'Barbie' llega ahora a las plataformas de streaming. Lleva semanas disponible y a cachitos en TikTok

'Barbie' ha sido uno de los grandes éxitos de la gran pantalla este verano, y su llegada a las plataformas digitales —de momento, para comprar o alquilar— quiere contribuir al fenómeno. Hay un obstáculo importante: hay gente que ya está viendo esa película sin pagar y en pequeñas entregas. La culpa la tiene TikTok.

Pelis y series en TikTok. Como revelan en The Wall Street Journal, en los últimos días han aparecido varias cuentas anónimas en TikTok desde las cuales se comparten pequeños clips de series de televisión y también de películas. Las películas no están completas en una única publicación, sino que se encuentran fragmentadaas en decenas de clips que tienen una duración media de entre dos y tres minutos.

No se buscan, se encuentran. Es fácil que si uno busca por 'Barbie' aparezcan todo tipo de vídeos y mensajes de los fans y aficionados al juguete o la película, pero el algoritmo de TikTok puede acabar mostrando uno de esos clips en la sección "Para ti" de las cuentas de los usuarios. En cuanto los usuarios ven algunos clips más, los resultados de búsqueda acaban mostrando más y más clips de esas películas.

Violan el copyright. Este contenido viola los derechos de autor —ya ocurrió algo parecido en X recientemente—, pero es complicado perseguirlo porque los clips son cortos y no hay una secuencia natural para verlos: el algoritmo va mostrando más a medida que vemos esos clips, pero los propios usuarios los publican sin demasiados identificadores. En TikTok deben no obstante cumplir la DMCA, pero identificar cada clip para denunciarlo y que en TikTok lo borre lleva tiempo y aquí el trabajo se multiplica por esa fragmentación del contenido, que a veces ni siquiera está completo y tiene lagunas en el contenido o no incluye los finales.

Ayudan a promocionar. Anupman Chander, profesor de leyes y tecnología en Georgetown Law, explicaba que algunas productoras podrían mantener silencio al respecto y no denunciar rápidamente por una curiosa razón: "puede ser útil para los propietarios de los derechos ver si esas obras que se distribuyen a una mayor audiencia pueden crear mayor interés en esa obra de cara a las ventas subsiguientes".

Bots para impulsar estos contenidos. La popularidad de esos clips de vídeos podría además verse reforzada con el uso de seguidores en forma de bots. Así lo afirma Antoine Vastel, de la firma DataDome, que se encargar de investigar el uso no legítimo de bots en este tipo de plataformas. Con esa técnica los usuarios que publican esos contenidos tratan de manipular el motor de recomendación de TikTok para que promocione esos vídeos. Lo curioso es que en esos vídeos no parece que haya mecanismos de retorno económico, porque de momento no se ven promociones o anuncios.

Clips que fomentan los comentarios. Hay un efecto colateral interesante también para los estudios: esos clips generan decenas y a veces centenares de comentarios de los fans y espectadores de estos contenidos. En WSJ citaban las palabras de Michaela Bennett, que ha utilizado TikTok para ver episodios de series como '9-1-1' o 'Under the Dome'. Según ella, "es interesante ver si la gente siente lo mismo que tú, o hay una opinión distinta".

¿TikTok para series? Este tipo de contenidos publicados de forma no legítima se entremezclan con los experimentos de algunas plataformas de streaming en este sentido. Peacock publicó episodios completos de su serie 'Killing it' para que los usuarios pudieran disfrutarlos totalmente gratis directamente en TikTok.

