El gran éxito de taquilla del verano es una película de hace 14 años: la nostalgia 4K como salvación de los cines

La nostalgia es un elemento extremadamente potente. Hay compañías que lo saben a la perfección (que se lo digan a Nintendo con sus NES y SNES Mini o el catálogo de Game Boy de Nintendo Switch). Aparte de en videojuegos o, incluso, el mercado de los teléfonos móviles (con la nueva versión del móvil de 'Matrix', el Nokia 8110), si hay una industria que sabe sacar partido a la nostalgia, esa es la cinematográfica. Una muestra es 'Los mundos de Coraline', una cinta de 2009 que está siendo un éxito 14 años después.

Un clásico instantáneo. Cuando se estrenó, corría el año 2009. Fue una época de auténticos taquillazos y, también, del renovado auge del 3D (que volvió a quedar en nada). De hecho, la cinta se estrenó en ese formato, pero lo más impresionante no eran los efectos de última generación, sino el nivel de la animación stop-motion y, sobre todo, su historia y estética.

Henry Selick, director también de 'Pesadilla antes de Navidad', fue el director de la adaptación de la obra de Neil Gaiman que se convirtió en un clásico. 125 millones de dólares de recaudación en su momento, una estética que nos ha acompañado durante años gracias a los cosplayers y hasta un capítulo de 'Los Simpson' que homenajea la obra (Casa del terror XXVIII). ¿Qué más se puede pedir?

Bombazo inesperado. Fathom Events es una compañía norteamericana con más de 1.300 salas en todo el país que ejecuta espectáculos de tiempo limitado. Esta semana (lunes y martes) realizaron, por tercer año consecutivo, la proyección de 'Coraline' y, tras 4,9 millones de dólares recaudados, volverán a hacerlo en unos días.

De hecho, como leemos en Gizmodo, la cinta ha sido la más taquillera esos días, sólo por detrás de 'Oppenheimer' y 'Barbie'. Sin embargo, en promedio por pantalla (pantallas exhibidas-recaudación), 'Caroline' adelantó a esos dos megaéxitos.

Nostalgia a 4K. El director ejecutivo de Fathom ha declarado que 'Coraline' ya es la película clásica más grande de su compañía y su segundo título más taquillero de 2023. Parece que la cinta no necesita artificios técnicos para que los fans vuelvan al cine, pero este año se ha proyectado en 4K y, precisamente, esas reediciones son las que están volviendo a llenar las salas.

Lo hemos visto en la industria del Blu-Ray, con decenas y decenas de remasterizaciones (algunas bastante mal ejecutadas) de clásicos en 4K, pero también con el regreso a la gran pantalla de 'Avatar', 'Matrix' o la versión IMAX remasterizada de la trilogía de 'El Señor de los Anillos'.

¿Una forma de volver al cine? Estos últimos años, los cines no estaban pasando por un buen momento. Recaudaciones pobres que sólo salvaban los estrenos de películas de Marvel (de hecho, 'Spider-Man No Way Home' fue un salvavidas que alabó el mismísimo Pedro Almodóvar). 'Barbie' y 'Oppenheimer' están triunfando, pero también hay casos como la última de Pixar.

'Elemental' no funcionó bien en su estreno, pero recientemente el director de Pixar ha afirmado que está yendo bien. Además, algo que también comentó el directivo es que hay que volver a acostumbrar al público a que vaya al cine pese a que existan las plataformas de streaming. Viendo casos como el de 'Coraline', quizá uno de los métodos sea el proyectar películas clásicas amadas por los espectadores que sí, están en plataformas de estar por casa, pero no en pantallas gigantes.

