Japón odia su trampa para turistas más chanante: los karts de Super Mario que se resisten a morir

Uno de los parques de atracciones más mágicos del planeta, y especiales si eres fan de los videojuegos, se encuentra en Tokio. Se trata del Super Nintendo World, un lugar en el que podrás empaparte de la riqueza de las propiedades de Nintendo. Sin embargo, puedes disfrutar de ese universo Nintendo fuera del parque, concretamente por las calles de la ciudad a bordo de un kart al más puro estilo Mario Kart.

Espera, ¿que puedo conducir un kart de un videojuego, vestido de Super Mario o de superhéroe por las calles de una de las ciudades más pobladas del planeta? Sí, pero puede que esta actividad odiada por la propia Nintendo y por los japoneses tenga los días contados. ¿El motivo? Demasiados tropiezos con la justicia y… muchos accidentes.

Mario, un icono nacional. Si te gustan los videojuegos, conoces de sobra a un personaje como Super Mario, pero si nunca has tenido un mando entre manos, también es muy posible que conozcas a este simpático monigote. Es algo como Mickey Mouse, un 'muñeco' que ha trascendido a la industria a la que perteneció en primer lugar para convertirse no sólo en protagonista de una exitosa película, sino en parte de la imagen de Japón.

Y no, no me estoy pasando al afirmar esto: e la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se vistió de Super Mario y salió de una tubería -como el personaje en sus juegos- para anunciar que la próxima cita sería Tokyo 2020. Si esto no es hacer que un personaje de videojuegos sea parte de la cultura popular, ya no sé qué es.

Mario Kart Tokio. Y, claro, dentro del universo de los videojuegos de Nintendo, Mario hace un montón de cosas, estando enfocada una de sus sagas a la conducción de karts. Con todo esto en cuenta, hace unos años se popularizaron las empresas que ofrecían viajes en kart en las calles de Japón. ¿El precio? Unos 100 euros por entre hora y media / dos horas de recorrido.

Es una de las actividades más turísticas de Tokio y, básicamente, consistía en conducir un kart tematizado de 'Mario Kart' en una ciudad con un tráfico altísimo mientras vistes un disfraz de Super Mario. Bueno, esto era antes de que los abogados de Nintendo llamaran a la puerta de estas empresas. El ruido era enorme, hasta la WWE subió a sus estrellas a estos karts y los vistió de personajes de la Gran N:

Tropiezos con Nintendo. Uno de los casos más famosos fue el de MariCar -Mario + Car, muy listos-, una empresa que lleva operando casi una década y que ofrecía justo lo que describimos: un recorrido en kart con temática de ‘Mario Kart’, pero sin licencia de Nintendo. Nintendo es una empresa conocida por muchas cosas, entre ellas las demandas a cualquiera que ella considere que amenaza su propiedad intelectual y, en 2017, se lanzaron a por MariCar.

Había otras empresas como MariCar, pero este caso era flagrante porque… bueno, los usuarios podían disfrazarse de personajes de Nintendo (la propia empresa tenia un negocio de alquiler de disfraces). Aparte de violar su propiedad intelectual, a Nintendo le preocupaba que hubiera accidentes que mancharan el nombre de su compañía y, tras una primera sentencia de 10 millones de yenes (unos 61.500 euros), MariCar apeló y la suma se incrementó a 50 millones (unos 307.000 euros). También tuvieron que cambiar de nombre a Street Kart y ahora sus disfraces son de superhéroes.

Y accidentes. Tras el parón del turismo en Japón debido al COVID-19, la fiebre por estos recorridos se desinfló, pero con la reapertura de las fronteras, las empresas que ofrecen estas actividades volvieron con fuerza. Y, más allá de que en un principio violaran las ideas de Nintendo, lo que ocurre actualmente es que son un peligro.

No son karts de broma: tienen una cilidrada de 49,3 cc y una longitud de dos metros. Alcanzan los 60 kilómetros por hora y el mismo año en el que Nintendo presentó la primera demanda se produjeron dos accidentes relevantes: golpe a un ciclista y daños a un edificio. En total, 50 accidentes en 2018 y este año van otros cuantos.

Irregularidades. Choques contra vehículos, atropellos a peatones y otros accidentes es algo que ha motivado una investigación policial y, resulta que no todo estaba en regla. Para conducir uno de estos karts por las calles de Japón (o para conducir un coche alquilado, por ejemplo), un turista necesita tener tanto su permiso de conducir en regla como un permiso de conducir internacional.

Es un permiso que se debe obtener en el país de origen y resulta que la policía ha descubierto que se han alquilado karts a turistas sin ese permiso. La empresa -no se ha revelado el nombre- afirmó que pidió los permisos, pero no comprobaron si eran válidos y, ahora, el operador se enfrenta a cargos por alquilar un vehículo a un conductor sin licencia.

Los japoneses están hartos. Este negocio no sólo ha sido durante años un dolor de cabeza para Nintendo y para la policía local de las ciudades en las que se realiza la actividad, a los lugareños tampoco les gusta. A lo largo de los años se han vertido comentarios con quejas sobre la imagen o el ruido que generan, pero también con preocupaciones por la seguridad y por la idea de convertir las calles de una abarrotada ciudad en un parque de atracciones.

Sin embargo, la muestra de que los japoneses odian servicios como los que ofrece MariCar es la ronda de financiación colectiva que esa empresa lanzó tras el multón de Nintendo y el COVID-19. Con el gancho "Save the Street Kart", MariCar Street Kart pretendía recaudar dos millones de yenes (unos 12.300 euros), pero apenas recaudaron 11.500 (unos 70 euros). Ni el precio de uno de sus viajes en kart, lo que demuestra que a los japoneses les importa poco el futuro de la empresa.

De momento, Street Kart sigue operando, pero veremos por cuánto tiempo.

