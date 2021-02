Xiaomi Mi 11 de oferta de lanzamiento, Samsung Galaxy S20 FE con regalo y el ultrabook LG Gram a precio nunca visto: Cazando Gangas

Con este viernes decimos adiós a las rebajas de invierno con esta edición de Cazando Gangas plagada de bastantes descuentos en telefonía, ordenadores portátiles y especial atención a los televisores porque siguen a precio de escándalos en tiendas como Media Markt y su campaña Descuento Directo, El Corte Inglés o Amazon. Sin más preámbulos, estas son las mejores ofertas de la semana en informática, electrónica y tecnología.

Aprovecha estos días para comprar el Xiaomi Mi 11 más barato como oferta de lanzamiento y con el Xiaomi Mi Purifier 3H de regalo (valorado en 199 euros). En Amazon se ha agotado la versión de 8/128GB, pero hay tiendas como FNAC con descuento directo de 100 euros que dejan el Xiaomi Mi 11 8/256GB en 699 euros y también Carrefour . En comercios como El Corte Inglés o Xiaomi no hay descuento directo, pero te dan un vale de 100 euros para gastar.

Rebaja de 50 euros usando el cupón AMBD14I550 en el ultrabook Huawei MateBook D 14 en la web oficial, donde pagarás 699 euros. Viene con procesador Intel Core i5-10210U, 8 GB de RAM, SSD de 512GB y gráfica NVIDIA MX250, una configuración para uso general e incluso alguna partida ocasional con un diseño minimalista y estilizado apto para movilidad

Si lo compras en El Corte Inglés te ahorras 100 euros: Lenovo IdeaCentre AIO 5 24IMB05 por 659 euros, un All in One para uso general con procesador Intel Core i5-10400T, 8GB de RAM, SSD de 256GB y panel de 23.8"

Potencia para uso exigente (no edición o gaming) con rebaja de 50 euros respecto a su precio anterior en Amazon: ASUS VivoBook S14 M433IA-EB069 por 649 euros. Panel de 14" FullHD, potentísimo Ryzen7-4700U, 16GB de RAM, SSD de 512GB y Radeon Graphics

Un all in one para todo con un gran precio el HP AIO 24-DF0019NS a 599 euros en PcComponentes, baja casi 100 euros. Viene con un Intel Core i5-10400T, 8GB de RAM y un SSD de 512GB. Panel de 23,8"

Una torre muy apañada para uso general e incluso gaming: Asus S340MF-59400F005D por 479 euros en PcComponentes, baja 50 euros. Con procesador Intel Core i5-9400F, 8GB de RAM, SSD de 256GB y una gráfica GT710