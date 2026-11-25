Netflix tiene previsto retirar en 2027 decenas de series y películas que estrenó precedidas por su logo. La trilogía de series animadas de fantasía de Guillermo del Toro para Dreamworks, 'Bloodline', 'Alias Grace' o 'Vis a vis' ya tienen fecha de salida, y hay un motivo muy claro para todo ello: la eterna confusión entre las series de Netflix que son propiedad de la plataforma y las que no, aunque todas comparten la etiqueta Netflix Original.

Fecha de caducidad. Antes de nada conviene concretar un par de detalles. Primero, este es el recuento anual de la web What's on Netflix: 84 Netflix Originals, series, películas y especiales que tienen su salida prevista a lo largo de 2027. La web sigue el catálogo estadounidense, así que las fechas pueden variar en España, además de que renovaciones de última hora, habituales entre plataformas, pueden prolongar estas fechas. Netflix, como siempre, no ha comentado estas hipotéticas retiradas, así que estamos ante datos no oficiales.

Más datos. La propia Netflix cuenta que licencia series y películas de estudios de todo el mundo y que, cuando un contrato vence, comprueba si los derechos siguen disponibles y si la audiencia del título en cada región compensa lo que cuesta renovarlo. Y finalmente: existen diferentes clases de Original, y solo las series que la plataforma desarrolla y posee enteras, como 'Stranger Things' o 'Los Bridgerton', carecen de fecha de caducidad. Series emblemáticas de Netflix como 'House of Cards' o 'Orange is the New Black' no son de Netflix, por mucho que las entendamos como abanderadas de la plataforma.

Arcadia se desmonta. Quizás la ausencia que más nos duele: el 21 de julio desaparecerán a la vez 'Trollhunters', 'Los 3 de abajo' y 'Magos', las tres series de 'Cuentos de Arcadia' que Del Toro ideó para DreamWorks Animation. La primera llegó a Netflix el 23 de diciembre de 2016 gracias a un acuerdo de producción con el estudio, que conserva los personajes y hoy pertenece por completo a NBCUniversal. De esa alianza salió también 'Fast & Furious: Espías a todo gas', que se irá el 7 de noviembre.

Cosecha de 2017. Sony Pictures Television posee 'Bloodline', cuya última temporada se estrenó el 26 de mayo de 2017 y saldrá el 26 de mayo de 2027, así como 'The Get Down', el musical de Baz Luhrmann que se despide el 7 de abril, justo diez años después del estreno de su segunda temporada. 'La increíble Jessica James', que Netflix compró tras Sundance por más de tres millones de dólares, saldrá el 28 de julio, la misma fecha en que se estrenó.

España no. Vamos con algunas producciones españolas. Salen 'Vis a vis' el 20 de abril, que es de Antena 3; 'Merlí. Sapere Aude' el 1 de junio; 'La cocinera de Castamar', de Atresmedia y Buendía Estudios, el 25 de junio: y 'Las del hockey' el 23 de julio, una serie de TV3 de la que se dijo que Netflix la acogería en todo el mundo. En estos casos sí que vemos posible una renovación en territorio español, especialmente de éxitos como 'Vis a vis'. Durante años, la estrategia de Netflix fue la de comprar fuera de Estados Unidos la distribución de series locales, lo que permitió a Netflix presentar como propio un catálogo que en cada país tenía distintos dueños.

Lo sigue haciendo. Esta política no es, para nada, algo que Netflix haya dejado de hacer. El 30 de julio, AMC Global Media anunció que había cedido a Netflix los derechos de todo el universo de 'The Walking Dead', con sus siete series y 371 episodios, por 500 millones de dólares durante cinco años, tras los que los derechos volverían a AMC. Es lo que acaba de suceder con 'Bloodline', por ejemplo, y es un recurso muy habitual de Netflix mientras se esfuerza por sacar a la luz franquicias nuevas y propias.

El auténtico problema. Series excelentes como la adaptación de Margaret Atwood 'Alias Grace' corren el riesgo de desaparecer de la parrilla de Netflix (esta en concreto, el 3 de noviembre de 2027) y que les pase como a la también extraordinaria 'The End of the F***ing World', que se esfumó el 4 de noviembre. El problema: aunque hay excepciones, la mayoría de estas series no tienen edición en formato físico, y cuando desaparecen, desaparecen de verdad. Una auténtica pena para quien quiera atesorar sus series favoritas cuando no hablamos, de producciones que calan en el mainstream como 'Stranger Things', 'Miércoles' o 'Los Bridgerton'.

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