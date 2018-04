'Fast and the Furious' dará el salto a Netflix ahora como serie animada exclusiva

Vin Diesel no piensa deshacerse del negocio de su vida, ya que la famosa franquicia de 'Fast and the Furious', que ya prepara sus películas nueve y diez para 2020 y 2021 respectivamente, se prepara para dar el salto a la televisión, ahora como una serie animada exclusiva de Netflix.

Netflix confirmó que esta nueva serie de 'Fast and the Furious' llega como parte de su alianza con DreamWorks Animation, lo que les permite tener series exclusivas basadas en películas y personajes de Universal Pictures, alianza que acaban de ampliar por otros cinco años y que hará que la plataforma tenga nuevas series exclusivas, tal y como 'Trollhunters', 'Spirit Riding Free' o 'All Hail King Julien'.

10 películas, un spin-off y ahora una serie animada

'Fast and the Furious' ha sido desde 2001 todo un fenómeno mundial con una recaudación en taquilla de más 5.000 millones de dólares en todo el mundo. A día de hoy, la franquicia tiene ocho películas, ya preparan la novena y la décima, así como un spin-off protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham.

Esta nueva serie animada de 'Fast and the Furious' estará centrada en la historia de Tony Toretto, el joven primo de Dominic Toretto (Vin Diesel), quien junto a sus amigos ha sido reclutado por una agencia gubernamental con el objetivo de infiltrarse en un equipo de élite que actúa como fachada de una organización delictiva que busca dominar el mundo.

La serie será producida por Vin Diesel, Neal Mortiz y Chris Morgan, quienes actualmente son los productores ejecutivos de las películas de 'Fast and the Furious'. Los show runners serán Tim Hedrick (Voltron: Legendary Defender) y Bret Haaland (All Hail King Julien), y queda pendiente anunciar el reparto de voces y si habrá participación de algún personaje o actor de las películas.

Aún no hay fecha de estreno, pero se estima que tengamos más información hacia finales de año. Mientras tanto, Netflix también confirmó que este año veremos cuatro nuevas series basadas en licencias de Universal y creadas por DreamWorks Animation.

En Espinof | 'Fast and Furious', las ocho películas de la saga ordenadas de peor a mejor