primeros casos en los que Hollywood siente que ha encontrado un nuevo filón. Según cuenta ese mismo artículo, al menos una agencia de representación tiene a sus empleados revisando subreddits en busca de historias adaptables. Un veterano de la agencia reconoció que ya habían localizado "un puñado" de hilos con potencial cinematográfico.

Precedentes poco halagüeños. La última vez que Hollywood emprendió una maniobra de este tipo (extrapolar las características superficiales de un éxito inesperado y producir películas relacionadas como si no hubiera un mañana) salió regular. Hablamos, claro, de 'Barbie': Amazon y Mattel intentaron aplicar la fórmula de origen juguetero, tono irónico y búsqueda de varios sectores de público a 'Masters del Universo'. Como sabemos, la cosa no funcionó: el público que llenó las salas fue un 68% masculino (como era previsible) y las recaudaciones cayeron un 70% en su segundo fin de semana. Mattel Films lleva ocho años activo y solo ha producido estas dos películas.

Aunque en muchos casos, en el cine el primero que llega es el que se lleva el gato al agua y la cultura de la explotación está firmemente asentada incluso entre la cultura de las grandes productoras, no suele ser buena idea arrojar manojos de billetes a proyectos que no han nacido de forma orgánica, sino en despachos de ejecutivos. ¿La parte buena de todo esto? Un par de películas de terror nuevas y con buena pinta. Si no funcionan ya tendremos tiempo de llorar. Otra vez.

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