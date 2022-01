Cómo impedir que te mencionen o etiqueten sin quererlo en Instagram, y evitar el spam de los sorteos falsos

Vamos a explicarte cómo impedir que te etiqueten sin quererlo en Instagram, de forma que no recibas etiquetados de gente que no conoces. Esto puede ser muy molesto a veces porque algunos pueden etiquetarte para participar en concursos que ni te van ni te vienen, o para compartir fotos en tu perfil que no te interesan.

Además de esto, también te diremos cómo evitar que te mencionen en publicaciones de Instagram, de forma que así también puedas evitar este tipo de molestias. En ambos casos, vas a poder limitar las menciones o etiquetas para que no te las haga alguien a quien no sigues, o directamente para que nadie pueda hacerlo.

Cómo evitar que te etiqueten sin quererlo

Para evitar o limitar que otras personas te puedan etiquetar, el primer paso es entrar en la configuración de Instagram. Para eso, ve a tu perfil y pulsa en el botón de menú, y cuando se abra el menú de opciones pulsa en la que pone Configuración.

Dentro de la configuración de Instagram, ahora tienes que entrar en el apartado de Privacidad. Aquí es donde vas a controlar la mayoría de opciones relacionadas con la privacidad de Instagram.

Una vez dentro de las opciones de privacidad, tienes que mirar dentro del apartado de Interacciones. Aquí, pulsa en la opción de Publicaciones, que es donde puedes realizar todos los ajustes relacionados con los contenidos de publicaciones tuyas o de otros que te afecten.

Aquí dentro puedes hacer dos cosas. Lo más importante es cambiar las opciones de Permitir etiquetas de, que es el apartado en el que decides quién te puede etiquetar. Podrás elegir que no te etiquete nadie, o que solo puedan hacerlo las personas que sigues.

En el caso de que permitas que las personas que siguen te etiqueten, es recomendable hacer otro ajuste. Dentro de Publicaciones dale a la opción de Publicaciones etiquetadas, y aquí dentro activa la opción de Aprobar etiquetas manualmente. Con esta opción, aunque cualquiera pueda etiquetarte, las etiquetas no se aplican hasta que tú las apruebes de forma manual.

Cómo evitar que te mencionen sin quererlo

Para evitar o limitar que otras personas te puedan mencionar, el primer paso es entrar en la configuración de Instagram. Para eso, ve a tu perfil y pulsa en el botón de menú, y cuando se abra el menú de opciones pulsa en la que pone Configuración.

Dentro de la configuración de Instagram, ahora tienes que entrar en el apartado de Privacidad. Aquí es donde vas a controlar la mayoría de opciones relacionadas con la privacidad de Instagram.

Una vez dentro de las opciones de privacidad, tienes que mirar dentro del apartado de Interacciones. Aquí, pulsa en la opción de Menciones, que es donde puedes realizar todos los ajustes relacionados con que otras personas puedan mencionarte en publicaciones o comentarios.

Entrarás en una pantalla en la que puedes configurar quién te va a poder mencionar en Instagram. Aquí, lo ideal es que pongas Personas que sigues para que ningún extraño te mencione, o directamente elegir la opción Nadie para que nadie pueda hacerlo, aunque si eliges esta opción puedes evitar interacciones interesantes con tus amistades.