Silenciar, bloquear y restringir en Instagram: para qué sirve cada una y qué diferencias hay

Vamos a explicarte para qué sirven las funciones de silenciar, bloquear y restringir cuentas en Instagram, de forma que puedas identificar qué medidas concretas quieres tomar contra una cuenta. Estos tres procesos son distintos y tienen consecuencias diferentes para las cuentas a las que los aplicas, pero todos sirven para limitar el acceso de otras personas a tu cuenta, y de ahí que pueda ser un poco confuso.

Vamos a empezar el artículo describiéndote brevemente para qué sirve cada uno de estos procesos de Instagram, de forma que no necesites demasiado tiempo para entenderlo. Y por si quedasen algunas dudas, luego pasaremos a mencionar de forma un poco más concretas las diferencias entre cada proceso.

Qué significa Silenciar, bloquear o restringir

Vamos a empezar explicándote qué significa exactamente silenciar, bloquear o restringir en Instagram. De esta manera, sabrás para qué puedes utilizar exactamente cada una de estas funciones con otras cuentas.

Silenciar una cuenta : Puedes elegir entre silenciar las publicaciones, las historias o todo el contenido de una cuenta. El usuario que use esa cuenta podrá seguir viendo todo tu contenido, pero tú no verás el contenido de esta cuenta silenciada.

: Puedes elegir entre silenciar las publicaciones, las historias o todo el contenido de una cuenta. El usuario que use esa cuenta podrá seguir viendo todo tu contenido, pero tú no verás el contenido de esta cuenta silenciada. Bloquear una cuenta : Puedes bloquear a alguien en Instagram para cortar lazos con esta persona de forma permanente. Esta cuenta ya no podrá ver tus publicaciones ni tú las suyas. Tampoco podrá enviarte comentarios ni mensajes de chat o ver si estás conectado en la red social. Tampoco podrá acceder a tu perfil. Desaparecerá de tu vida hasta que lo desbloquees.

: Puedes bloquear a alguien en Instagram para cortar lazos con esta persona de forma permanente. Esta cuenta ya no podrá ver tus publicaciones ni tú las suyas. Tampoco podrá enviarte comentarios ni mensajes de chat o ver si estás conectado en la red social. Tampoco podrá acceder a tu perfil. Desaparecerá de tu vida hasta que lo desbloquees. Restringir una cuenta: Este es un punto intermedio entre silenciar y bloquear una cuenta. Desde la cuenta podrán seguir viendo tus publicaciones. Pero cuando te escriban comentarios, tendrás que aprobarlos para que sean visibles a los demás, y cuando te envíe mensajes privados se envían como solicitudes. Una cuenta restringida no podrá ver si estás conectado o has leído los mensajes, pero sí verá tu contenido y tú podrás seguir viendo el que publiquen en ella.

Tres maneras de limitar el contacto con otra cuenta

Por lo tanto, tenemos tres niveles para limitar las interacciones de una cuenta concreta y la tuya. Para silenciar a una personas, pulsa en el botón de menú de una de sus publicaciones o mantén pulsada una de sus historias. Para bloquear o restringir una cuenta, entra en su perfil y abre el menú de opciones.

El nivel más ligero es el de silenciar el contenido de una cuenta. Aquí, la cuenta silenciada puede seguir interactuando contigo, y lo único que cambia es que tú no podrás ver el contenido de esta cuenta. Esto sirve para esas personas con las que quedarías mal si las bloqueas y las dejas de seguir, pero cuyo contenido te molesta o ya no te interesa.

Luego tenemos la opción de restringir. Al restringir a una persona, es como si la pusieras en un limbo en el que puede ver todo tu contenido e interactuar contigo. Lo que haces es evitar que sus comentarios aparezcan para los demás y que los mensajes te envíen notificaciones. Si no apruebas sus comentarios la persona verá sus propias respuestas, pero no sabrá que el resto de usuarios no lo leen.

Y luego tenemos la opción más severa, la de bloquear por completo una cuenta. En este caso, es darle un portazo y eliminar el contacto. No podrá ver tu perfil, ni siquiera acceder a él, por lo que si la persona suele ver tu contenido notará que lo has bloqueado.

Por lo tanto, cuál utilizar depende de cada momento. Si solo te molestan las publicaciones pero quieres seguir comunicándote o sin quedar mal con la persona, puedes silenciarla y listo, este usuario nunca sabrá que has dejado de ver sus publicaciones, a no ser que note tu falta de likes o tu ausencia al visualizar sus historias.

Si es la típica persona que envía comentarios o mensajes inapropiados, puedes simplemente restringir su acceso. Podrá dejarte los comentarios sin que el resto los vea, y sus mensajes te llevarán silenciados al enviarse como solicitud. La persona no podrá ver cuándo estás online, pero seguirá viendo tu contenido.

Y luego queda el método rotundo, que es para cuando quieres decirle adiós para siempre a esta persona con un portazo. Aquí, ten en cuenta que posiblemente la persona se de cuenta de que has bloqueado su cuenta, porque será como si tu perfil no existiera para ella, pero si entra a él desde fuera o sin iniciar sesión sí podrá verlo.