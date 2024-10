Los gigantescos Boeing 787 tienen un problema “potencialmente catastrófico”. La solución: resetearlos cada 51 días

"¿Ha probado a apagar y encender el ordenador?". La pregunta, que es también meme eterno entre los informáticos, es en realidad una de las soluciones más populares para tratar de solucionar todo tipo de problemas con nuestros ordenadores y dispositivos. En Boeing también la van a aplicar, y con razón.

Resetead los Boeing 787. Como indican en The Register, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos ha emitido una directiva según la cual los operadores de los Boeing 787 deben desactivar y activar los sistemas de estos aviones cada 51 días para evitar lo que califican como "varios escenarios de fallo potencialmente catastróficos".

Datos obsoletos. Según los expertos de la FAA, estos reseteos son necesarios para evitar que los sistemas de los Boeing 787 se llenen de datos obsoletos. El problema no es de hecho nuevo, y ha afectado a diferentes versiones de los 787 desde hace años.

Por qué 51 días. Los análisis realizados por la agencia mostraron que si los sistemas de estos aviones se mantenían activos durante más de 51 días, se podían acabar mostrando datos engañosos en las pantallas. Entre ellos estarían la velocidad aerodinámica, la altitud o las indicaciones de operativa de los motores. No solo eso: las advertencias de pérdida y exceso de velocidad también dejan de funcionar.

Instrumentación auxiliar siempre al rescate. En The Register se pusieron en contacto con algunos pilotos para preguntarles sobre la directiva. Uno de ellos explicó que "la pérdida de datos de la velocidad aerodinámica combinada con errores en los instrumentos de los motores no es algo inaudito", y destacó que en la directiva no parecía explicarse por qué eran fallos potencialmente catastróficos. Además, explicó, hay instrumentación auxiliar de velocidad y altitud totalmente separada de las pantallas principales.

¿No se apagan nunca? Es normal que las aerolíneas comerciales mantengan sus aviones durante semanas enteras mientras se efectúan los cambios de tripulaciones en los aeropuertos, y también durante las etapas en las que están en tierra por ejemplo con actividades de limpieza y mantenimiento. En esos casos se conectan a sistemas de alimentación que permiten seguir manteniendo todo activo.

También pasó en otros aviones. Lo de apagar y encender de nuevo los sistemas de algunos aviones viene de lejos: ocurría con los Airbus A350, que debían resetearse cada 149 horas (un periodo bastante más corto) para evitar problemas en vuelo.

Imagen | Boeing

En Xataka | Una aerolínea ha completado el primer vuelo transatlántico con combustible sostenible. El problema: no hay suficiente