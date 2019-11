La historia de los cambios de formato de 'Los Simpsons': los recortes en Disney+ (y su solución) son solo el último episodio

Disney+, recién aterrizada en Estados Unidos, tenía en las treinta primeras temporadas de 'Los Simpson' uno de los puntos fuertes de su catálogo. La adquisición de Fox por parte de Disney le brindó 662 episodios de la veterana serie de animación, los que van de diciembre de 1989 a mayo de 2019. Eso incluye todas las temporadas iniciales, filmadas en formato 4:3, cuando las televisiones panorámicas eran una absoluta rareza.

El cambio de la serie a 16:9 no llegó hasta bien pasada la mitad de ese periodo: febrero de 2009, a mitad de su vigésima temporada, donde se pasó no solo a un formato panorámico, con todos los cambios que esto implica en términos de planificación visual, sino a alta definición, con colores y nitidez mejorados. Hay un total de 429 episodios previos a este notable salto en la calidad visual.

La polémica ha llegado cuando Disney+ ha empezado sus emisiones y esos 429 episodios han aterrizado con una forma de mutilación que no es la habitual. Los espectadores que vivimos los tiempos del VHS y la televisiones no panorámicas recordamos perfectamente las brutalidades que se hacían sobre películas originariamente en scope para encajarlas en el formato cuadrado. Curiosamente, 'Los Simpson' en Disney+ nos han devuelto momentáneamente a esa época, pero por el camino inverso.

'Los Simpson', como 'Rick y Morty' o 'Padre de familia' -cada una en su estilo, obviamente-, hacen uso de un humor por avalancha de gags que favorece que, en muchas ocasiones, en una esquina o al fondo del plano sucedan cosas, a menudo tan graciosas y memorables como la acción principal. Una forma de entender el humor que Matt Groening heredaría del estilo abigarrado, casi abusivo, de su excelente cómic 'Vida en el infierno', y que llevaría a su absoluta perfección en 'Futurama'.

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format -- this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl