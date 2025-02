Renta 2024: cómo solicitar el certificado digital en el móvil y PC para prepararte para el borrador de 2025

Vamos a decirte cómo solicitar tu certificado digital en el móvil y en el PC, algo que será necesario que tengas de cara a la próxima campaña de la declaración de la Renta. El calendario de la Renta 2024 sigue adelante, esa correspondiente al año pasado que tendremos que hacer en 2025, y este es un paso previo que conviene no olvidar para tenerlo todo preparado.

Lo que vamos a hacer en este artículo es resumirte los dos métodos para pedir tu certificado digital, y así poder tenerlo instalado en tu móvil o tu ordenador. Luego, este certificado digital podrás usarlo para la gestión que quieras.

Pide el certificado digital desde el móvil

Para solicitar el certificado digital desde la comodidad de tu móvil, lo más rápido es usar la aplicación de Certificado Digital FNMT, disponible en la App Store para tu iPhone y en Google Play para tu móvil Android. Cuando la descargues y entres en ella iniciando sesión, pulsa en la opción Solicitar Certificado Digital de la pantalla principal que te aparecerá arriba del todo en azul.

Esto te va a llevar a una pantalla donde tienes que elegir entre las tres opciones disponibles con las que solicitar tu certificado. Una es para solicitar cita para hacerlo presencialmente, pero también podrás identificarte con tu cara o usar el DNIe para obtener tu certificado digital de la FNMT.

La opción más rápida es la de obtener tu certificado digital leyendo el DNI, puesto que solo tienes que escribir tu DNIe, usar un correo electrónico y verificarlo, y proceder con la identificación. Cuando procedas a la identificación, tendrás que usar el código CAN de tu DNI y el PIN de tu DNI, y completarás el proceso escaneando el DNIe con el NFC de tu móvil.

Pero si el primer método no te sirve, también puedes usar la opción de solicitar el certificado con videollamada, aunque tiene un coste de 2,99 euros más IVA. Uses el método que uses, al terminar tendrás el certificado en tu móvil y podrás usarlo fácilmente cuando tengas que solicitar el borrador de la renta u hacer otras gestiones.

Una vez tengas el certificado en el móvil, ya que es el método más sencillo, luego podrás enviarlo al ordenador. Para eso, en la app móvil entra en Mis certificados instalados, elige el tuyo, y pulsa en Compartir copia de seguridad. Te pedirá generar una contraseña, y luego podrás enviar el certificado a otros dispositivos.

Pide el certificado digital desde el ordenador

También puedes solicitar tu certificado desde el PC a través de la web, entrando en esta página de la FNMT. En ella podrás elegir entre varias opciones para obtener el certificado. Lo más sencillo es hacerlo por video identificación, aunque también puedes hacerlo desde el móvil como te hemos dicho antes, en una oficina presencial, o usando tu DNIe si tienes en el PC algún dispositivo para leer su chip.

Lo más rápido es hacerlo identificándote por vídeo. Para ello, primero debes instalar el programa de generación de claves desde esta página web, que está disponible para Windows, macOS y GNU/Linux. Cuando lo tengas instalado, entra en esta página web para solicitar el proceso de obtención del certificado escribiendo tu DNI, tu primer apellido y tu correo electrónico.

Te enviarán un código de solicitud, y con él tendrás que entrar en esta página web para rellenar tus datos. Al hacerlo, puedes iniciar la videollamada en la que tendrás que enseñar el DNI, y que así puedan verlo junto a tu cara y verificar que realmente eres tú. Tras hacerlo, te enviarán el certificado digital. Este proceso tiene un coste de 2,99 euros.

