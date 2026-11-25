Hayao Miyazaki lleva décadas construyendo algunos de los universos imaginarios más fascinantes de la historia del cine. Sin embargo, detrás de sus criaturas fantásticas, sus bosques encantados y sus océanos rebosantes de vida se esconde una visión del mundo mucho menos complaciente. De hecho, para el cineasta japonés, hay ocasiones en las que la realidad resulta más difícil de dibujar que la propia fantasía.

El problema de dibujar el mar. Esa idea quedó perfectamente reflejada durante la promoción que tuvo lugar en octubre de 2009 con Ponyo en el acantilado. Entonces, Miyazaki concedió varias entrevistas donde un tema pasó a centrar todas sus reflexiones.

De las frases más potentes, la que le contó a La Vanguardia sobre una de las grandes paradojas de su trabajo: “Todos sabemos que el planeta está en problemas y no hace falta que otra película más transmita ese mensaje. Pero cuando yo dibujo el mar, no me queda otro remedio que dibujarlo lleno de basura, y lamentablemente tengo que ponerle más realismo a la basura que la que necesita el mar”. A sus 68 años, el fundador de Studio Ghibli reconocía que representar fielmente la naturaleza implicaba también retratar aquello en lo que la había convertido el ser humano.

Una película demasiado limpia. Por supuesto, la reflexión no fue casual. Ese mismo año, en una entrevista con LA Weekly, Miyazaki explicó que desde niño disfrutaba nadando con un tubo de buceo en aguas poco profundas para observar la vida submarina. Aquella fascinación acabó trasladándose a Ponyo, donde los desperdicios comparten protagonismo con las criaturas marinas.

Sin embargo, el director consideraba que incluso se había quedado corto: “El mar real que ven los niños está lleno de basura y quizás sea incluso más sucio que el que aparece en la película. Quizás lo hicimos demasiado limpio”.

El ecologista que no quería dar lecciones. Pese a que la fragilidad del medio ambiente atraviesa buena parte de su filmografía, Miyazaki rechazaba la idea de convertir sus películas en sermones ecologistas. Su intención con Ponyo, de hecho, era transmitir algo mucho más elemental: “Que es maravilloso estar vivo. No solo la gente está viva, sino el planeta y el océano”.

La contaminación no era, por tanto, un recurso narrativo para aleccionar al espectador, sino una realidad que consideraba imposible ignorar.

La naturaleza contra la civilización. Cuatro años antes, en un perfil publicado por The New Yorker en 2005, la periodista Margaret Talbot había descubierto a un Miyazaki profundamente desencantado con la sociedad moderna.

El cineasta lamentaba la desconexión de los niños con la naturaleza y la transformación del paisaje japonés tras décadas de crecimiento económico. Medio en broma, llegó a expresar su deseo de que “las promotoras inmobiliarias quiebren, Japón se empobrezca y la vegetación silvestre tome el control”.

Un ganador del Oscar recogiendo basura. En 2015, The Japan Times rescató una extraordinaria escena del documental El reino de los sueños y la locura. En ella, Miyazaki mostraba un álbum de fotografías tomadas en su barrio de Tokio, entre las que aparecían varios vecinos limpiando el río.

Casi de pasada, el director confesaba que él también participaba en esas tareas durante sus días libres. El periodista terminaba preguntándose cuántos otros ganadores del Oscar dedicaban sus domingos a recoger desperdicios de un río.

Una filosofía para el siglo XXI. En 2021, la investigadora Shoko Yoneyama publicó un estudio sobre lo que denomina el “animismo crítico” de Miyazaki, una filosofía que cuestiona la supuesta superioridad del ser humano sobre la naturaleza. El cineasta desarrolló buena parte de este pensamiento durante los doce años que dedicó, entre 1982 y 1994, a escribir y dibujar las más de 1.000 páginas del manga de Nausicaä del Valle del Viento.

Es más, estaba convencido de que “el animismo será una filosofía importante para la humanidad en el siglo XXI”. Sus películas conceden a los bosques, los animales y los océanos una existencia propia, independiente de su utilidad para las personas.

La incómoda realidad. Si se quiere también, quizás la gran contradicción de Miyazaki sea que, pese a su extraordinaria capacidad para imaginar mundos maravillosos, nunca ha querido utilizar la fantasía para maquillar los problemas del nuestro. En aquella entrevista de 2009 reconocía que todos debíamos esforzarnos por defender el medio ambiente, aunque dudaba de que quedara mucho por hacer.

Y ahí, posiblemente, reside buena parte de la fuerza de su reflexión: un hombre capaz de inventar las criaturas marinas más inverosímiles necesitaba dedicar un esfuerzo especial a reproducir algo absolutamente real y cotidiano.

Nuestra “querida” basura.

Imagen | Britannica, Luisalvaz

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