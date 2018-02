Cómo bloquear a alguien en Instagram

Hoy veremos cómo puedes bloquear a alguien en Instagram de modo que no pueda ver tus publicaciones o ponerse en contacto contigo. De igual modo, tú no podrás ver las publicaciones ni enviar mensajes a quienes hayas bloqueado.

Instagram empezó como una red social donde se compartían fotografías, pero últimamente está girando el rumbo dirección a la comunicación. Aunque ya te permitía desde hace tiempo bloquear a perfiles, ahora la función de bloqueo cobra vital importancia para evitar que alguien vea cuándo estás conectado, lo que publicas en tus historias o tus fotos.

Bloquea una cuenta en Instagram

Bloquear a una cuenta de Instagram es muy fácil. Lo primero que necesitas es ir al perfil de la persona que quieres bloquear. Si estás viendo una de las fotos que ha publicado esa persona, con tocar en su nombre irás al perfil de usuario. Si esa persona te ha escrito mensajes privados en Instagram, logras lo mismo haciendo en su foto de perfil.

Ya en el perfil de usuario, que es la página donde se muestra el nombre, la foto, biografía y todas las publicaciones de ese usuario, pulsa en el botón del menú, que son los tres puntos en vertical. En este menú se encuentran opciones relacionadas con este usuario en concreto, incluída la de bloquear.

En el menú emergente que se abre encontrarás la opción que nos interesa: Bloquear. Otra opción que te puede interesar es la de denunciar, que además de bloquear al usuario informará a Instagram de que algo de este perfil incumple su normativa.

Aunque la acción es reversible, Instagram te pregunta mediante una confirmación si realmente estás seguro de querer bloquear a ese usuario o no. Pulsa Sí, estoy seguro(a) para bloquear a este usuario indetinidamente.

El bloqueo de Instagram funciona en ambos sentidos, de modo que tú tampoco podrás ver las fotos de aquellos a quienes has bloqueado, y no podrás comunicarte mediante Instagram Direct. Cuando visites el perfil de una cuenta a la que has bloqueado, te aparecerá como que no tienen publicada ninguna imagen, y el botón que normalmente dice Seguir cambiará por Desbloquear. Púlsalo si cambias de opinión.

