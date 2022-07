Guía para padres de Instagram: qué es, cómo funciona y cómo proteger la privacidad de los jóvenes

Instagram es una de las más grandes y variadas redes sociales que existen, una en la que se concentran todo tipo de personas. Sus contenidos son tremendamente variados y puedes encontrar casi de todo, por lo que si eres una persona que no entiende demasiado de redes sociales, quizá tengas algunas dudas si has visto que tus hijos pasan mucho tiempo mirando el contenido aquí.

Es por eso que hemos preparado esta guía para padres de Instagram, de forma que puedas entender qué es exactamente esta red social y el tipo de contenido que hay en ella. Además, aunque no tiene ningún sistema de control parental, sí te diremos algunas cosas que puedes hacer para asegurarte de que tu hijo o tu hija la usen de una manera segura.

El objetivo de este artículo es que te familiarices con la red social y su contenido. Por eso, vamos a intentar no marearte con una guía larguísima, y aunque intentaremos hacerla lo más completa posible, intentaremos que sea de forma breve y explicando las cosas de forma sencilla.

Qué es Instagram

Instagram es una red social basada en compartir fotografías y vídeos. Comenzó hace años como una red social fotográfica, pero con el tiempo ha ido evolucionando, y ahora también permite publicar vídeos de varios tipos de longitudes. Además, también permite publicar fotos y vídeos temporales.

Esto le da una flexibilidad total, y abre la puerta a que haya todo tipo de contenidos de cualquier tipo que te puedas imaginar. Por una parte, tienes la inmediatez de las historias temporales, que como se borran pasadas 24 horas pueden dar una sensación de falsa seguridad, ya que realmente se quedan almacenadas en los servidores de Instagram y otras personas pueden también hacer capturas.

Y más allá de la inmediatez de las historias, también tienes el resto de fotografías y vídeos, y el sistema de Reels al estilo de TikTok. Los Reels son como una especie de Instagram aparte de Instagram, pensado para compartir vídeos más casuales.

También debes tener en cuenta que Instagram es una de las mayores redes sociales del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios. Por una parte, esto quiere decir que muchísimos millones de personas tienen una cuenta aquí, incluyendo personas famosas y creadores de contenido que les gusten a tus hijos, además de amistades y perfectos desconocidos.

Por lo general, puedes encontrarte en ella diferentes perfiles de usuario. Tienes las personas que solo entran a ver el contenido de los demás y subir también el suyo de forma casual. También tienes creadores que buscan labrarse un camino para convertirse en influenciadores, influencers reales, y profesionales y empresas de todo tipo de sectores.

Qué puedes hacer en Instagram

Una de las razones por las que puedes estar leyendo este artículo es porque hay menores en tu casa que están entrando en Instagram para consumir contenido, y quieres saber cuán expuesta está su seguridad y todo lo que pueden encontrarse aquí. Y bien, la gran cantidad de usuarios que entran y todas las herramientas y formatos de contenido que hay, hacen que aquí puedas encontrar de todo para navegar durante horas.

Por una parte, tienes las publicaciones normales, que pueden ser fotografías o vídeos. Estas son las que se publican en el muro de cada persona, y generalmente son públicas. Además, también se pueden crear historias efímeras que se borran automáticamente pasadas 24 horas, aunque no se eliminan para siempre sino que quedan ocultas para los demás usuarios.

Además de esto, también tienes el formato de los Reels, que es un formato más casual y discernido en el que puedes crear contenido e interactuar con el contenido creado por otras personas. Estos vídeos tienen un impacto diferente al de las publicaciones normales, y le llega a otro tipo de personas.

Por lo general, en las publicaciones normales y en las historias tu contenido acaba siendo visualizado principalmente por las personas que siguen a tu cuenta, o las que visitan la etiqueta o la ubicación que le adjuntes al vídeo. Mientras, los contenidos de los Reels suelen visualizarse sobre todo por otras personas que reciben este reel como una sugerencia relacionada con sus gustos personales.

Instagram también tiene un servicio de tiendas online que permiten que un usuario pueda comprar cosas en el perfil de una tienda, todo sin salir del mismo Instagram. Además de esto en las historias y publicaciones se pueden añadir enlaces que apunten a cualquier página fuera de la red social.

Además de esto, Instagram también tiene un sistema de mensajería privada. Esto quiere decir que puedes intercambiar mensajes privados con otros usuarios dew la red social, que solo con entrar en tu perfil van a poder enviarte un mensaje.

Traducido esto a lo que pueden hacer tus hijos, debes saber que podrán compartir fotografías o que tengan en el móvil, y que lo van a poder hacer con cualquier persona en general, aunque hay herramientas para que solo le lleguen a algunas personas. Y también, que más allá de lo que publican de forma pública también pueden estar teniendo conversaciones privadas con otras personas.

En estos chats internos que hemos mencionado tenemos casi las mismas herramientas que cualquier otra aplicación de chat, se pueden compartir y recibir fotografías y vídeos, así como notas de voz. Y se puede hablar con personas a las que están siguiendo o con otras personas anónimas y aleatorias a las que hayan escrito o que se hayan puesto en contacto con ellos.

De qué edad es la gente que usa Instagram

Según las estadísticas los dos grupos de edad que más usan Instagram son de 18 a 24 años y de 25 a 34 años. El grupo de usuarios menores de edad que lo usan es bastante pequeño, no llega al 9%, pero esos menores que entren se van a encontrar un público generalmente adulto.

En cuanto al género, la cosa está bastante repartida, y se estima que el 51.6% de los usuarios son hombres, y el 48.4% mujeres. Además de esto, has de saber que el 73% de los adolescentes estadounidenses consideran Instagram como la mejor manera de que las marcas les hagan llegar información sobre nuevos productos.

¿Es Instagram seguro para tus hijos?

Instagram tiene una serie de sistemas y limitaciones básicas con las que intentar hacer que los usuarios más jóvenes puedan interactuar de una manera un poco más segura. Este sistema se aplica dependiendo de la edad que el usuario indique que tiene, por lo que es importante que compruebes que tu hijo se ha registrado con su edad real para que la aplicación pueda aplicar las limitaciones si fuera necesario.

En cuanto a las restricciones, los adultos no pueden enviar mensajes privados a menores de 18 años si estos no les siguen. Y en el caso de que un adulto le envíe un mensaje porque el menor le sigue, si este adulto envía una gran cantidad de solicitudes de amistad o mensajes a menores de 18 años, Instagram alertará a los destinatarios dentro de sus mensajes directos y les dará la opción de finalizar la conversación, o bloquear, denunciar o restringir en Instagram al adulto.

Para evitar que pase esto y que otras personas interactúen con ellos, las cuentas de los menores son privadas por defecto, y tampoco le van a aparecer a los adultos en los resultados de búsqueda. Esto ayuda a evitar que los depredadores puedan andar buscando a los jóvenes por sus nombres.

Aquí, debes tener en cuenta que esta configuración de cuenta privada está configurada por defecto. Esto quiere decir que si no se hace nada se queda así, pero que el usuario puede entrar en su configuración de privacidad y cambiarlos. Por lo tanto, es recomendable repasar estas configuraciones con tu hijo o hija, y revisarlas de vez en cuando para ver que no hayan cambiado nada.

Pero realmente estas son las únicas configuraciones específicas para menores por parte de Instagram, lo que quiere decir que en todo lo demás, el menor estará bastante expuesto a todos los tipos de contenido que puedes encontrar en Instagram. De momento no hay unos controles parentales, aunque Instagram ya está trabajando en ellos y podrían llegar en los próximos meses.

¿Es el contenido de Instagram apropiado?

Por lo general, el contenido de Instagram suele ser adecuado y muy variado, aunque puede haber todo tipo de usuarios subiendo todo tipo de contenido. En este aspecto, Instagram suele censurar de manera bastante eficaz los contenidos de índole sexual o que violen sus normas de uso.

Sin embargo, debes saber que Instagram es una red social muy importante y potente, lo que atrae a todos los sectores a él. Esto quiere decir que aunque no esté permitido el contenido explícito, sí que puedes encontrarte con cierto grado de erotismo o con algunas incitaciones violentas en algunas publicaciones.

Esta moderación suele hacerse generalmente de forma automática y mediante algoritmos que analizan las fotografías. Pero también existe un sistema de reportes por el que los usuarios pueden avisar a los moderadores de la red social de posibles contenidos que se hayan saltado estos filtros.

Aquí, lo recomendable sería que revises de vez en cuando los perfiles a los que sigue tu hijo o tu hija. Para eso simplemente tienes que seguirlos o que os sigáis mutuamente, de forma que puedas entrar en su perfil cuando quieras y pulsar en el contador de personas a las que sigue o que le siguen para ver la lista completa.

Se puede reportar a los usuarios que molesten

Tal y como hemos mencionado, Instagram tiene un sistema de reportes con los que puedes denunciar las cuentas que no se estén comportando adecuadamente. Así, el aviso les llegará a los moderadores, que revisarán la cuenta o su contenido para ver si incumple con las normas de comportamiento.

Puedes denunciar tanto una cuenta como su contenido o los mensajes privados que te hayan mandado. El contenido puede ser una única publicación y varias. y a la hora de hacerlo, podrás elegir el motivo y las normas de comportamiento que pienses que han violado.

El contenido lo puedes denunciar por varias razones, como desnudos o actividad sexual, símbolos o lenguaje que incitan al odio, fraudes, violencias u organizaciones peligrosas, venta de productos ilegales o bullying y acoso. Tras denunciar una cuenta tendrás la posibilidad de bloquearla para que se corte de lleno la comunicación.

Protege la cuenta de tu hijo

Como todavía no tiene ningún tipo de sistema de control parental, lo único que puedes hacer para proteger al máximo la cuenta de tu hijo o de tu hija es hablar con ellos para ayudarles a configurar la privacidad de su cuenta y tener educarlos sobre la privacidad online.

En Xataka Basics tenemos la guía para mejorar la seguridad y privacidad en Instagram, y en ella te decimos paso a paso cómo mejorar la privacidad de una cuenta. Lo mejor es que le ayudes al menor a configurar su cuenta de la manera más privada posible, y que así puedas evitar que cualquier persona deje comentarios, o poder evitar que cualquier persona pueda etiquetar o mencionar esta cuenta.

Lamentablemente, no hay mucho más que puedas hacer. Debes enseñarle a este menor cómo funcionan los sistemas de reporte y a bloquear cuentas o restringirlas. Restringir una cuenta es bloquearla pero de manera que la otra persona siga viendo su contenido, aunque el resto de personas no vean lo que esta persona deja en los comentarios. Una manera menos agresiva para evitar enfados. De la misma manera, puedes limitar temporalmente las interacciones para evitar momentos de acoso.

Pero lo más importante es enseñarle a los pequeños la importancia de no exponerse demasiado, ya que una vez que han publicado una imagen en Internet no importa que la borren, siempre puede haber otra persona que la descargue y ellos pierdan todo el control sobre cómo se difunde.

A veces, la falsa seguridad que transmiten tipos de contenido como las historias que se borran pasadas 24 horas pueden hacer que compartan fotografías o vídeos de las que luego se puedan arrepentir, y es importante que tengan esto en mente cada vez que vayan a publicar algo y sean conscientes de las posibles consecuencias.

Además de esto, Instagram también tiene otras herramientas que conviene utilizar. Por tu parte, en las opciones de Privacidad puedes filtrar determinadas palabras para que no aparezcan contenidos que las contengan. Además, también puedes activar limitaciones para cuentas que no te siguen y seguidores recientes, para que estas no puedan interactuar con el perfil que estás configurando, que sería el de tu hijo o hija.

Además también puedes utilizar el control de contenido delicado para que se muestre lo menos posible. Todas estas son configuraciones que debes hacer desde el móvil de tu hijo o hija, ya que no hay controles parentales que te permitan controlarlo desde el tuyo. Sin embargo, son cosas útiles que conviene revisar antes de dejar que se pongan libremente a navegar por la red social, sobre todo si son menores.