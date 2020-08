Samsung Galaxy Tab S7 y Tab S7+: golpe a la gama alta de las tablets por partida doble con 5G y paneles a 120 Hz

Samsung renueva su tablet más ambiciosa agitando la gama alta por partida doble. Y es que de la Samsung Galaxy Tab S6 la firma coreana pasa a dos modelos que, aparte de dar un salto lógico en hardware para seguir contando con los componentes más potentes del mercado, ofrecen dos versiones diferentes para quienes gusten de pantallas grandes y de calidad para entretenimiento y productividad. Así son las nuevas Samsung Galaxy Tab S7 y S7+.

La previsible renovación de la Samsung Galaxy Tab S6 llega con una sorpresa: un miembro más en la familia ubicado justo por encima, hablamos de la Samsung Galaxy Tab S7+, un nuevo modelo que presenta divergencias respecto a la versión estándar esencialmente en la pantalla, como iremos desengranando a continuación.

Otra de las novedades más llamativas es la compatibilidad con el 5G, el inminente nuevo estándar de conectividad que promete mayor velocidad y menor latencia, dos bazas muy interesantes tanto para ocio como para trabajo en internet.

Por lo demás, las nuevas tabletas más premium de los asiático siguen apostando por la productividad fundamentalmente gracias a la versatilidad de sus accesorios oficiales en forma de teclado externo y stylus, una propuesta potente a nivel de hardware y la capa de personalización propia.

Ficha técnica de las Samsung Galaxy Tab S7 y S7+

Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7+ Dimensiones y peso 253,8 x 165,3 x 6,3 milímetros

WiFi: 498 gramos

4G: 500 gramos

5G: 502 gramos 285 x 185 x 5,7 milímetros

575 gramos Pantalla 11" LTPS IPS LCD 1600 x 2560 pixeles WQXGA (274 ppi) 16:10 ratio HDR10+ 120 Hz tasa de refresco 12,4" Super AMOLED 1752 x 2800 pixeles WQXGA+ (266 ppi) 16:10 ratio HDR10+ 120 Hz tasa de refresco Sonido Altavoces cuádruples con sonido por AKG, Dolby Atmos Altavoces cuádruples con sonido por AKG, Dolby Atmos RAM 6/8GB 6/8GB Procesador Snapdragon 865+ Snapdragon 865+ Almacenamiento 128/256GB ampliable con microSDXC 128/256GB ampliable con microSDXC Sensores Acelerómetro, Compas, Giroscopio,Sensor de Luz, Lector de huellas,Sensor de efecto Hall Acelerómetro, Compas, Giroscopio,Sensor de Luz, Lector de huellas,Sensor de efecto Hall Sistema operativo Android 10 con One UI 2 Android 10 con One UI 2 Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1 GPS, Glonass, Beidou, Galileo USB-C 3.1GSM / HSPA / LTE / 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1 GPS, Glonass, Beidou, Galileo USB-C 3.1GSM / HSPA / LTE / 5G Cámaras Trasera: 13 MP (f/2.0) y 5 MP (f/2.2). Grabación de vídeo 4K@30fps Selfie: 8 MP (f/2.0) Trasera: 13 MP (f/2.0) y 5 MP (f/2.2). Grabación de vídeo 4K@30fps Selfie: 8 MP (f/2.0) Batería Li-Po 8000 mAh con carga rápida a 45W Li-Po 10090 mAh con carga rápida a 45W Precio 699 euros 899 euros

Un panel para impresionar: el del Tab S7+

Mientras que en la Tab S6 el panel era de 10,5 pulgadas, esta nueva generación apuesta por una versión ligeramente más apaisada y gruesa a costa de subir medio pulgada más al modelo estándar. La ambiciosa Tab S7+ se va hasta las 12,4 pulgadas de diagonal, un notable incremento que se ve reforzado por la tecnología de panel.

Y es que Samsung reserva el AMOLED para la versión Plus, dejando el IPS LCD para la estándar. Esta diferenciación no se aprecia en otras tecnologías implementadas en sus pantallas, como es el modo HDR10+ y el aterrizaje de la tasa de refresco "de moda" entre los smartphones más premium al formato tablet: ambas alcanzan la frecuencia de actualización de 120 Hz.

Estas dos novedades presumen una propuesta de lo más ambiciosa en entretenimiento como gaming o consumo de contenido que se intuye que puede pasar factura a la batería. Para reforzar esta experiencia audiovisual, de nuevo encontramos cuatro altavoces estéreo con tecnología AKG y Dolby Atmos.

Una renovación esperada en hardware y software con potencial profesional

Samsung sigue apostando por los procesadores más ambiciosos de Qualcomm para sus mejores tablets en una renovación en la que del Snapdragon 855 de la generación anterior se pasa al Snapdragon 865+ y las opciones de 6 y 8GB de RAM. En cuanto al espacio de almacenamiento, de nuevo las opciones de 128GB y 256GB ampliables mediante tarjeta microSDXC hasta 1TB de capacidad.

Bajo el capó no hay diferencias entre las Samsung Galaxy Tab S7 y S7+ en hardware, pero sí que lo hay en la batería, donde se aprecia un buen salto entre una y otra. Así, de los 7.040 mAh de la Tab S6 ahora la Tab S7 sube hasta los 8.000 mAh y la gran Tab S7+ sobrepasa los 10.000 mAh para compensar esos paneles más grandes y ambiciosos. Además ambas disponen de carga rápida a 45W a través de su puerto USB tipo C 3.1, que también podrá emplearse para que extraer vídeo y audio con un adaptador a Display Port (no incluido).

Tanto en una como en otra vamos a encontrarnos Android 10 por defecto junto con la capa de personalización One UI 2 de Samsung, con sus respectivos servicios, aplicaciones propias y funciones para exprimir el S-Pen y el potencial de estas tablets, como es el caso de usarlo como segunda pantalla o Samsung DeX, que emula la experiencia de un ordenador, algo esencial en unas tablets que se postulan por características y precio para un uso profesional.

Samsung ha optado por mantener la propuesta fotográfica de la Samsung Galaxy Tab S6 en esta generación, encontrándonos así en ambos modelos con dos cámaras traseras con una cámara principal ultra gran angular de 13 MP y apertura f/2.0 acompañada por gran angular de 5 MP con apertura f/2.2. Para los selfies, un sensor frontal de 8 MP y apertura focal de f/2.0.

Aunque ambas tabletas disponen de lector de huellas, mientras que en el modelo estándar lo encontramos integrado en el lateral, para el modelo Tab S7+ se ubica bajo la pantalla.

Las nuevas Tab S7 también sacan partido la funcionalidad del S Pen mejorado del Note 20, más preciso, con una latencia reducida a 9 ms y la novedad de la función de gestos, que facilitaría la navegación en tareas habituales como volver a inicio, capturas de pantalla, disparar la cámara y por supuesto, usarlo como si fuera un lápiz. ¿Y para guardarlo? Disponen de un espacio en la parte trasera donde fijarlo y guardarlo

Precio y disponibilidad de las nuevas Samsung Galaxy Tab S7 y S7+

Las nuevas Samsung Galaxy Tab S7 y S7+ estarán disponibles en tres colores diferentes: negro (Mystic Black), bronce (Mystic Bronze) y plata (Mystic Silver). En cuanto a conectividad, mientras que en la Samsung Galaxy Tab S7 hay tres variantes, a saber: con Wi-Fi únicamente, LTE 4G y la opción con 5G, para la Samsung Galaxy Tab S7+ solo existe la opción con Wi-Fi o con Wi-Fi + 5G.

El 21 de agosto es la fecha elegida para el lanzamiento oficial en España y los precios de salida son los siguientes: