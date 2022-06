Punto verde y arroba “@" en WhatsApp: qué significan y por qué salen en tus chats

Vamos a explicarte dos de los símbolos que te aparecen al lado del nombre de un chat en la pantalla principal de WhatsApp, y que sirven para indicarte cosas que han pasado dentro de la conversación antes de que entres. De esta manera, solo desde la vista general donde aparecen todos tus chats ya podrás adivinar dónde te están hablando y si te mencionan.

Vamos a explicarte dos símbolos concretos que puedes ver: el círculo verde con o sin número y la arroba “@", cada uno con un significado diferente. Se trata de dos símbolos que te van a ser útiles para decidir a qué conversaciones prestarles atención.

Qué significa el círculo verde de WhatsApp

En un chat de WhatsApp, pueden aparecerte dos tipos de círculos verdes a la derecha del nombre del chat cuando estés en la vista general donde ves todas tus conversaciones, antes de entrar a uno en concreto. A veces el punto verde apareceré con un número dentro, y puede que otras veces aparezca sin él.

El círculo verde en una conversación te indica que hay mensajes que no has leído en la conversación, que alguien ha escrito desde la última vez que entraste en el chat, ya sea un chat normal con otra persona o un grupo. De esta manera, desde la pantalla principal podrás saber dónde hay novedades y dónde no las hay sin tener que ir entrando en los chats.

Por lo general, el círculo verde suele tener dentro un número que te indica la cantidad de nuevos mensajes que hay en esa conversación desde la última vez que entraste. Así, también podrás saber si se ha hablado mucho o poco en el chat, y puedes hacerte una idea de cuánto te has perdido desde la última vez que entraste.

Sin embargo, cuando marcas una conversación como no leída se quedará un círculo verde sin número, indicándote simplemente que este chat no está leído, y que tienes contenido sin leer. Esto te puede ser útil cuando entras a un chat pero no te da tiempo a leerlo todo. Sin embargo, como WhatsApp ya lo marca como leído, puedes marcarlo tú manualmente como no leído y mantener este indicador del punto verde.

Qué es la arroba en un chat de WhatsApp

La arroba es el símbolo para saber que te han mencionado en un chat de WhatsApp. Por lo tanto, cuando la veas no solo indica que se ha escrito en esa conversación, sino que alguien ha mencionado explícitamente tu nombre en ella.

Cuando estás en un grupo, esto puede servir para saber cuándo alguien habla contigo explícitamente. Mientras, en un chat individual puede indicar que la otra persona te ha mencionado porque te está escribiendo algo importante, y quiere que lo leas cuanto antes.

Recuerda que para mencionar a alguien en WhatsApp tienes que escribir una arroba y luego empezar a escribir su nombre. Por lo tanto, si el símbolo para mencionar es la arroba, tiene sentido que también se utilice para decirte que te han mencionado.