Los 18 tráilers y anuncios más espectaculares que nos ha dejado la Comic Con 2022

La Comic Con de San Diego cierra una nueva edición y, como era de esperar, nos ha dejado un buen puñado de tráilers, teasers y adelantos de todo lo que está por llegar a, entre otros lugares, nuestras pantallas. Los meses y años venideros van a llegar con fuerza.

Por ello, y ahora que ya ha bajado la marea y nos hemos recuperado un poquito de la resaca de la Comic Con, vamos a recopilar los anuncios y tráilers más espectaculares. Así vamos haciendo hambre y preparando el cuerpo para todo lo que está por venir.

John Wick 4

Por fin, habemus tráiler de 'John Wick 4'. Don Keanu Reeves vuelve a escena en una película que continúa la historia del sicario y que, por supuesto, promete altas dosis de acción, violencia, disparos, katanas y coreografías de vértigo. Vuelve Baba Yaga.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

Una de las series más esperadas de este 2022. 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' por fin ha dejado ver su tráiler oficial, recuperando toda la espectacularidad y épica de la obra de Tolkien. La serie, que se estrenará a finales de año, nos llevará a miles de años antes que los eventos de 'El Hobbit' y 'ESDLA'.

Black Panther: Wakanda Forever

El cierre oficial de la Fase 4 de Marvel. En esta nueva película, los wakandianos se tendrán que enfrentar a las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey T'Challa. El tráiler de 'Black Panther: Wakanda Forever' no tiene desperdicio.

She-Hulk: Attorny At Law

Seguimos con Marvel y Disney y toca una parada obligatoria en 'She-Hulk', la prima de Hulk. En este nuevo tráiler vemos a Titania y Abominación y una rápida aparición de Daredevil. El cual, por cierto, también está de vuelta.

I Am Groot

Era un secreto a voces que, más pronto que tarde, Disney / Marvel iban a explotar al pequeño Groot. Efectivamente, así ha sido. Groot tendrá su propia serie en la que conoceremos su historia. Una divertida propuesta para uno de los personajes más queridos de la franquicia.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Un giro desenfadado del clásico juego de rol. Eso es lo que nos propone Paramount con su nueva película, una película que narrará la historia de unos ladrones que buscan recuperar una reliquia perdida y en el que las cosas empiezan a torcerse.

Shazam! Fury of the Gods

También ha desfilado por la pantalla el tráiler de 'Shazam! Fury of the Gods', la segunda parte de 'Shazam!' en la que conocemos a la Familia Marvel y sus nuevas villanas, las Hijas de Atlas.

Black Adam

Dwayne Johnson (La Roca) también ha hecho su aparición estelar en la Comic Con con 'Black Adam', una película de acción que promete cambiar para siempre el Universo DC. Un breve, pero jugoso tráiler.

National Treasure: Edge of History

Disney va a retomar una franquicia de antaño, 'La Búsqueda', en forma de serie. Esta expandirá la historia de las películas de Nicolas Cage, aunque el polifacético actor no hará acto de presencia. La protagonista será Lisette Olivera, que encarnará a Jess.

The Sandman

También hemos podido ver el tráiler final de 'The Sandman', la adaptación de la obra de Neil Gaiman para Netflix. En él podemos ver cómo lucirtán los personajes y el look final del producto, que llegará a Netflix el próximo 5 de agosto.

He-Man and the Master of the Universe (T3)

También de Netflix, he aquí el tráiler de la tercera temporada de 'He-Man and the Masters of the Universe'. Una serie de animación para toda la familia que debutará en la plataforma el 18 de agosto.

Mythic Quest (S3)

Habemus tráiler de la tercera temporada de 'Mythic Quest', una divertida serie de Apple TV+ que narra el día a día de una desarrolladora de videojuegos. Y ojo, que tenemos cameo de Joe Manganiello. Por el momento, no hay fecha de lanzamiento.

Dragon Ball Super: Super Hero

Ha habido espacio para el anime, por supuesto, y es que durante estos días también hemos visto un nuevo tráiler de 'Dragon Ball Super: Super Hero'. La nueva película se estrenará el 2 de septiembre y cuenta con el visto bueno de Akira Toriyama. Curiosamente, el título de la peli (la repetición de "Super: Super") es un error del propio Toriyama.

The Walking Dead (T11)

Ha llovido muchísimo desde el estreno de la primera temporada de 'The Walking Dead', pero por fin llega a su fin. Sin llegar a ser 'One Piece', la serie de Fox ha tenido un enorme recorrido y ahora asistimos a su temporada final. Un momento muy esperado por los fans de los zombies, sin duda.

Tales of the Walking Dead

Pero tranquilidad, que habrá más contenido relacionado con el universo de 'The Walking Dead'. Y es que durante la SDCC hemos asistido al estreno de 'Tales of the Walking Dead', un spin-off de la serie compuesta por seis episodios independientes centrados en personajes concretos.

Star Trek Picard (T3)

Más teaser que tráiler, durante la Comic Con hemos visto un breve adelanto de la tercera y última temporada de 'Star Trek Picard', la serie de Prime Video.

Interview with the Vampire

AMC ha salido a escena para presentar el tráiler de 'Interview with the Vampire', una serie de historia, amor, sangre y vampiros, por supuesto, basada en la novela de Anne Rice. No es la primera vez que vemos una adaptación de esta obra, sobra decir, pero ahora se viene en forma de serie.

Teen Wolf: The Movie

Por último, Paramount ha estrenado el tráiler de 'Teen Wolf: The Movie'. Esta continúa los hechos narrados en la serie emitida entre 2011 y 2017. Es de esos tráilers que contienen algún que otro spoiler, así que proceded con precaución.

Otros anuncios de la SDCC 2022

Además de los tráilers mostrados sobre estas líneas, la Comic Con ha sido escenario de otros anuncios bastante jugosos. Marvel, por ejemplo, ha presentado la hoja de su ruta (con fechas, en algunos casos) para su Universo, incluyendo dos películas de 'Vengadores' que se estrenarán en 2025. Dos pelis que, por cierto, no van a ser dirigidas por los hermanos Russo.

Por otro lado, y si bien es cierto que no fue durante la Comic Con, sino minutos antes del pistoletazo de salida, HBO estrenó el ansiado tráiler de 'La casa del dragón'. La nueva serie, basada en la obra de George R. R. Martin, será un adelanto de la guerra civil Targaryen y se estrenará en breves, el 22 de agosto.