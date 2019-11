Xiaomi Mi Note 10, Realme X2 Pro, iPhone XR al mejor precio y grandes ofertas previas al Día del Soltero en Cazando Gangas

Es viernes, estamos en noviembre y aunque no lo parezca a juzgar por las ofertas que listamos a continuación, no es Black Friday. Y es que estamos apenas a 72 horas del día de los solteros y se nota, especialmente de comercios como eBay y tiendas asiáticas como Aliexpress o Gearbest. No obstante, Amazon ha contraprogramado un "Los nunca vistos en Amazon" con ofertas interesantes. Pero no me enrollo más: aquí están las mejores ofertas de la semana.

Móviles, tablets y accesorios

Todavía no está a la venta de forma oficial y ya encontramos una oferta: Xiaomi Mi Note 10 (en este caso, su equivalente Xiaomi CC9 Pro), cuyo PVP será de 549 euros, en Gearbest si usamos el cupón R3B2C234F6E1D19B (el cupón inicial era GBMINOTE10FB pero ha dejado de funcionar y este último es el que nos aparece automáticamente para que se ejecute el descuento) es el primer código el que aparece de forma automática se queda en 450 euros en color Aurora Green (verde) y por 453 euros en Midnight Black (gris oscuro) y Glacier White (blanco). El Xiaomi Mi Note 10 ya ha pasado por nuestra mesa de análisis, donde hemos destacado su genial autonomía, el rendimiento del hardware y los resultados de la conjunción de las cinco cámaras y sus respectivos modos

Xiaomi Mi Note 10 6/128GB PVP en Gearbest 450€

Realme ha llegado para dar guerra entre las marcas que compiten en relación calidad precio. Ya podemos encontrar el Realme X2 Pro de 8/128GB a 449 euros en exclusiva Amazon. Con panel de 6,5 pulgadas a 90 Hz con lector de huellas integrado, Snapdragon 855+, cámara cuádruple de 64+13+8+2 MP y batería de 4.000 mAh

El Samsung Galaxy Note 10+ , que habitualmente se sitúa levemente por debajo de los mil euros, en la campaña del día de los solteros de eBay se queda en 799 euros. Eso sí, se envía desde Francia, por lo que no es la versión española, lo que implica que funciones como Samsung Pay no estén operativas. Tras probarlo, destacamos su buena construcción y diseño, su magnífica pantalla de 6,8" WQHD+, la calidad del sonido a través de sus altavoces y los usos del S-Pen

Súper rebaja en el buque insignia de Sony, el Xperia 1 , que en Amazon sale por 677,95 euros con 16 euros de gastos de envío ya incluidos, es la versión importada. Lo normal es encontrarlo prácticamente a su PVP de 949 euros Un gama alta diferente, gracias a detalles como su pantalla 4K HDR OLED de 6,5" con formato 21:9. Con triple cámara trasera, procesador Snapdragon 855, NFC, lector de huellas y reconocimiento facial. Puedes leer aquí su análisis

Xiaomi Mi 9T Pro de 64GB por 309,99 euros en eBay. Uno de los mejores terminales de Xiaomi en relación calidad precio. Destaca por su Snapdragon 855, triple cámara trasera con gran angular, su batería de 4000mAh y su cámara selfie de tipo pop up. El Xiaomi Mi 9T de 6/64 GB está rebajado solo durante el día de hoy en Amazon a 269 euros, aunque por muy poco más encontramos el modelo de 128GB: 295,20 euros

De la hornada anterior de Apple nos llega el iPhone XR de 64GB a 599 euros en color negro y 64GB de capacidad en eBay, además se envía desde España y con dos años de garantía, casi cien euros de diferencia respecto al iPhone XR PRODUCT RED en Amazon (671 euros), el más barato. En nuestro análisis del iPhone XR destacamos los resultados de la cámara, lo cuidado de su diseño y la fluidez continua que proporciona el chip A12.

Redmi Note 8 Pro a 205 euros en eBay con envío desde España y dos años de garantía. El Redmi Note 8 Pro es un gama media con aspiraciones gaming gracias a su procesador Helio G90T de MediaTek, 6GB de RAM y refrigeración líquida. Le acompaña una gran batería de 4.500 mAh con carga rápida y una versátil cámara trasera con 4 sensores gobernada por un sensor de 64 megapixeles, un gran angular de 8 megapixeles y dos de 2 megapixeles para profundidad y macro. Otra opción si prefieres procesadores Qualcomm: Redmi Note 8 en Amazon por 162,99 euros. El Redmi Note 8 dispone de cuatro cámaras traseras, panel de 6,3+" Full HD, procesador Snapdragon 665 y una batería de de 4000mAh con carga rápida de 18W.

Samsung Galaxy A70 6/128GB por 317,98 euros en Amazon. Muy interesante si buscas un teléfono con buena pantalla, en este de 6.7 " FullHD+ Dynamic AMOLED, con batería de 4500 mAh con carga rápida y cámara triple trasera. Y si lo prefieres más compacto pero también con buena batería, el Samsung Galaxy A50 4/128GB con pantalla de 6,4", Exynos 9610, lector de huellas en pantalla, cámara triple (25+8+5 MP) y 4.000 mAh por 260,25 euros también en Amazon

Aunque tenga un año en el mercado, es difícil encontrar estas especificaciones a este precio: Xiaomi Mi 8 por 239 euros en el aniversario de Phone House. Panel AMOLED 6,21 pulgadas FHD+, Snapdragon 845 y carga rápida entre sus bazas

Xiaomi Mi A3 de 128GB por 155,84 euros en Gearbest desde China usando el cupón GBA312801. La tercera generación de una de las sagas best sellers de Xiaomi llega con panel AMOLED con lector de huellas integrado, triple cámara trasera y una batería de 4.030 mAh. Lo que más nos gustó del Xiaomi Mi A3 en nuestro análisis fue su diseño en cuanto a ergonomía, su rendimiento gracias a Android One y la versatilidad de su triple cámara.

El Apple Watch Series 5, unos 50 euros más barato en el Singles Day de eBay: de 449 euros a 409 euros, es el modelo de 44mm en color Space Gray de aluminio. Tras probar la quinta generación del reloj inteligente de Apple, destacamos su conectividad y pantalla, considerándolo el mejor dispositivo dentro de su gama.

NUEVO Apple Watch Series 5 44mm GPS Space Gray Aluminum Case Sport Band MWVF2 Hoy en Ebay por 409,00€ Hoy en Amazon por 479,00€

Buena rebaja en el Samsung Galaxy Watch Active , que normalmente suele estar por encima de los 200 euros pero en eBay podemos comprarlo por 139,99 euros. Se envía desde Holanda y su garantía es de un año. Este reloj inteligente viene con GPS, acelerómetro, barómetro, podómetro, sensores de estrés y de pulso para poder medir nuestra actividad diaria y entrenamientos. Además dispone de NFC para realizar pagos y pantalla SuperAmoled de calidad

Amazfit GTS por 123 euros en Aliexpress con envío rápido desde España en 3 días (aplicando el cupón del vendedor). Un smartwacth con pantalla AMOLED rectangular, NFC para pagos, medición de ritmo cardiaco

Amazfit Verge en eBay por 99,99 euros. Este reloj con GPS de Xiaomi destaca por su vocación deportiva, tanto estéticamente como en cuanto a funcionalidades. Es habitual verlo rondando los 150 euros

Si quieres probar un smartwatch sencillo sin invertir demasiado, en los días del soltero de eBay el Amazfit Bit de Xiaomi en color naranja cuesta 49,99 euros con envío desde España y dos años de garantía, casi 20 euros menos que en otros comercios. Destaca por su autonomía de unos 45 días y cuenta con GPS+GLONASS, podómetro, monitor cardíaco y otros sensores para medir actividad, registrar el sueño y calorías quemadas. Avisa de llamadas, mensajes y notificaciones

Xiaomi Mi Band 4 por 25,99 euros en eBay. La que es mejor pulsera de actividad de acuerdo con nuestra guía de compra con prueba. De acuerdo con nuestro análisis destaca por su sencillez de uso, su autonomía de aproximadamente 20 días, pantalla a color, resistencia al agua y nuevas funciones para monitorizar mejor nuestra actividad deportiva

AirPods 2 con estuche de carga lightning por 129,99 euros en eBay con envío desde España por un vendedor que supera las 1.500 transacciones con un 98,5% de votos positivos. Estos AirPods renovados mejoran a los AirPods originales en aspectos como la conectividad y soporte de Siri en modo manos libres, nuevo chip y mayor autonomía

iPad 2019 con pantalla de 10 pulgadas Retina y 32 GB de capacidad en eBay por 299,99 euros. Este modelo es compatible con el Apple Pencil o el Smart Keyboard

Si necesitas una tarjeta microSD para tu teléfono o tu cámara, la Samsung EVO Plus de 128GB ha bajado de precio en Amazon hasta los 21,70 euros. Viene con Adaptador SD y es de Clase 10 U3

Informática y accesorios

En Amazon sigue bajando de precio el Acer Predator Helios 300 NH.Q3FEB.012, quedando en 799,99 euros, un precio muy atractivo si buscamos un equipo gaming a precio ajustado que roza los mil euros en la tienda de Acer. Con procesador Intel Core i5-8300H, 8GB de RAM, almacenamiento de 1TB HDD + 128GB SSD y la gráfica dedicada Nvidia GTX 1060 6GB. Viene con Windows 10

ASUS ROG Strix G531GU-AL018 por 1.099 euros en Amazon, un portátil gaming que destaca por su combinación de procesador, gráfica y RAM, con Intel Core i7-9750H, 16 GB RAM y la tarjeta GeForce GTX1660Ti. Eso sí, en cuanto a espacio de almacenamiento únicamente dispone de un SSD de 256GB. Viene sin sistema operativo

Para "Los nunca vistos de Amazon" el Lenovo Legion Y540 ha bajado 200 euros de golpe esta noche, pasando a costar 1.049 euros, cuando en la tienda de Lenovo está a 1.199 euros. Este portátil gaming con pantalla 15.6" Full HD monta un procesador Intel Core i7-9750H, 16GB de RAM, almacenamiento combinado de 1TB HDD + 256GB SSD y la gráfica dedicada Nvidia GTX1650 con 4GB de memoria, viene con Windows 10

Si estás buscando un portátil gaming con buena gráfica pero con un presupuesto ajustado, en la tienda oficial de Asus encontramos ASUS ROG Zephyrus G GA502DU-BQ015 a 899 euros y Amazon ha igualado la oferta. Con un diseño gaming cuidado y fino, monta un procesador Ryzen 7 3750H, con gráfica dedicada NVIDIA GeForce GTX1660Ti con 6 GB de memoria dedicada. Eso sí, con 8GB de RAM y un SSD de 512GB para almacenamiento

Apple lo ha retirado del mercado pero sigue siendo una opción interesante a este precio si buscamos un equipo ligero y con buen diseño para trabajo en movilidad que ofrece una autonomía aproximada de 10 horas: Apple MacBook de 12 pulgadas por 849,44 euros en Amazon. Es el modelo con procesador Intel Core m3 de doble núcleo a 1,2 GHz, 8GB de RAM y SSD de 256GB

Torre gaming HP OMEN 875-0021NS por 799 euros en PcComponentes. Lo mejor es su procesador Intel Core i5-9400. Además cuenta con 8GB de RAM, una combinación de almacenamiento de 1TB+256GB SSD y la gráfica dedicada GTX 1060

Mac Mini MGEQ2YP/A por 779 euros en El Corte Inglés. Es el modelo anterior, con i5 de cuatro núcleos, Turbo Boost hasta 3,3 Ghz, 8GB de RAM DDR3, HDD de 1 TB 5400 rpm y gráfica Intel Iris Graphics

Genial oferta en el ASUS VIVOBOOK Pro N580GD-E4487T , un portátil para uso intensivo que suele superar los 800 euros pero en eBay cuesta 699 euros. Se envía desde España con 2 años de garantía. Este portátil monta un procesador i7-8750H, con 8GB de RAM, un disco duro mecánico de 1TB + 16GB OPTANE, la tarjeta gráfica GTX 1050 con 4GB de memoria y sonido desarrollado junto a Harman Kardon.

La torre gaming MEDION X30 RGB lleva semanas bajando de precio en Amazon y ahora cuesta 658,23 euros, un precio muy bueno para el hardware que lleva: un Core i5-8400, 16GB de RAM, 1TB HDD + 256GB SSD de almacenamiento y la gráfica dedicada Nvidia GTX1060-6GB. Viene con Windows 10

Baja 400 euros de golpe en Amazon: torre gaming Lenovo T530-28ICB con procesador Intel Core i5-8400, 8GB de RAM, HDD de 1TB y la gráfica gráfica Nvidia GTX1060 con 3GB de memoria RAM, viene con Windows 10. Un equipo cuyo punto más fuerte es su gráfica, pero con una configuración ajustada si lo queremos para títulos ambiciosos

Genial en relación componentes y precio: Lenovo Ideapad 330-15ICH por 579 euros en Amazon. Potente para trabajar gracias a su procesador Core i7-8750H y también para echar alguna partida de vez en cuando gracias a su gráfica dedicada GTX1050-2GB. Con panel 15.6" FullHD, 8GB de RAM y un HDD de 1TB

Menos de 1,5kg de peso, diseño compacto y atractivo para este portátil versátil: Huawei Matebook D por 549,99 euros. Con pantalla de 14" FullHD, procesador AMD Ryzen R5-2500, 8GB de RAM, SSD de 256GB SSD y gráfica AMD Vega 8. Viene con Windows 10

Para aquellos que busquen un equipo para ofimática y navegación solvente, el ASUS S512DA-EJ533T está disponible por 429 euros en eBay, también con envío desde España, factura y garantía. En cuanto a hardware monta un procesador AMD Ryzen 3500U acompañado por 8GB de RAM, una unidad SSD de 256GB y una pantalla de 15,6" FHD.

Si buscas un monitor asequible pero con buena diagonal, el ASUS VS247NR cuesta 87,99 euros en PcComponentes. Con pantalla de 24" FHD y tasa de refresco de 5 ms

Un monitor 4K muy bien de precio: LG 27UL650-W por 389,75 euros con gastos de envío incluidos. Con panel LED IPS 4K UHD de 27", tiempo de respuesta de 5 ms y 60 Hz de tasa de refresco, RADEON FreeSync

Genial relación calidad precio en el monitor gaming Millenium MD25PRO , que es oferta del día en PcComponentes a 215 euros. Con una diagonal de 27" FHD en un panel TN, tasa de refresco de 144hz, tiempo de respuesta de 1ms, ajustable en altura y giro y con un diseño sin marcos

También de Millenium pero con pantalla curva de 49", el Millenium 49 a 799 euros en PcComponentes, con panel Super Ultra Wide QLED con tasa de refresco de 144Hz, para jugadores que busquen una experiencia inmersiva

Otro modelo por debajo de los cien euros estos días es el Philips 226E9QDSB , a 99 euros en El Corte Inglés, con tecnologías Ultra Wide Color y Flicker Free

Vuelve a bajar de precio el monitor gaming HP 25MX, a 189,99 euros en Amazon, mismo precio que en PcComponentes. Con panel TN de 25" Full HD, tiempo de respuesta de 1 ms, AMD Free Sync y Low Blue Light

Con un PVP de 399 euros en la tienda oficial de Lenovo, las gafas de realidad virtual Lenovo Mirage Solo se quedan mucho más baratas en Amazon: 227,92 euros. A diferencia de otras gafas de realidad virtual que encontramos en el mercado, las Lenovo Mirage Solo funcionan sin necesidad de PC y ofrecen 6 grados de libertad. Vienen con dos cámaras de seguimiento, 3 controladores de movimiento y el procesador Snapdragon 835. Ofrecen visión de alta resolución 4K con un campo de visión de 110º y a pesar de su ligereza, integran una batería que les ofrece una autonomía de 2,5 horas según el fabricante. Con auriculares incluidos

Lenovo ZA3C0000SE Gafas de VR Independientes Mirage Solo con Daydream, Blanco Hoy en Amazon por 227,82€ PVP en Lenovo 399€

Para mejorar el rendimiento de tu equipo en juegos y otras tareas, la memoria RAM Corsair Vengeance RGB de 16 GB (2 x 8 GB) de tipo DDR4 a 2666 MHz por 66,13 euros en Amazon

En El Corte Inglés encontramos una impresora multifunción muy rebajada para pequeñas oficinas, la HP OfficeJet Pro 9019 de tinta a color. Viene con Fax, Wi-Fi y 1 año de impresión gratuita. Su precio es de 189,90 euros

Y a nivel doméstico, otra multifunción de tinta a color, esta vez bastante más compacta, la HP OfficeJet 5232 por 59,90 euros en El Corte Inglés. Con conectividad Wi-Fi

Imagen y sonido

Genial oferta en la familia C9 de tipo OLED para este 2019 de LG en eBay: el modelo de 65" a 1.769 euros y el de 55" a 1.199 euros. Esta serie se enmarca dentro de la gama media - baja de los OLED de LG actuales, con procesador Alpha 9 de segunda generación, soporte para Dolby Vision, HDR10, HLG y HDR Technicolor, compatible con Alexa y Google Assistant y con webOS 4.5 como sistema operativo

La gama alta QLED de este año de Samsung, rebajada un 30% en El Corte Inglés: Samsung QE65Q85R por 1.899 euros cuando en otros comercios la encontramos rondando los 2.500 euros. Con pantalla de 65" 4K UHD, retroiluminación FALD, procesador Quantum Processor 4K, compatible con los asistentes de Amazon y Google

¿Una smart TV o una obra de arte? La original propuesta de Samsung The Frame , rebajada en El Corte Inglés: Samsung QE65LS03R The Frame de 65" por 1.399 euros y el modelo de 55" por 999 euros. Ambos con paneles QLED 4K UHD, Quantum Dot y sensores de movimiento para apagarse en cuanto sales de la habitación y dejar de emitir las obras y fotos que tú elijas

Una OLED a precio de LED: Panasonic TX-55GZ1000 por 1.299 euros en El Corte Inglés. Con pantalla de 55" UHD 4K HDR, procesador HCX Pro, Dolby Atmos y una calibración de cine

Un modelo con panel LED de calidad de este año de la japonesa Sony, rebajado un 30% en El Corte Inglés: Sony KD-65XF9005 por 1.099 euros, con una pantalla de 65" UHD 4K HDR, procesador Processor X1 Extreme, retroiluminación FALD y compatible con Google y Amazon

La familia más modesta de los Samsung QLED de 2019 es la Q60R. En este modelo ya no encontramos el sistema de retroiluminación Direct Full Array, sino el Supreme UHD Dimming, una retroiluminación inferior. Eso sí, cuenta con soporte para HDR10+ y HLG. También es compatible con los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa. El modelo de 65" Samsung QE65Q60R baja bastante de precio, pasando de superar los 1.200 euros hasta los 899 euros y el Samsung QE55Q60R de 55" cae unos 200 euros de precio, quedando en 666 euros.

La familia RU7172 pertenece a la gama media-baja LED de Samsung para este año y en eBay encontramos oferta en varios tamaños: el de 65" a 649,99 euros, el de 50" a 369,99 euros y el de 43" a 319,99 euros. Todas ellas ofrecen resolución 4K, modos HDR (incluido HDR10+), tecnología de mejora de imagen PurColor, conectividad Bluetooth como WiFi y sistema operativo Tizen.

Muy buena rebaja en este LED de 50" ubicado gama media de este año, el Philips 50PUS7304/12 , que en Amazon cuesta 479 euros, mismo precio que en El Corte Inglés, cuando en otros comercios como Worten o Carrefour ronda los 700 euros. Con panel 4K HDR, retroiluminación Ambilight y Android TV

, que en Amazon cuesta 479 euros, mismo precio que en El Corte Inglés, cuando en otros comercios como Worten o Carrefour ronda los 700 euros. Con panel 4K HDR, retroiluminación Ambilight y Android TV Genial desde el punto de vista de precio vs. diagonal de pantalla: smart TV TCL 50DP660 por 389,99 euros en Amazon, de 50" con resolución 4K, Android TV y Chromecast integrado. Incluye soporte para HDR Pro y Dolby Digital Plus

Si lo que buscas es una smart TV asequible y no muy grande, la Samsung UE43NU7092 está a 289,99 euros, unos cincuenta euros menos que en otros comercios como PcComponentes. Este smart TV tiene una diagonal de 43" con resolución UHD 4K, soporte para HDR, tecnología de mejora de imagen, sonido Dolby Digital Plus y sistema operativo Tizen.

Un modelo veterano que hemos visto más barato, pero sigue siendo buen precio este de Amazon: Sony A6000 con objetivo 16-50 mm por 489 euros. Cámara de tipo EVIL de 24 MP con pantalla de 3", estabilizador óptico, grabación de vídeo en Full HD y conectividad WiFi

Más ambicioso y completo este kit, que en Media Markt cuesta 999 euros: Sony Alpha ILCE 7KB + SEL 28-70 mm + SEL 50mm F1.8. Una full frame con sensor de 24.3 con grabación de vídeo en Full HD y conectividad WiFi

Consolas y videojuegos

Por menos de lo que cuesta la nueva consola de Nintendo en formato portátil, estos días en eBay la encontramos con el juego Super Kirby Clash en digital. El precio de la Switch Lite con Super Kirby Clash es de 199,95 euros. Entre las principales diferencias de esta consola frente al modelo estándar se encuentra su diseño más orientado a movilidad, siendo más compacta y con los Joy-Con no separables

La consola más potente de Sony, en edición limitada y muy bien de precio en FNAC: PS4 Pro 1TB + Death Stranding por 405,29 euros, se pone hoy a la venta. Para disfrutar de la última creación del legendario Hideo Kojima tanto jugando como con su diseño. También la versión Slim está bien de precio en FNAC: PS4 Slim 1TB + Death Stranding por 289,49 euros

Para los amantes de los juegos de carreras y de Ferrari, el volante Guillemot Ferrari GTE de ThrustMaster baja a mitad de precio hasta los 54,95 euros, solo viene el volante, hay que instalarlo en bases de volante T500 RS, T300 RS ,TX o Ferrari F1 Wheel Integral T500

Casa conectada

El tope de gama de iRobot, más barato en FNAC: Roomba i7+ por 959,20 euros con casi 50 euros acumulados si eres socio. Este modelo incluye una base que limpia el aspirador de forma automática. Con sistema de navegación inteligente gracias a su conjunto de sensores y cámara, cepillos de goma y una app muy intuitiva para limpiar desde el móvil o tu altavoz inteligente.

Genial de precio en Banggood: Roborock S55 a 255 euros con el cupón BGERS55. Con sistema de mapeado láser, gran autonomía y controlable desde la app

Roborock S50 por 302,99 euros con envío desde España en eBay, casi 100 euros menos de lo que es habitual. Este modelo destaca por la eficiencia de su sistema de navegación láser, su potencia de succión de 2000 Pa y su autonomía de más de 2 horas, según el fabricante.

Si quieres un robot aspirador sencillo y asequible, el Conga 950 cuesta 129 euros en eBay, con accesorio para fregar el suelo. Se envía desde España por la tienda Móvilesymás y tiene 2 años de garantía

No es un robot aspirador, pero por su calidad merece la pena: Dyson animal Cyclone V10 por 399 euros en El Corte Inglés. Se trata de un aspirador vertical con diferentes accesorios para limpiar no solo el suelo y alfombras, sino también colchones, sofás, el coche... Destaca por su autonomía de 60 minutos, muy buena si queremos limpiar en profundidad. Viene además con filtro HEPA lavable, depósito de 0,77 litros y cepillo motorizado.

Procedente de la última hornada de altavoces inteligentes de Amazon y a precio mínimo histórico: Echo Dot de tercera generación con reloj un 36% menos hasta situarse en los 44,99 euros. El modelo sin reloj también está rebajado a 34,99 euros

Otros

El patinente más popular del mercado, el Xiaomi M365, pasa de los 350 euros habituales a los 329,99 euros con envío desde España y dos años de garantía. Aquí puedes leer nuestro análisis del Xiaomi M365 de Xataka encontrarás una completa prueba de este patinete y todas sus especificaciones al detalle.

