Vamos a explicarte qué hacer si el ordenador no te reconoce un disco duro instalado, cuando tienes más de un disco duro conectado en tu equipo pero cuando entras en el explorador de archivos hay alguno que no te aparece allí. Se trata de un problema que puede llegar a ser molesto, pero que es bastante sencillo de solucionar si el disco está bien conectado.

Evidentemente, lo primero es tener claro que tienes más de un disco duro en el ordenador. Luego sólo tienes que entrar a administrar los discos internos de tu equipo, y tras formatearlo o incluso cambiándole la letra debería volver a aparecer. Si no estás seguro de cómo se hace, te lo vamos a explicar paso a paso.

En busca de ese disco duro no reconocido

Lo primero que tienes que hacer es abrir el explorador de archivos de Windows. Una vez dentro de él, haz clic derecho en la carpeta Este equipo (1) que verás en la columna izquierda de la pantalla. A continuación, pulsa sobre la opción Administrar (2) que aparecerá en el menú desplegable.

Irás a la pantalla de Administración de equipos. Dentro de ella, pulsa sobre la sección de Almacenamiento que hay en la columna izquierda, y cuando veas los submenús pulsa sobre la opción de Administración de discos. Irás a una pantalla donde verás tus discos duros internos. En ella, el disco 0 debería aparecer el disco duro principal donde tengas instalado el sistema operativo (como un SSD), y como disco 1 en adelante te deberían aparecer el resto.

Si el disco duro que no reconoce tu ordenador sale en esta pantalla la solución es bastante sencilla. Sólo tienes que iniciarlo y crear las particiones, y si ni con esas funciona entonces prueba a formatearlo por completo para que vuelva a aparecer visible en el explorador de archivos. Hay veces que incluso con sólo cambiarle la letra asignada del disco duro se soluciona. Para ello, haz clic derecho en el disco y elige la opción que más te convenza.

En el caso de que el disco duro que no reconoce el ordenador NO salga en la lista de la pantalla, entonces el problema es que la conexión no está hecha correctamente. En este caso hay dos pasos que tienes que dar:

Abre el ordenador y comprueba que el disco duro esté correctamente conectado al resto del equipo, mira que el cable de alimentación o el SATA estén correctamente conectados en la ranura del disco duro.

Si el disco duro está correctamente conectado, prueba a instalar el driver del controlador. Puedes hacerlo entrando en la página del fabricante del disco duro y buscando el modelo, o recurriendo a aplicaciones de terceros en el caso de que Windows no lo haya hecho automáticamente.

Si ninguno de los dos métodos funciona, en el caso de ser nuevo ponte en contacto con la tienda donde lo compraste para preguntar y preguntar si se puede cambiar con otro, o habla con el departamento de atención al cliente del fabricante.