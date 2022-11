No puedo sintonizar TVE UHD para ver el Mundial de Qatar 2022 en 4K: por qué pasa y cómo se puede solucionar

Vamos a explicarte las causas y soluciones si no puedes sintonizar TVE UHD para ver el mundial de Qatar. Puedes ver gratis los partidos de la Selección Española a través de La1 de Televisión Española, pero el ente público también te permite ver el mundial en 4K con solo sintonizar el canal TVE UHD en tu televisor.

Sin embargo, hay algunas personas que no están pudiendo sintonizar este canal en 4K para ver las emisiones de los partidos. Y no es un problema tuyo, sino debido a la antena de la comunidad en la que vives. Vamos a explicarte estas razones y a decirte la solución, que me temo, no es algo inmediato.

Por qué no se puede sintonizar TVE UHD

La primera razón por la que quizá no puedas sintonizar este canal es porque tu televisor no cumpla con los requisitos necesarios para poder hacerlo. En este caso, necesitarás que tu tele sea compatible con la resolución 4K y que tenga un sintonizador DVB-T2, que es un componente que está presente en la mayoría de televisores lanzados a partir de 2016. Si el tuyo es más viejo, quizá no lo tenga y por eso no sea capaz de sintonizar el canal.

Pero si eso no te funciona y no puedes sintonizar la TDT para que aparezca el canal, entonces el problema no está en tu tele, sino en que la antena de tu comunidad no está preparada para poder recibir estas emisiones.

Tal y como le ha contado un instalador de antena a los compañeros de Xataka Home, el canal UHD entraba en un módulo de la antena, que es local y no nacional. Pero RTVE ha empezado a realizar las emisiones a nivel nacional, por lo que es posible que la antena no tenga el módulo necesario

Qué hacer para solucionarlo

Lo primero que tienes que probar es con sintonizar de forma manual el canal, intentando buscarlo en el listado nacional donde se te dice el dial en el que está en la provincia donde vives. Si la antena de tu comunidad es compatible, con este método vas a poder encontrarlo de forma manual en el caso de que resintonizando de forma automática no funcione.

A continuación te pasamos la tabla con el canal UHF donde lo encontrarás en cada provincia, para que puedas intentar sintonizar a mano este canal concreto. Si la antena de tu edificio es compatible, deberías poder hacerlo.

Comunidad Provincia Centro Emisor Capital con cobertura Canal Andalucía Málaga Mijas Málaga 26 Andalucía Sevilla Valencina Sevilla 36 Andalucía Huelva Punta Umbría Huelva 38 Andalucía Jaén Sierra Almadén Jaén 43 Andalucía Córdoba Córdoba Córdoba 43 Andalucía Cádiz Jerez de la Frontera Cádiz 44 Andalucía Granada Parapanda Granada 48 Aragón Zaragoza Muela Zaragoza 23 Aragón Huesca Arguis Huesca 37 Aragón Teruel Teruel Teruel 43 Asturias Asturias Oviedo - Naranco Oviedo 48 Islas Baleares Islas Baleares Alfabia Palma de Mallorca 22 Islas Canarias Santa Cruz de Tenerife Izaña Santa Cruz de Tenerife 37 Islas Canarias Las Palmas La Isleta Las Palmas de Gran Canaria 41 Cantabria Cantabria Peña Cabarga Santander 43 Castilla la Mancha Albacete Chinchilla Hellín Almansa Albacete Hellín Almansa 26 Castilla la Mancha Ciudad Real La Atalaya La Mancha Puertollano Ciudad Real Alcazar de San Juan Puertollano 26 Castilla la Mancha Cuenca Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca Cuenca 26 Castilla la Mancha Toledo Cerro Palos Toledo II Valle Tiétar Toledo Toledo Talavera de la Reina 33 Castilla la Mancha Guadalajara Iriepal Guadalajara 33 Castilla y León Valladolid Valladolid II Valladolid 33 Castilla y León Salamanca Salamanca Salamanca 35 Castilla y León Segovia Segovia Segovia 35 Castilla y León Ávila Ávila 35 Castilla y León Burgos Burgos Burgos 35 Castilla y León León El Portillo León 35 Castilla y León Palencia Villamuriel de Cerrato Palencia 35 Castilla y León Soria Soria Soria 27 Castilla y León Zamora Zamora Zamora 33 Cataluña Lérida Alpicat Lérida 41 Cataluña Gerona Rocacorba Gerona 41 Cataluña Tarragona Mussara Tarragona 42 Cataluña Barcelona Baix Llobregat Collserola Torrelles de Llobregat Barcelona 42 Valencia Alicante Aitana Alicante 42 Valencia Castellón Desert Castellón 46 Valencia Valencia Torrent Valencia 48 Extremadura Badajoz Badajoz Badajoz 21 Extremadura Cáceres Cáceres Mérida II Cáceres Mérida 40 Galicia La Coruña Ares Santiago La Coruña Santiago de Compostela 42 Galicia Lugo Páramo Lugo 43 Galicia Orense Orense Orense 43 Galicia Pontevedra Pontevedra Pontevedra 34 Madrid Madrid San Fernando de Henares Torrespaña San Fernando de Henares Madrid 39 Murcia Murcia Carrascoy Murcia 41 Navarra Navarra Monreal Pamplona 22 País Vasco Vizcaya Archanda Bilbao 27 País Vasco Guipúzcoa Jaizkibel San Sebastián 27 País Vasco Álava Vitoria Vitoria - Gasteiz 21 La Rioja Logroño Logroño Logroño 33

En el caso de que la antena de tu comunidad o casa no te permita verlo, tienes varias opciones, que pasan por contactar con tu técnico de antenas para buscar realizar una de ellas. En primer lugar, una solución es poner un módulo para poder acceder a la señal, y la segunda es programar una cabecera programable en la antena. También puedes poner un ancho de banda superior que abarque todo, tanto los canales de TDT locales como los nacionales.

Estos cambios debe hacerlos un técnicos de antenas, y el coste para adaptar la antena puede variar. Poner un módulo puede salir por entre 110 o 115 euros mas la mano de obra, y reprogramar la cabecera unos 60, mientras que poner un ancho de banda superior puede salir por unos 300 euros.

Por lo tanto, todo depende de lo que haya que hacerle a la antena, y del coste del técnico de antenas en tu ciudad, porque estos precios también pueden variar, y la mano de obra también.